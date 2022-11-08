微涼的秋天，來杯鍋煮奶茶搭歐式早午餐！瑪黑餐酒、P&T柏林茶館全新秋冬新菜上市

迎來2022年秋季，瑪黑餐酒及旗下P&T柏林茶館菜單也更著換季，推出全新秋冬新菜單，演繹歐式早午餐的愜意浪漫，以下帶你看！

以法式、英式、美式等經典歐陸早午餐為基礎，加入熟悉、驚喜的巧思變化，推出7道全新早午餐與2道清爽的沙拉。再點上一壺來到P&T必點暖厚甘醇的鍋煮奶茶，在一年最舒適的季節、滿室陽光下，描繪著仿若置身歐洲 café 般令人心嚮的愜意浪漫。

全新必點「全日早午餐」

P&T柏林茶館 法式經典早午餐

法式經典早午餐：法式炒蛋、厚切培根、德式香腸、烤蔬菜、可頌/布里歐法式吐司佐楓糖漿（擇一）

巴黎人的早餐是甜的，早餐的靈魂少不了可頌或香甜奶油麵包。這道法式經典早午餐可選擇香甜的布里歐法式吐司，或奶香撲鼻的可頌佐楓糖漿，各自搭配滑嫩濕潤的法式炒蛋、香脆厚切培根、德式香腸與新鮮烤蔬菜，簡單、恰到好處的份量，只需坐下來，就能重溫巴黎街頭的浮光片刻。

P&T柏林茶館 蟹肉班尼迪克蛋

蟹肉班尼迪克蛋：蟹肉可樂餅、水波蛋、酪梨泥、酸菜、荷蘭醬、沙拉佐檸檬油醋

班尼迪克蛋搭配英式馬芬是大眾熟知的組合，此道早午餐以自製蟹肉可樂餅取代瑪芬。

金黃酥脆的蟹肉可樂餅，除了蟹肉外加入西芹、紅蘿蔔等蔬菜更多了口感和蔬菜清甜。依序放上滑順酪梨泥、酸菜 ; 最後，堆疊上誘人的水波蛋，再淋上濃郁的荷蘭醬。滑嫩、香濃的經典，有了鹹酸的酸菜增添口感亮點，顛覆的組合又帶出不可思議的和諧滋味。

P&T柏林茶館 法式鄉村火腿水波蛋

法式鄉村火腿水波蛋：白花椰菜泥、水波蛋、德式香腸、法式火腿、烤蔬菜、法式鄉村麵包

法式鄉村麵包淋上橄欖油烤過增加香氣，搭配油潤鹹香的法國帶皮火腿、德式香腸、烤蔬菜、柔滑綿密的白花椰菜泥，以及吹彈可破的水波蛋。如同崇尚自由的法國的民族性，不拘形式的吃法，可以拿起一片麵包，放上火腿和水波蛋，或者將水波蛋劃破與花椰菜泥一起品嚐，怎麼搭配都美味！

P&T柏林茶館 嫩煎比目魚

嫩煎比目魚：水波蛋、德式香腸、厚切培根、烤蔬菜、羽衣甘藍藜麥沙拉、蜂蜜莓果油醋、法式鄉村麵包

嫩煎肉質厚實的比目魚，搭配有著高營養價值的超級食物羽衣甘藍和藜麥沙拉，爽口的沙拉佐酸甜的蜂蜜莓果油醋，凸顯比目魚的鮮美。豐富的配菜搭配包含：烤蔬菜、德國香腸、厚切培根、Q彈水波蛋和鄉村麵包，豐富的蛋白質和蔬食纖維均衡搭配的一道！

P&T柏林茶館 辣烤牛肉熱壓三明治

辣烤牛肉熱壓三明治：墨西哥辣牛肉醬、酸豇豆、切達起司、艾曼塔起司、法式炒蛋、烤蔬菜

牛五花與多種墨式香料慢慢熬煮出濃郁略帶辣勁的墨西哥辣牛肉醬，主廚特別在肉醬內加入中式醃菜酸豇豆，平衡風味。 麵包夾入辣肉醬和切達、艾曼塔兩種起司，經過熱壓後，滿滿肉醬與起司交融，一口咬下，濃郁的起司辣肉醬緩緩帶出豇豆的獨特酸味，搭配滑嫩的法式炒蛋與烤蔬菜，份量滿足，口口過癮。

P&T柏林茶館 澳式大早餐

澳式大早餐：酪梨法式鄉村麵包、燻鮭魚、太陽雙蛋、瑞士馬鈴薯煎餅、厚切培根、德式香腸、酸奶洋蔥醬

豪邁充滿活力是澳洲給人的印象，豐盛的澳式大早餐展現這份特性。木盤上有著鄉村麵包佐新鮮酪梨切片、燻鮭魚、脆煎厚切培根，德式香腸、金黃酥脆的瑞士馬鈴薯煎餅、太陽雙蛋等，再搭配希臘優格特製的酸奶洋蔥醬，可恣意搭配麵包或燻鮭魚，光是視覺就十足滿足。

P&T柏林茶館 川香胡麻炸雞漢堡

川香胡麻炸雞漢堡：炸雞、川香胡麻醬、花生粒、切達起司、香菜、炸薯條

西式漢堡與東方口水雞結合的創意滋味！選用肉質豐厚的雞腿排，特製調配麵衣，經過酥炸後外皮輕盈酥脆、雞肉仍保有多汁鮮嫩的口感。淋上自製的川香胡麻醬、再鋪上脆脆花生粒與香菜，在川味香料與胡麻、花生的堅果香氣相乘下，一舉將香氣和口感層次提高！中西合併的趣味組合，推薦給喜歡與眾不同的饕客。

清爽草食系必點！

P&T柏林茶館 烤南瓜藜麥沙拉

烤南瓜藜麥沙拉：羽衣甘藍藜麥沙拉、菲達起司、蜂蜜莓果油醋 、南瓜子、松子

溫暖脾胃，適合秋冬的溫沙拉！

甜滋滋的南瓜淋上蜂蜜烤過， 羽衣甘藍略烤過後，拌入水煮藜麥、毛豆和綜合沙拉，淋上蜂蜜莓果油醋、撒上南瓜子、松子與菲達起司，酸甜鹹香交錯，輕鬆愉悅地享用毫無負擔的沙拉。

P&T柏林茶館 酪梨雞肉沙拉

酪梨雞肉沙拉：綜合生菜、酪梨、舒肥雞胸、菲達起司、第戎芥末油醋

新鮮酪梨塊、細嫩的舒肥雞肉與生菜沙拉，淋上帶有堅果香氣的第戎芥末油醋，再佐以綿密細緻的菲達起司提味，多種滋味層次環繞口中，簡單、清爽無負擔，同時又有飽足感。

P&T x Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café 第三款聯名冰品

P&T柏林茶館 莓果浪花黑醋栗櫻桃帕菲

P&T柏林茶館 莓果浪花黑醋栗櫻桃帕菲

莓果浪花黑醋栗櫻桃帕菲：黑醋栗洋梨雪酪、酸櫻桃雪酪、優格冰、黑醋栗櫻桃茶凍、夏日莓果、巧克力酥餅、瑪斯卡邦鮮奶油、莓果蛋白餅

以西式早餐中常見的莓果優格為靈感，將P&T黑醋栗櫻桃茶化為餐後最爽口的冰品。將莓果變成黑醋栗洋梨雪酪、酸櫻桃雪酪、黑醋栗櫻桃茶凍，搭配清爽的優格冰，點綴上夏日莓果，酸甜、飽滿多汁的莓果如浪花般襲來，伴隨著明亮瑰麗的色澤，與溫潤的瑪斯卡邦鮮奶油，酸甜滋味層層交織，在嘴裡翻騰跳躍。

秋冬暖心飲品推薦！

進入秋冬，來上一壺暖厚甘醇的鍋煮奶茶最是幸福。P&T每一壺鮮奶茶都在點單後， 由茶師搭配台東在地小農初鹿鮮奶現場沖煮，精準控制火侯和牛奶加入茶湯的時間，才能呈現出茶與鮮奶完美融合的豐醇滋味。秋冬推薦茶味與奶香平衡的兩款鍋煮奶茶：

奶油微韻 可可柑橙鮮奶茶

深厚的紅茶，托起香草與巧克力的華麗香甜；伴著奶香飄的，除了融化的可可，還有點點浮面的波本香草籽。柑橙與香草的精緻香氣、可可的香醇飽滿，全都交融在這一杯。

無花果香 雪茄燻香紅茶鮮奶茶

選用暢快紳士 雪茄燻香紅茶，本身帶有淡淡無花果香氣，滾煮出紅茶裡的煙燻香，加入鮮乳後，風味層次更被提升。入口後先感覺到煙燻香氣，乳味帶出奶茶感，最後喉底還能感覺到茶葉回韻，是非常成熟的帥氣風味。

P&T 柏林茶館

台北市中山北路二段36巷18號

電話 02-2523 9860

營業時間：週一～週五 11am -10pm / 週六、週日 10am -10pm

線上訂位

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。