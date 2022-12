老闆說你的表現not half bad 到底是好，還是不好？

【閱讀重點】

Janet的外籍同事昨晚參加了一場客戶的party,Janet想問她是不是玩得盡興。她說:

“You enjoyed yourself last night, didn’t you?” 你昨晚很開心吧?

同事的回答是:

“Not half !”

Not half?什麼,連一半都沒有,是糟透了嗎?

Not half可能和你想的完全不同,一起來看看half的道地用法。

1. Not half.

(X)連一半都沒有。

(O)非常好。

Not half是一個加強肯定語氣的口語表達,意思是very much/a lot,「非常,特別」的意思。如果有人問你「昨天的party如何?」,你回答「Not half」,就是指「特別好,很喜歡」。

Not half可以單獨用,也可以搭配形容詞或動詞,例如:

I never thought we’d win. We weren’t half lucky . 我從沒想到我們會贏,我們真的太幸運了。

. 我從沒想到我們會贏,我們真的太幸運了。 She didn’t half shout at him (= she shouted a lot at him). 她對他大吼大叫。

英文裡還有"not half bad"這樣的說法,是英國人很愛用的一個片語:

The proposal was not half bad.

(X)那個案子非常糟。

(O)那個案子很不錯。

注意了,not half bad並不是指很糟,而是"surprisingly good",「意外地好、沒想到這麼好」的意思:

It’s a nice place. The food there is not half bad.

這地方很好,食物也很不錯。

分辨一下,如果是not half as,後面多了一個as,意思就變成「連一半都沒有」,例如:

It wasn’t half as good as that other restaurant we went to.

這比我們去的另一家餐館差遠了。

It’s not half as easy as it looks.

這遠遠不像看上去那麼容易。

2. I’ll go halves with you on a bottle of champagne.

(X)這香檳我們一人喝一半。

(O)我們合買一瓶香檳。

Go halves是指「跟人分攤費用」,halves是half的複數型式,既是分攤,各取一半,共有兩個一半,所以用複數。再來看一例熟悉用法:

We decided to go halves on the expenses. 我們決定分攤費用。

3. I’d give up work given half a chance.

(X)我有一半的機會辭掉工作。

(O)只要有機會,我就會辭掉工作。

Given half a chance也是個好用的片語,也可以用Given half the chance,意思一樣。Given在句子裡是介系詞,意思是「如果有、考慮到」,given half a chance,意思是「只要有一點機會」。

4. I’m half inclined to go.

(X)我有一半會去。

(O)我有點兒想去。

這裡的half當副詞,意思是「在某種程度上、相當地」。這種用法大家可能沒那麼熟,多看兩例:

I’m half inclined to take the job just because it’s in Singapore. 我有點想接受這份工作只因爲它是在新加坡。

to take the job just because it’s in Singapore. 我有點想接受這份工作只因爲它是在新加坡。 I was half expecting to see her at the party. 我有點期盼在派對上見到她。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,訂閱英語島雜誌,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。