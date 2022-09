專訪三度蟬聯米其林二星logy主廚田原諒悟

田原諒悟,饕客口中的Ryogo桑,在米其林二星餐廳logy裡,是以嚴謹得近乎一絲不苟的姿態穿梭料理台間的主廚。而卸下圍裙後的他宛如拿掉盔甲,瞬間變身擁有靦腆迷人笑容的鄰家大男孩。然而,我們依舊能在訪談與拍攝間,從他不時展露的目光如炬、沉思良久後每個脈絡清晰的回應,以及穿搭色系不脫白、黑、灰的堅持中,感受到logy能在不到三年的時間,神速躍升米其林二星餐廳之列,背後肯定有著不為人所知的千錘百鍊。

出身自日本北海道,先後在義大利米其林星級餐廳歷練的田原諒悟(Ryogo Tahara),2015年起於東京米其林二星的Florilège擔任副廚3年,2018年至台北logy擔任主廚,自2019獲一星後,已連續三年蟬聯二星殊榮。

也許多數人對其印象停留在米其林授星典禮上,喜悅之情溢於言表的率真樣貌,但實際走訪一趟田原諒悟主理、融義法料理技法於亞洲風味的二星餐廳logy,你極有可能和我一樣,被他所釋出與平時截然不同的氣場所震懾。

「我是個很麻煩的人。」

田原諒悟在訪談間出其不意說道。

他直言即便實績及饕客的口耳相傳,皆給予他與logy極高的評價,他仍絲毫鬆懈不得,甚至到有些瘋魔的程度。例如他的身形纖瘦並非天生,而是長達15年以來的刻意為之,目的是保持飢餓感,才能保持感官的敏銳,並同理來到餐廳用餐的客人對美食的渴望,才能確保自己以最好狀態,帶給來客最好的料理。

adidas X Gucci 綠色長大衣、藍色襯衫、黑色皮褲、棕色馬銜鍊樂福鞋、皮革領帶 all by Gucci。Photography by Weslie Wei

即便授課、合作餐會等行程滿檔,在田原諒悟的堅持下,logy仍秉持著一季更換一次菜單的原則。「在發想菜單時,我大概會有一到兩個禮拜睡在沙發上,因為沒辦法完全熟睡,大概兩三個小時就會醒來一次,同時腦子也一直在運轉。」把自己逼到臨界點,靈感便油然而生。

田原諒悟帶著一貫靦腆的笑容,談著這令人咋舌的心得,噢,多麽迷人的反差。

「格鬥、拳擊影片對我來說是如同能量飲料一般的存在。」

田原諒悟再度拋出撼人言論。

他提及過去在東京Florilège的工作非常忙碌,半夜三點才下班是家常便飯,在身體很累又遭遇困難的情況下,他說自己從來不需要療癒,一次次擊倒再起身奮戰的毅力,反而更能鼓勵他不去逃避,燃起鬥志、與問題正面對決。「在拿到米其林星之前,我經常聽著Eminem這首歌,你看了歌詞就能理解那意境了。」他拿起手機裡的YouTube畫面補充說道。

誠如前述,田原諒悟每回亮相,無論衣著、面貌與精神總是維持完美狀態,因此起初Tatler編輯團隊為他設定的「鄰家大男孩」造型印象,或許只與一部分的他相符。若非與他當面談話,很難想像其實在多數我們看不見的時刻,他都是極盡苛刻地在燃燒自己。

可確信的是,居住在他軀體裡的,更多的分身是天生格鬥好手。

如今無論是在什麼樣的場合見到田原諒悟,很難不發現他的穿著風格偏向簡約,配色也不脫離黑白灰三色系。對此他也大方與我們分享自己某程度的黑歷史:「年輕的時候有一陣子迷上古著,還有街頭潮流感的寬鬆風格也試過,後來在餐廳工作後習慣穿得正式,也從那時養成從外在開始要求自己的習慣。」

經過多方嘗試,他才找到自己真正喜歡且合適的風格。如今年屆不惑之年,剪裁簡單的黑白素色T-Shirt搭配休閒褲、運動鞋,成為他讓自己維持舒適狀態的日常標配。

一直對奢侈品慾望不高的田原諒悟,近期才將生平第一筆高額的時尚消費投注在一只黑色錶面搭配銀色零件的錶款上,他解釋:「從以前到現在,我都特別喜歡黑色與銀色搭配所呈現的感覺,像是過去開過的車都是這樣的色系,這個很難在服裝上呈現的組合,展現在鐘錶上的設計質感真的讓我大為驚艷、愛不釋手。」

這位每年底都會為自己重新設立全新目標的米其林二星主廚,從20歲起,每年12月31號都會在筆記本裡寫下新的一年想達成的30個目標,「擁有一隻好錶」就名列在今年的目標清單裡。「有了這隻錶,我的外型就不能太邋遢,這也讓我督促自己:『要努力維持狀態、成為配得上這隻錶的人。』」

1. 你人生中的時尚啟蒙者是…?

在高中的時候,我非常喜歡「降谷建志」這位音樂家,當時對我而言是像神一般的存在。看過他的採訪和歌詞,發現他選用的文字非常有深度。我覺得一個有深度的人,才會對自己採訪時說出的文字、歌詞中選用的字詞,以及展現出的時尚很講究,我確實從他身上得到滿大的影響。(指著降谷建志的髮型)但我沒有想要留這樣的頭髮!(大笑)

2. 請談談你個人的服裝成長發展史?

高中時曾迷戀古著,後來也嘗試過街頭寬鬆風格,基本上當時流行什麼我都有嘗試過。在去義大利後,我突然意識到自己不太穿運動鞋了,而是改穿西裝外套、真皮鞋,也許是開始會在意自己帶給別人什麼樣的印象,希望讓人覺得自己已經是成熟的人。

但到現在,心態已經轉化為:與其在意別人怎麼去看你,不如給自己一個比較舒服的狀態。

因此鞋子選搭也以舒服為主,私下也會穿運動鞋。舒服材質、簡約風格是他現在的首選。

3.關於大家所不知道的田原諒悟

從20歲開始,每年12月31日我都會在新日記本裡寫下新的一年想達成的30個目標,已經持續了這個習慣15年了,至今仍持續中。今年如果只達成15個,那剩下15個就延續到下一年。

我會確保這些延續的不會超過5年,而「擁有一個好手錶」就名列在這個目標名單裡。

4.現在想成為什麼樣的男人/主廚?

我是對自己非常嚴格的人,因此也會用一樣嚴格的標準去審核、要求別人。

現階段會希望自己能成為一個,對自己一樣嚴格,卻能對他人體貼、柔軟、寬容一點的人,這是非常困難的。

