連續五年蟬聯米其林一星中餐廳 「雅閣」推2022年秋季新菜

位於台北文華東方的雅閣中餐廳，在五度蟬聯米其林一星後，宣布推出2022經典套餐與秋季新菜，以下就來帶你看菜色亮點！

雅閣中餐廳五連霸

雅閣中餐廳連續五年榮獲米其林指南星級肯定，主廚張國邦表示「內外場團隊的緊密配合，持續努力精進」是主要關鍵。此外，他也堅持隨著四季更迭，配合季節轉變不停推陳出新，以忠於傳統粵菜原味本質為基礎，特別注重當令食材的搭配，講究風味、口感與色澤兼具，巧妙地將食材的原汁原味發揮到淋漓盡致，更發揮創意巧思、與時俱進改良烹飪做法，為雅閣食客呈現正宗道地的傳統粵菜滋味，讓吃到的每一口都感到驚豔與滿足。

推出全新經典套餐

擁有超過25年豐厚廚藝經驗的張國邦主廚遵循正統粵菜「清而不淡、濃而不膩」的風味特色，精心設計九道式經典套餐，每位5,280元+10%，嚴選粵菜中的必嘗佳餚，以花膠、刺參、龍蝦等頂級食材完美演繹粵菜精隨，套餐中豐盛菜色包含經典燒臘如雅閣叉燒皇、金陵燒乳豬，以及松茸瑤柱燉花膠、杏汁白玉龍蝦球、日本刺參伴玉掌、遠年陳皮紅豆沙等。

日本刺參伴玉掌

杏汁白玉龍蝦球

其中，杏汁白玉龍蝦球十分講究炒功與火候的掌控，張主廚先將澎湖龍蝦去殼取肉切成球，入鍋油泡至八分熟盛起備用。接著將蛋清加入杏仁汁混合均勻後，放入熱鍋中以小火慢慢堆炒，稍加鹽巴簡單調味，將龍蝦球入鍋一同拌炒即成，呈盤再撒上炸過的杏仁碎增添香氣。入口品嘗，蛋白炒得滑嫩和Q彈鮮甜的龍蝦肉完美搭配。

日本刺參伴玉掌這道菜餚相當費工耗時，光泡發刺參的時間就需5天左右。

主廚嚴選日本關東刺參，先泡兩天的冷水，中間換一次水並放冰箱一晚後，將內裡雜質去除、洗淨，放入熱水中燒滾後再浸泡一晚，重複兩次後待刺參發好，主廚另取鍋，加入特別調製的私房燒汁，與海參一同以大火燒乾至收汁，盛盤時再排入滷製好的鵝掌，最後淋入自製鮑汁。爽口軟糯的海參與膠質豐厚的鵝掌，形色完整、入味至極，是道老少咸宜的極品美味。

經典套餐： 每位5,280元+10%

雅閣叉燒皇． 金陵燒乳豬． 陳醋海蜇頭

松茸瑤柱燉花膠

杏汁白玉龍蝦球

焗釀鮮蟹蓋

日本刺參伴玉掌

麒麟蒸鮮雞

揚州炒飯

遠年陳皮紅豆沙

文華迎美點

秋季新菜必嘗推薦

豆豉日本鹿兒島A5和牛

鮑汁扣花膠

此外，此次亦推出單點秋季新菜，精心打造多道的私房佳餚，特別強調鮮美爽口的風味，包括豆豉日本鹿兒島A5和牛、鮑汁扣花膠、咕嚕澳洲鱈魚球等豐美菜譜。

豆豉日本鹿兒島A5和牛：主廚嚴選日本鹿兒島A5等級和牛，帶有豐富牛肉的脂香但不膩口，以豆豉、紅蔥頭、青蔥及多款香料熬製成私房醬汁，將其切成骰子大小的牛柳粒，入鍋和拌抄至半熟，軟嫩多汁，鹹香鮮甜的好滋味讓人一口接一口。

鮑汁扣花膠：花膠是極其珍貴的養生進補聖品，主廚先將頂級花膠泡１天冷水、再入熱水悶兩小時，泡發好後入鍋以土雞湯煨煮入味，再以私房極品鮑汁慢火燜煮半小時即成。富含滿滿膠質的花膠、可以嘗到鮑汁的甘醇，滑口濃郁的鮮美滋味讓人口齒留香。

雅閣中餐廳

地址：台北市松山區敦化北路158號

電話： 02 2715 6788

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。