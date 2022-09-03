這些米其林餐廳餐瓷器皿 來自台灣鶯歌

由台灣設計研究院與經濟部工業局主導的「T22設計振興地方產業計畫」，今年繼北投、花蓮後，第三停靠站就在桃園盛產瓷器的「鶯歌」，並媒合在地品牌與米其林餐廳一同創作聯名瓷器，讓更多人得以窺探鶯歌多元且深厚的陶瓷工藝文化。

T22鶯歌 產地品牌 X 星級餐廳聯名訂製計畫

「T22設計振興地方產業計畫」由台灣設計研究院與經濟部工業局主導，為人所稱道的，是他們以設計思維與跨域協作角度切入近年的地方創生風潮。早在2019年就曾踏入鶯歌，以「陶瓷產地─鶯歌」作為計畫第一棒開跑後，在疫情影響近三年間仍完成了鶯歌產地振興六部曲的策略模式、並陸續前進「都市農業產地─北投」、「石材產地─花蓮」，積極媒合設計品牌、產地業者以及與消費者最近距離接觸的通路店家，以設計角度促成產地轉型的步伐。

「T22鶯歌」今年夏天再度攜手產地業者推出「星級餐廳聯名計畫」，由財團法人工業研究院、台灣設計研究院共同輔導、飲食作家盧怡安擔任企劃顧問，以重視餐食器具與料理和諧性的米其林星等級餐廳為目標，將鶯歌品牌推進客製客訂的設計服務市場，媒合三間各具風格的星級餐廳與經驗豐富的設計品牌，創作出三組量身打造的星級聯名餐食器皿。

LONGTAIL x 新旺集瓷、陶聚 x ADC Studio

「LONGTAIL」名稱取自台灣特有種「藍鵲」，代表主廚運用臺灣在地豐饒食材入菜，並融入亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味，猶如飛翔的鳥將各地特色美味傳遞至客人味蕾。

此次聯名計劃攜手產地明星「新旺集瓷」與擅長器型與釉料各種變化組合的「陶聚」，兩者共同承載「相聚用餐的美好回憶」。由ADC STUDIO從設計思考與料裡搭配的視角出發，創作「Gaia 大地」與聯名套餐「Longtail Seasonal Experience」九道料理所搭配高低錯落、深淺不一的器型。

羊肋排、孜然楓糖、茄子 。

柿子、櫻桃番茄、焦化洋蔥、京都水菜 。羊肋排、孜然楓糖、茄子

梅酒、檸檬紫蘇 。 柿子、櫻桃番茄、焦化洋蔥、京都水菜

筍殼魚、羅望子、扁豆、羽衣甘藍

開胃小點

榛果、巧克力、柑橘冰沙

廣島牡蠣、三星蔥餅、豆豉、茴香

調酒

調酒

蟹肉、海膽、酪梨、椰奶

Gaia 大地系列瓷器

以亮點食器「藍鵲蛋」盛裝「蟹肉、酪梨、海膽、越南香菜」用蝶豆花將融入大量越南香菜的椰奶湯汁染成藍色，呼應器皿色彩與餐廳取名的發想意念，開啟用餐體驗的序章。

緊接著則將「陶」與「瓷」不同質感所呈現的光滑色澤、或是搭配深沉穩健的金屬感、或素面平盤以流動釉料的特有線條感，呈現道道精彩的餐點；續以雙色陶深盤與主菜「帶骨羊肋排、孜然楓糖醬」登場，晶亮楓糖醬與金黃蒜酥與雙色陶盤相互輝映，畫下美食饗宴的完美句點。

食器名稱：Gaia 大地

Longtail Seasonal Experience 9道料理 $3,280+10%，9月底上市至12月30日

大三元酒樓 x 臺華窯、新太源 x KateChungDesign

「大三元酒樓」創立於民國五十九年，店內裝潢古韻典雅，古董文物、字畫藝品陳設其間，藝文氣息濃厚，結合新式粵菜料理與傳承藝術，與台北人團圓溫暖的美味記憶相互伴隨。

聯名計畫結合擅長精準呈現釉料質感與手繪藝術的「臺華窯」、以及擁有最專業花紙印刷與圖騰貼花技術的「新太源」。由設計師Kate Chung(鍾雅涵)整合彼此特性與技術，以傳統文化融入現代簡約的時尚風格，從東方文化中尋找創作靈感，將具有難度的弧形描金與貼花實現於豐盛圓滿的餐席之間。

推出「團元」系列餐具搭配「聯名套餐」12道菜附贈香檳一杯，以「團」代表這次四個品牌團結合作、元為大三元，也代表品牌原初的精神及全新的起點。

聯名套餐以經典菜餚「鹿野雞金湯」、「秘制脆皮鵝」、「三元片皮鴨」等菜色發想趣味食器，包含保溫盅的金湯碗、鵝型的鴨鵝捲盤、波浪弧形的主菜深盤等，餐食器型的圓潤優雅、柔軟曲線呼應著團聚的圓滿，更深度合作「百鳥朝鳳聯名禮盒」限量販售，在美麗與實用性間取得最佳平衡。

食器名稱：團元

聯名套餐 12道菜3680+10% 贈香檳一杯，9月起售

百鳥朝鳳聯名禮盒 預計10月上市

大腕燒肉專門店 x 安達窯、傑作陶藝 x 吳偉丞

「大腕燒肉專門店」秉持近乎苛求的職人精神，為客人提供大腕濃郁且風味十足的純正燒肉，主理人對於食材的講究與烹調方式「直接」與「單純」的堅持與信念，與「安達窯」、「傑作陶藝」所堅持挑戰的品牌理念不謀而合，安達窯擅於釉變創作並將獨一無二的作品量產，傑作陶藝則藉由設計讓陶瓷展現新風貌融入現代生活。

與當代陶藝設計師吳偉丞合作，為「大腕燒肉專門店」量身打造食器設計「灼器」，取樸拙的食器與精燒灼的瓷器之意，強調自然原味、隨性生活，著重手感的呈現、線條簡練，搭配紅、黑、白沈穩大器的單色釉色，與燒肉亦互相搭配，承襲「大腕燒肉」不浮誇、「純粹了當」的風格。讓餐具不單是盛裝餐飲的物件，也是乘載傳遞生活藝術的美。

食器名稱：灼器

單點為主 雙人經典套餐 $3280-$3580 (人）

在「星級餐廳聯名計畫」之後？

此次「產地品牌 X 星級餐廳聯名計畫」暫告段落後，鶯歌產地業者並沒有停下產地振興的腳步，不僅由品牌繼承者們組織起「鶯歌產地開放日工作小組」，共同策劃推動城市工藝祭典「鶯歌產地開放日」，彼此更以「燕三条工場の祭典」為願景目標，期許未來鶯歌將成為工藝性質的旅遊目的地。繼承者們面對產地轉型最大的課題「如何因應新的大環境、新世代的消費者」，期盼攜手共同找到最佳解答。

作者／Chelsea Su 圖／T22

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。