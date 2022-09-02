2022年9月星座運勢 這4星座金錢運勢最旺

本月會出現「六星逆行」，9月10日正式水逆，合作關係或目標會有調整，不少人會有新想法。

星座運勢請同時參考你的上升星座和太陽星座

上升星座：個人出生時分和地點上東方地平線所在的星座點（Ascendant），需要準確出生時間才能得知上升點位置。

太陽星座：出生日子的星座。

本月運勢重點注意：

9月天王星、火星、北交點仍和香港財帛宮主星月亮合相，由於天王星逆行（2022/8/24-2023/1/22），9月經濟環境有好轉，加上流年火星、水星為社會帶來快速變化，政府彈性處理 金融有關議題，以復甦經濟。在合約議題、法律、外交事務、金融改革上，政府或採取更積極處理的心態和手法，捍衛香港金融地位。9月有利業務人員、婚顧行業、醫護行業、法律、設計、活動策劃行業發展，不利金融投資、飲食、銀行業發展。

9月出現「六星逆行」，待9/10 水星正式逆行後，水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星均處於逆行狀態。9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，大眾更適合重新審視生活節奏，工作目標和理念，以及與愛人之間的關係。水逆在天秤座，有些合作關係有調整機會，對於婚姻目標或想法，也有很多人有新的看法吧。

天王星逆行期間，加上9/4-9/18 太陽和天王星形成三分相的和諧能量，你更適合把重新審視事業目標，把過去8個月的事業狀態或心情做一次總結，看看有甚麼遺漏或還未完善之處，接下來你想要去往的事業方向為何，請好好坐下來寫下事業想法和心情吧！勇於創新，勇於求變勢是未來兩年的重點，請好好和內在溝通，才能獲得勇氣追逐心之所向吧。

9/5金星進入處女座，水星逆行在天秤，配合金星和火星的衝突能量（9/9-9/26），金星和天王星的和諧能量（9/15-9/24），大眾對於本來的感情觀念及想法有所調整，舊愛重返或選擇一個和以往標準不一樣的愛人吧。面對感情事努力放下既定想法，防備心和過去傷痕，積極對話下，你可能有意外驚喜。

水星逆行下，加上水星和木星的衝突能量（8/26-9/26），水星和火星的和諧能量（8/29-9/14）加持，如何調整溝通方式，重新設定感情觀以及用新的思維想事業，將是9月重點。

感情運勢最旺：金牛座、水瓶座、摩羯座、處女座事業運勢最旺：白羊座、射手座、摩羯座、天蠍座金錢運勢最旺：天秤座、金牛座、處女座、獅子座學業運勢最旺：獅子座、巨蟹座、水瓶座、雙魚座健康需要注意：雙魚座、摩羯座、處女座、白羊座

白羊座(3.21-4.20) : 審視工作進度，為事業訂立新目標

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）白羊座需要重新審視目前工作，為事業設定新的價值（金錢目標），你亦可能受到壓力需要兌現過去的承諾。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，有些合作關係出現調整，如何和合作夥伴有效溝通，學習談判是此月重點。白羊座要弄清生活目標，才能重新掌握生活節奏。金錢方面，你有能力開拓新的財源，或過去的客戶或公司主動聯繫，有助提升財運。你的物慾降低，花費變少。

而感情方面，單身人士9月仍忙於工作，有機會出現職場桃花，或過去的曖昧對象再次聯繫上你。 有伴的白羊容易被另一半投訴工作性質，沒能獲得伴侶對你工作的支持讓你覺得心累。健康也是一些白羊座和另一半生活上討論的重點話題。健康方面也要注意皮膚問題、飲食問題及生活不平衡（過勞）。

經過上個月對於感情反覆的思索，你可能決心投入更多時間資源在工作上。努力工作的你顯得魅力十足，說話做事變得肯定許多。金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，讓你重新定義戀愛方式、和合作方、朋友之間的情誼。

個人：★★★★

工作：★★★★★

感情：★★★

金錢：★★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★★

健康：★★★★

學業：★★★

金牛座(4.21 -5.20) : 金錢爭議工作量大，打打鬧鬧中感受愛

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）金牛座可能重新審視過去給人的形象，透過改善打扮或說話方式，讓職場及戀愛生活過得更順利。

感情方面，9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，和另一半因工作引起的誤會或爭吵有機會在9月下旬得到解決。雙方在不斷爭吵或打鬧中，仍能感覺對方對自己的重視。金錢方面，感情對象為你帶來財運。單身的金牛則衝事業，要和公司提出升職加薪容易通過，也有很多工作機會主動找上門。

健康方面也要注意飲食問題及生活不平衡（過勞）。金牛座9月可能為子女或寵物感到擔憂，花費更多在他們身上。9月下旬，金牛座的愛情想法改變，或者過去的曖昧對象重現，有機會挽回舊人。

經過上個月對於友誼反覆的思索，有助於你妥善處理人際關係，「要」或「不要」都會第一時間說清楚，顯得不好欺負了。金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，讓你對愛情重新燃起希望，外型也變得亮眼。

個人：★★★★

工作：★★★★★

感情：★★★★★

金錢：★★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★★

健康：★★★

學業：★★★

雙子座(5.21 -6.21) : 拒絕情緒勒索，學習談判

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）雙子座可能改善與他人的溝通方式，也會多和家人坦白心裏話。好壞很兩極，有些雙子座可能因為金錢壓力和家人意見不和，直白坦言反而不被諒解。如何平衡個人理想及滿足家人對你的期待是雙子座9月重點課題。

感情方面，9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，雙子座在談感情的時候顯得挑剔，面對子女問題也傾向逃避。金錢方面，雙子座突然想置業或搬家，也許積極規劃未來家庭環境，以此推動自己更努力賺錢吧！投資運不錯，可獲得額外收入。

經過上個月「說多錯多」的教訓，你會改變說話方式，學習談判或建立有效的溝通。金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，讓你清晰地向家人表達你對未來生活的看法，拒絕他人的情緒勒索。健康方面要注意肝火旺盛，抑鬱的問題。

個人：★★★★

工作：★★★

感情：★★★★

金錢：★★★

朋友：★★★

家庭：★★★

健康：★★★

學業：★★★

巨蟹座(6.22 -7.22) : 合夥觀念改變，學習談判做生意

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）巨蟹座可能有些合夥觀念改變，對於朋友的定義也會有新的體悟。9月份你多是和親密的家人及相識已久的朋友聚會，從他們身上能獲得你想要的安慰和溫暖。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，巨蟹座因為家人和好朋友的說法，開始調整自己和新朋友的溝通模式，在合夥或生意發展上也有新的進展。工作中，你也可能學習遷就多一點，身段柔軟些以收服人心，取得你想要的結果。

金錢方面，巨蟹座深謀遠慮，短期內未能實現賺錢目標，可是你已經清楚想走的方向，所以成功指日可待。金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，讓你積極學習做生意，學習談判。此月學習運勢旺。

個人：★★★★

工作：★★★★

感情：★★★

金錢：★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★★

健康：★★★★

學業：★★★★★

獅子座(7.23 -8.22) : 衝動創業斜槓生涯，為金錢目標奮鬥

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）獅子座可能重燃學習興趣，支出因此上升。有些獅子座可能衝動下創業，邊工作、邊創業、邊學習如何做得更好。獅子座可能因金錢壓力暫時無法放棄現有的工作。

感情方面，9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，即便獅子座的伴侶或追求者想要給予你物質的保障，讓你不要工作得太累（特別是女生），獅子座也不為所動，獅子座要展現自己的價值，要求對等關係。金錢方面，獅子座重新為金錢目標奮鬥，搞清楚現在的現金流，減少不必要的娛樂花費。

工作方面，獅子座有更多走動、演講的機會，要小心講稿出錯、合約條款問題有沒有寫錯及時間控管方面的問題喔。畢竟9月有水逆情況，電腦存檔問題也要注意呢。金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，獅子座受到朋友的鼓勵，自我價值感提升，也積極學習如何更好使用金錢。

個人：★★★★

工作：★★★★

感情：★★★★

金錢：★★★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★★

健康：★★★★

學業：★★★★★

處女座(8.23 -9.23) : 朋友不理解感傷心，感情有復合機會

處女座生日快樂！8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）處女座可能和朋友有些理念不合的地方，勾起你的傷心往事。失望和失落的情緒充斥，你對別人認為你「世俗、追錢跑、靠攏權力」的想法感到傷心。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，處女座不免是重磅被議論的星座，主要是你的工作表現，感情狀態和外型，賺錢來源，都是議論的焦點所在。過度的關注讓你感覺心累，你只是想把過好日子而已。感情方面，過往的情感對象或曖昧對象可能重新聯繫上你，你也可能修復成功一段破碎了的感情。

金錢方面，處女座左手進右手出，賺錢機會多但有更多生活事項需要你支出，為了討好感情對象你也會更大方。工作方面，處女座和某些同事的關係緊繃，互不看好，短期內要彼此消氣是不太可能的事。

金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，讓處女座有機會提升薪金收入。健康方面要注意牙齒或皮膚問題。

個人：★★★★

工作：★★★★

感情：★★★★★

金錢：★★★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★★

健康：★★

學業：★★★★

天秤座(9.24 -10.23) : 為了感情煩惱加劇，學習馭人之道

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）天秤座可能改變了一些對感情、兩性關係的看法，對於「人性」有更深入的理解。有合夥關係的天秤座也會好好思考接下來的合作方式，有些天秤座則容易因合作關係而被人議論，背受攻擊。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，天秤座為了感情對象可是煩惱加劇，好像無論怎麼做都無法談好這份感情的感覺讓你心很累。加上舊情人或以前的曖昧對象積極表達心意，難免和現任有所比較，以致感情危機越演越烈。小心秘密曝光呢！

金錢方面，天秤座可能擔憂另一半的健康，或者最近心緒不寧而有額外花費。多是為了家人，或讓自己變開心、變漂亮而花費。但9月天秤座可能有隱密的金錢收入，或因暗中的貴人介紹而有額外的工作收入。工作方面，天秤座重新點燃工作熱忱，密謀如何提高收入，要事業重回顛峰。

金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，讓單身的天秤座感情中多的是選擇機會，有伴的天秤座則暗暗學習「馭人之道」。健康方面要注意飲酒和睡眠不足問題。

個人：★★★★

工作：★★★★

感情：★★★★

金錢：★★★★★

朋友：★★★★★

家庭：★★★★

健康：★★★★

學業：★★★★

天蠍座(10.24 -11.22) : 看淡婚姻不執著，坦言對友誼/愛情的想法

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）天蠍座對婚姻的想法有所調整，聽得多看得多「出軌」或「花心」的事件，對於開放式關係有新的想法，你也可能不那麼執著在婚姻狀態。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，天蠍座經常隱藏心中想法，即便是很好的朋友也無法得知她真正行事的用意為何。但9月份你可能主動聯繫朋友，把心中隱藏的想法直白地說出。對朋友/感情的想法，對這段友誼/愛情的期待，也是你們討論的範圍。至於是否能和朋友恢復關係，那並不是你直言的目的，你想表達是對關係的惋惜。

金錢方面，天蠍座可能因為「金錢」和朋友多了聯繫，有些因為投資問題需要借貸或還錢，有些則討論新的合作關係。工作方面，天蠍座的事業運勢旺，不愁沒有好的工作機會，人脈通錢脈，你有很多朋友介紹生意或心的工作機會給你呢。也能建立新的合作關係。

金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，過去的感情對象可能重新聯繫關心你，但目的也許只是想恢復友誼狀態。工作很忙，你沒心力找新對象。有伴的天蠍座可能聽取朋友意見（終於是聽得進忠言了），調整和另一半的相處模式。

個人：★★★★

工作：★★★★★

感情：★★★★

金錢：★★★★

朋友：★★★★★

家庭：★★★★

健康：★★★★

學業：★★★★

射手座(11.23 -12.21) : 追求生活和工作的平衡，培養良好生活習慣

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）射手座可能突然想平衡生活和工作，專注健康方面，健康飲食多做運動，培養良好生活習慣。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，射手座對於事業有另一番想法，思維模式調整。以前若追求「金錢、地位」的射手座，突然想休息一下，讓自己讀書或減少工作，放鬆一點生活。有些射手座甚至選擇辭職。若是以前很懶工作的射手座突然發奮圖強，工作能力也提升不少，讓人刮目相看。

金錢方面，射手座因另一半感到金錢的安全感，自己則減少支出存錢創業或進修吧。還是單身的射手座應避免賭博，小賺大賠沒意思，不如把心力放在工作上。

金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，射手座遇到的感情對象多是有專業能力或家庭背景不錯的人，對你的事業有幫助。你也有機會遇到職場戀情。公司可能調整你的薪資。

個人：★★★★

工作：★★★★★

感情：★★★★

金錢：★★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★★

健康：★★★

學業：★★★★

摩羯座(12.22 -1.19) : 老闆/上司對你有期望，工作量多生活忙碌

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）摩羯座會積極思考「如何創造更多價值」，能力受限，你只能從新的工作方向或發展副業創造自己想要的「價值觀」。賺錢已經不能滿足你，你要的是有沒有從中實現到個人價值。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，摩羯座可能重新投入學習，透過網絡、書籍、學校學習新知識，為了提高工作競爭力或發展副業而努力。 金錢方面，摩羯座有偏財運。工作方面和同事相處不錯，關係密切。老闆或上司對你的期待也很大，認同你的工作能力，於是交給你更多工作！

金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，摩羯座可能和「海外有關、高學歷人士」連上線，單身摩羯感情對象多是形象良好，打扮注重設計感。你可能在學習場地、新公司遇到新對象。有伴的摩羯座感情有機會恢復甜蜜。健康方面要注意小跌傷小碰撞問題，運動時要注意。

個人：★★★★

工作：★★★★★

感情：★★★★

金錢：★★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★★

健康：★★★

學業：★★★★

水瓶座 (1.20 -2.18) : 想搬家/買房要注意合約，積極和上司/老闆溝通

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）水瓶座對於家庭/居住環境的想法改變，有些水瓶座可能思考在外國居住的可能性，或搬離家和朋友合租。還年輕的水瓶座容易因此和家人意見不合。有些水瓶座可能買房/租房/轉公司租址，要注意買賣合約。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，水瓶座對於感情有很多新體驗、新想法。有些水瓶座重新點燃對法律、神秘學、心理學、稅務、投資的學習慾。工作方面，水瓶座能舉一反三，說話做事快速，公司交代的事情都能一一辦妥。你也會積極學習「說話之道、攻心之道」和上司溝通，讓工作進行更順利。

金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，水瓶座偷偷談戀愛，感情進展快。仍單身的水瓶座不乏機會認識新對象，前提是你有走出去，不是宅在家。曖昧對象是個很健談，有隱藏反轉魅力的人。有伴的水瓶座和另一半可能因金錢問題，互看不順眼。

個人：★★★★

工作：★★★★★

感情：★★★★

金錢：★★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★

健康：★★★★

學業：★★★★★

雙魚座(2.19 -3.20) ：用另一種角度看婚姻/愛情，合夥關係有調整

8/24天王星開始逆行，六星逆行下（水星、天王星、木星、土星、海王星、冥王星）雙魚座漸漸改變說話方式，思維模式，說話仍溫和但堅決「不委屈自己及要求平等」，也更投入心力在創作、寫作、生意發展上。

9/10-10/2水星會從天秤座逆行回到處女座，雙魚座在一些合作關係上會討論到實際的金錢問題，大家的價值觀可能有些不同，合作關係有所調整。有些雙魚座則收到以往合作過的公司聯繫，有機會再次合作。工作方面，雙魚積極進取，創意度又高，話題居高不下。

健康方面要注意頭痛問題。金星和火星之間的衝突能量、金星與天王星、太陽、水星、冥王星之間的和諧能量，雙魚座在感情中學習談判，要求平等。你還在思考愛情中的意義和價值何在，學習兩性相處之道。

有伴的雙魚座可能重新考慮婚姻（或伴侶提出額外要求而暫時擱置婚姻安排），9月有結婚打算的雙魚座為了婚姻或婚後財富分配問題可謂煩惱不斷。已婚的雙魚座可望和另一半開心見誠地溝通以解決婚姻矛盾點。單身的雙魚座無心戀愛衝事業，隨遇而安。

個人：★★★★

工作：★★★★

感情：★★★

金錢：★★★★

朋友：★★★★

家庭：★★★

健康：★★★

學業：★★★★★

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香港占星師香香子 Phoebe 定期推出星座週運、每月運勢和星座有趣小知識，希望用輕鬆簡單的文字和大家分享占星術，讓大家更了解自己的內在、情緒和生命藍圖，把握自己的時運和天賦。

作者／香港占星師香香子

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