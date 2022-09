Fendi超凡工藝 秋夜生輝 巔峰再現

以優雅、工藝與潮流感樹立鮮明風格的時尚品牌 Fendi,自 1925 年品牌成立至今,仍不斷地以驚豔眾人的設計獨步全球精品界。最新一季與秋冬服裝同步推出的秋冬新包款Mini By the Way,時尚俏皮感兼具,完美傳遞頂尖設計語彙。在2022秋冬高級訂製服發表的同時,Fendi也帶來全球首發的高級珠寶系列「Flavus」,重新詮釋古羅馬精神與Fendi百年的精品美學。

秋冬最 IN 精巧新境界:MINI BY THE WAY

每個女人的衣櫃裡,永遠都缺的一款包,自 2014 年起Fendi 秋冬推出至今已熱賣八年的By the Way包後,就非它莫屬。可手拿、或率性手提的包款時髦實用兼具;今年再突破向迷你時尚風潮靠攏,將By the Way波士頓包重新調整比例,連同 2022 秋冬女裝系列打造出更加吸睛的Mini By the Way,尺寸小巧簡約卻仍保留了Fendi經典的設計細節與高超精湛的工藝,展現出By the Way包款高度自信,令人也忍不住回頭的High Fashion態度。

保有By The Way波士頓包款經典的形狀和比例,並以異材質結合包款,秋冬最新推出的Mini By the Way包款的變革不僅止於此;可拆式迷你背帶更添態度,肩背、手提或側背都展現出迷你包款不容忽視的時尚風貌,各種場合皆可輕鬆駕馭。而堅固耐用的有機玻璃手柄以玳瑁紋點出優雅內涵,輔以經典的FF logo金色金屬圖案細節,時尚精神不言而諭。而包身正面並分別藉由熱壓、刺繡與富光澤感的皮革製作工藝,融匯出對比強烈卻設計感鮮明的視覺,更突顯秋冬Fendi迷你包高貴強悍、氣場逼人的面貌。

Mini By the Way 保有波士頓包的經典形狀和比 例,富光澤的皮革與可拆式背帶同時增添了高度穿搭的時尚感與實用性。

呼應FENDI ROMA時尚美學

即便為配件的一環,Fendi亦帶來翻羊毛材質打造觸感極為迷人的款式;此季Mini By the Way的色系及使用材質,即透過緹花織機上運用兩種絲線編織出柔軟又不規則的布料,巧妙勾勒FF Monogram 圖騰,呈現猶如天鵝絨般華美細膩的觸感。低調呈現出傳統職人工藝高超的技巧,讓Mini By the Way不僅呼應出穿搭者的巧思,更一舉將包款提升至如藝術品般精巧的頂尖境界。

另外,以光面小牛皮處理的包款包含了經典的神秘黑與高雅鴿子灰之外,令人難以忽視的罌粟紅、薄荷綠和胭脂粉等明亮感十足的色彩,穿插於本季女裝展現的海軍藍、暖棕、淺灰和精緻的粉紅配色,讓你毫不費力地成為秋冬裡眾人矚目的俏皮焦點外,更充分體現Fendi女士嫵媚柔美的氣質,在保有Fendi經典設計元素之際,並以奔放的態度展現出截然不同的迷人美學。

以不同絲線編織成的緹花編織華美細膩,交錯出宛如藝術品般精巧的奢華感。

薄荷綠的粉彩色系為秋冬憑添一股柔美嫵媚的女性特質,展現Fendi駕馭經典的超凡美學。

FENDI高級珠寶系列高訂亮相 黃白鑽貴氣現身

本季在法國巴黎舉行的Fendi 2022秋冬高訂秀場中首度登場,由Fendi第四代傳人、同為珠寶藝術總監的Delfina Delettrez Fendi領銜設計,Fendi高級珠寶作品一亮相即帶來令人炫目的義大利百年經典品牌的美學震撼,與女裝藝術總監Kim Jones的秋冬高級訂製服裝系列相呼應,攜手同為品牌迎來嶄新的轉變。

全球首次亮相、名為「Flavus」的Fendi高級珠寶系列並非橫空出世;早於2007年即已同名珠寶品牌打進巴黎頂級50名店的珠寶藝術總監的Delfina Delettrez Fendi,此次跳脫框架、重新詮釋古羅馬意象,將古拉丁語「Flavus」帶有黃色或金色意涵的概念,透過大量細密鑲嵌的長方形切工白鑽與象徵Fendi Flavus的FF倒置黃鑽展現強大氣場,並將Karl Lagerfeld於1965年設計的倒置FF字母圖案,淋漓盡致地展現出品牌源自羅馬的傲人傳統與美學,在高訂系列中熠熠生輝。

模特兒演繹 Fendi Flavus 高訂珠寶項鍊。

千顆黃白鑽流瀉頸間 倒置FF重塑品牌經典

耗時近一年費心搜羅的稀有黃鑽和白鑽,成為Fendi Flavus系列定調首季DNA的基調。透過長方形切工白鑽的巧妙排列組合,並運用黃鑽穿插其間、分別以倒置FF或據守珠寶視覺中心點,打造出如瀑布般賞心悅目的視覺感與富麗堂皇的光影效果,讓項鍊、耳環與雞尾酒戒指在頸項、耳垂與指縫間華麗流瀉,完美呼應出Fendi秋冬系列奢華中獨具動感奔放的樂觀精神。

耗時近一年費心搜羅的黃白鑽以長方形切工排列,並運用超過千顆白鑽堆疊,守護倒置排列的 FF 黃鑽之優雅姿態。

其中Flavus項鍊以黃鑽勾勒出Karl Lagerfeld於1965年所創的Fendi Logo的經典視覺,在頸項流洩而下的白鑽閃耀如點點繁星,並運用超過千顆白鑽堆疊排列出猶如羅馬噴泉般奔放飛濺的動感線條;鏈條中心則以一顆的祖母綠式切工鮮豔黃鑽,對角處以兩個由長方形切工而成的天然黃鑽倒置成FF字母圖案,如同守護著這顆祖母綠切工黃鑽。不僅襯托出女性柔美優雅的線條與和諧對稱之美,更彰顯出古歐洲高雅華貴的貴族風範。

同樣呼應與項鍊如瀑布般流瀉的視覺,Flavus耳環以左右顛倒的「FF」排列圖案彰顯出祖母綠式切工的閃耀黃鑽所象徵的品牌代表色,及其雋永迷人的經典傳承,在長方形切工白鑽的守護下輕易成為眾人目光的焦點。而Flavus戒指同樣運用鑽石與金工鑲嵌的繁複設計,疊搭出簡潔卻搶眼的流暢線條外,兩旁亦有以黃鑽鑲嵌展現FF經典 標誌,勾勒出360°皆能細細欣賞的優雅外觀。

Fendi First吊飾的可調式長項鍊賦予穿搭組合更多變化與多元面貌。

完美融入品牌字母 Logo 的鑲鑽雙環手環, 率性中不脱 Fendi 優雅迷人的 DNA。

放大、倒置單字母F或鑲鑽的珠寶配飾,風格鮮明搶眼。

秋冬新飾品FENDI FIRST珠寶:混搭時尚再進化

不難發現,不少時尚Icon人物品味獨具的關鍵,無不自小處做起;包款、配飾或珠寶,都成為畫龍點睛的吸睛焦點之一,也讓各大頂級品牌傾注全力發展配飾,而義大利百年經典時尚龍頭Fendi可謂玩轉時尚的崮中翹楚。Fendi珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi在2022年秋冬女裝系列中以鑽飾融入了品牌標誌性的單一F字樣經典 Logo,帶來一系列精美搶眼的珠寶配飾,大玩混搭時尚風。

此季將觸角延伸至珠寶元素,重新演繹單一F字樣Logo圖案,並融入圓形水晶呼應全新一季秋冬女裝柔美中帶一絲俏皮的流行語彙,展現Fendi品牌高超的二元性設計風格。

9月起將在全球Fendi精品店及fendi.com官網販售的First珠寶系列,囊括了耳環、戒指、項鍊、手鐲、F形狀髮夾與超大耳扣等多款配飾,並融入Fendi眾多設計中最具代表性的經典字母F,帶來風格強烈、奔放前衛的高度品牌識別。不但賦予了珠寶生動洗練的姿態,倒置F一如Fendi跨越世代再進化的時尚高度,與時俱進的潮流語言卻不失高雅,徹底擄獲跨世代時尚人士的心。

LOGO字母F翻轉經典難擋魅力

放大F字母的耳骨環、帶有Fendi First吊飾的可調式長鍊式項鍊、圓圈式耳環搭配耳垂耳環和超長墜飾、以及飾有水晶的頸鍊等多款珠寶配飾,在秋冬女裝系列同步登場時,展現出創意無限的混搭時尚態度。除了單品配戴搶眼出眾,形狀尺寸互異的戒指、可調式項鍊等亦能層疊配戴,營造出與眾不同的對比感。

而配飾濃郁飽和的黃金色基調則在長方形切割水晶與圓形水晶的襯托下更為彰顯,翻轉字母F的經典Logo意象更跳脫框架,隨性寫意地融入手環、項鍊中,為經典再次注入難以抵擋的時尚魅力,也為此季秋冬注入絕美超凡的華麗氛圍。

作者/Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。