連5季賺錢、卻耗損5任總座…換上「最熟悉大同」的王金來能做多久？「他承諾會做到滿」

文／黃阡阡

大同公司經營權易主後，不到兩年換了兩位董事長、4位總經理。面對外界質疑，大股東王光祥這回親上火線澄清，並表態總經理有意由「最熟悉大同」的王金來出任。

百年企業大同連續五季交出獲利成績，卻依舊擺不平內部的紛擾！7月1日才上任總經理的蔡維力，不到50天主動請辭，甚至外傳請辭導火線，就是蔡維力與大同總顧問、素有「諸羅山人」之稱的方寬銘意見相左，這讓剛交出不錯營運成績單的大同，再度面臨公司治理的危機。

「外界一直講我們的大股東來參與經營，好像干政，其實沒有啊！」面對連日來的質疑聲浪，大同董事長王光祥打破沉默，在接受《今周刊》專訪時強調，「經過長時間的磨合，大股東跟我、還有我跟董事會之間，溝通都非常順暢，現在內部沒有派系，大同公司就只有一個『公司派』。」

會讓王光祥決定大動作出面澄清，無非在蔡維力閃電請辭後，外界解讀，大同內部的核心溝通出現問題，包括蔡維力要求停發方寬銘每月在大同領的薪水，讓雙方衝突擴大；甚至內部派系多，形成多頭馬車，且讓大同兩年內換了兩位董事長、四位總經理的主因，也指向背後有大股東插手經營，導致權責不清等問題。

最熟悉大同的董事

嫻熟財務 臨危受命暫代總座

「蔡總當時提離職，我一直強力慰留，甚至提出任何條件都可以談！」針對蔡維力與方寬銘不和一事，王光祥首先否認，他認為大同產業橫跨多個事業體，複雜度相當高，這可能與蔡維力先前的認知不同。「至於蔡維力7月提出（總顧問）支薪的問題後，我們就立刻改，8月就停止支薪。」

除此之外，王光祥強調，「現在就是我跟大股東們開會，他們有想法、有意見會告訴我，統整以後，我再將對大同營運有幫助的建議，經過董事會做討論，內部的溝通都非常順暢，沒有干政的問題。」

在兩年內第五任總經理蔡維力請辭後，王光祥深知要穩定經營團隊，總經理的懸缺就不能空著，因此，董事會決定由副董事長王金來暫代其職務。

說王金來是「最熟悉大同的董事」應不為過，他擔任過大同獨董，目前也兼任大同子公司精英電腦的董事與總經理，同時在今年6月30日被指派，再度回到大同接任董事。如今，不僅臨危受命暫代大同總經理，王光祥也首度鬆口，要在9月2日的董事會提議，就由王金來正式接任新總座。(閱讀全文…)

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