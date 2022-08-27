影響力更勝馬斯克？Blackpink Jennie 做了「這件」事影響曼聯股價

近日因馬克思揚言要買下英超曼聯足球俱樂部（Manchester United），讓曼聯的股價大幅提升，不過 Blackpink Jennie 只做了這件事，影響力似乎就遠超越於世界首富？

圖片來源／擷取自 Elon Musk 推特

馬斯克（Elon Musk）17 日在推特表示，「我正在買曼聯，謝謝大家。」引起網友熱議，不久後，當他被問到是否真的將買下曼聯，他又回覆：「沒有要買，這只是推特上流傳已久的笑話，我沒有要買任何體育團隊。」不過這笑話一出，讓曼聯當天在紐約證券交易所的股價，從原本微幅上漲的 3.68%一度飆升至 17%，可見馬克思的影響力。

而馬克思否認此消息後，令不少曼聯球迷表示失望，許多人認為當前經營者，美國格雷澤家族營運不周，要求他們撤出營運，不過近日俱樂部可能迎來新轉機？而且竟是因為韓團 Blackpink 成員 Jennie。

只因穿了曼聯球衣？

Blackpink 睽違兩年，以單曲〈Pink Venom〉強勢回歸，MV 首日（19日）發布的觀看數就破一億，累積至今已達 1.9 億次觀看，除了洗腦曲風，因成員們各自擁有不同精品服飾代言，像由 Lisa 代言的 Celine、 Rose 的 Yves Saint Laurent、Jisoo 的 Dior 還有 Jennie 的 Chanel，在 MV 中所演繹的多套造型，成為大家爭相討論的話題。

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而 Jennie 在 MV 中所穿的其中一套造型，以 Vivienne westwood 及香奈兒的珍珠項鍊做疊加，搭配改良版的短板曼聯球衣，球衣上還特別印上 Jennie 的名字及象徵出生年份的「96」字樣，造型一出立刻成為焦點。

只有 Jennie 能拯救曼聯

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Jennie 在 MV 中穿的其實是 adidas 2021 年為致敬 2006 年世界盃所推出的 Manchester United Teamgeist Jersey 系列，即使並非曼聯的正式球衣，MV 曝光後，不僅讓曼聯粉絲樂得不可開交，直呼要與偶像穿同款，甚至意外讓曼聯股價再次上升。

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外媒為此還幽默點評「忘掉 Elon Musk 吧！只有 Jennie 可以拯救曼聯」，文中提出曼聯最近股價之所以上漲，或許是 Jennie 的功勞而非馬斯克。

不過，不管曼聯股價上漲的原因是因為馬斯克還是 Jennie，這都再次證明了 Blackpink 在全球的影響力不容小覷，而 Jennie 更是自帶流量的最佳帶貨女星。

作者／Vera Chen

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