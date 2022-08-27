Dior 2022 秋冬男裝系列超吸睛 值得入手的手袋配件有哪些？

Dior 2022 秋冬男裝系列在今年 1 月登上巴黎時裝週，適逢品牌成立 75 週年，向來是爆款製造機的創意總監 Kim Jones，將迪奧先生鍾愛的元素加入設計，這回有哪些手袋與配件值得入手？

每每大秀總會製造驚喜的 Kim Jones 果然不負眾望，將巴黎亞歷山大三世之橋搬到秀場，在光影烘托下，整場大秀彷彿在欣賞 Dior 一路走來 75 年的悠久歷史。

本季以「對話 LA CONVERSATION」為題，Kim Jones 運用迪奧先生所喜愛的經典豹紋、藤格紋與典藏花卉等元素，致敬並與迪奧先生展開跨越時空疆界的對話，催生出一系列優雅，同時又保有實穿與機能性，風格遊走於正式又非正式的邊緣。

不知是否有人跟編輯一樣，目光莫名會被手袋、鞋款吸引，以下編輯替大家整理了本季的 5 個亮點配件，趕緊看看值得入手的有哪些！

Corolle 托特包

圖片來源／Dior

本季新推出的 Corolle 托特包，包型簡單俐落，正面看似方正的外型，Kim Jones 在側邊做了開口的變化，讓整個包款不會過於無聊，其大容量的包身相當耐裝，工作放電腦或作為休閒外出小行李包都相當適合。

花朵刺繡羊毛氈 Saddle 馬鞍包

圖片來源／Dior

而說到品牌每季值得一看的包款，經典的馬鞍包勢必不會缺席，特別的是，別於以往常見的小牛皮及帆布面料，這款花朵刺繡馬鞍包使用羊毛氈面料，羊毛氈與小花刺繡巧妙的產生化學效應，讓整個包款看起來既優雅又散發出一股浪漫氣息，再與皮革扣帶處及尼龍背帶，三種異材質加以融合，是款富有層次感，或許連女生都會心動的包款。

馬鞍花束包

圖片來源／Dior

Dior 這款馬鞍花束包完美演繹了拿花也要很時尚的日常哲學，以經典的馬鞍包為雛形，看上去就如同顛倒放大版的馬鞍包，用此包款乘裝要送給摯愛或家人的花束，彷彿為贈花一事增添某種儀式感，也非常適合平時喜歡買花或學花藝的讀者。

Dior By Birkenstock 鞋款

圖片來源／Dior

本季在秀場上令人為之一亮的鞋款非與 Birkenstock 聯名推出的勃肯鞋，本來就以功能舒適著稱 Birkenstock，這回將經典的 Arizona、Milano 鞋款染上 Dior 代表性的「迪奧灰」，瞬間讓戶外感十足的勃肯鞋多了幾分知性與優雅。

而迪奧先生其實相當熱衷園藝，除了包款，Kim Jones 在本次聯名 Tokio 特別設計款上，也加入花卉元素，三種鞋款都獨具風格，不禁讓編輯私心希望能推出女生尺碼。

Doris 貝雷帽

圖片來源／Dior

如果看過大秀的讀者一定有觀察到，本季秀場上，模特兒們頭上所戴的 Doris 貝雷帽，硬挺的帽型相當特別，別於以往柔軟寬大的帽沿，Doris 貝雷帽顯得更窄小一些，乍看之下與水兵帽有些相似，較為突出的兩側意外地達到修飾頭型的效果。

或許多數讀者不知道，操刀 Dior 帽飾設計的，是有著「帽神」之稱，自 1996 年加入至今，已經 26 年的英國製帽大師 Stephen Jones，Doris 貝雷帽不管是正著還是側著戴都相當時髦，男生戴貝雷帽也能盡展酷帥一面。