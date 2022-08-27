2022年9月生肖運勢》虎桃花運爆棚 羊和猴謹慎投資

9月份哪些生肖愛情事業兩得意？而誰又特別需要注意錢財或出行安全，本文為你揭曉！

本文出自馬來西亞的中國玄學大師和世界著名的風水專家 Dato’ Joey Yap。

虎

1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022

對於屬虎的單身人士來說，9 月將迎來桃花運爆棚的時刻，但是，如果你是有伴侶的人，小心因為這樣陷入桃花劫。這個月，你結識新朋友或發展成親密感情並不難。

兔

1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011

這個月較容易出現言語爭論，所以要特別注意你的措辭，當場面出現爭鋒相對時，盡量讓自己從中抽身出來。此外，這個月你可能比較容易接觸到新的事物與環境，這也可能導致你的情緒不穩定。

龍

1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012

9 月對你來說是一個看得見付出後的成效的時期，建議你藉此機會續航完成工作。然而，就家庭生活而言，可能需要多加注意，緊張氣氛可能會讓你失去平靜，盡量不要讓它影響自己的情緒。

蛇

1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013

如果你有打算創業，或者已經是企業主，會明顯得到許多助力。但是，請注意你獲得了哪些幫助，儘管大多數人的意圖是好的，但他們的幫助可能並不見得一定是正向的，無論如何，就你而言，請特別仔細檢查各項細節，並重複檢閱報價單。

馬

1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014

乍一看，你可能會覺得這個月充滿粉紅泡泡，但是，如果一個不小心，可能會處於不利地位，就愛情和人際關係而言，付出和被付出之間要取得平衡，花點時間問問自己所有的付出是否值得。

羊

1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015

事業方面，你可能會在 9 月遇到一些新的挑戰，而這是好事還是壞事取決於你的態度，它可能是一個壓垮你的負擔，或者是將你的潛力與極限推向高峰。除此之外，投資可能會出現一些後遺症，請格外注意。

猴

1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016

目前進行任何投資都是一個冒險的時期，因此，建議你暫時停看聽，等待最好的時機出現，只要你在本月能夠抑制衝動的決定，正確的機會最終會降臨。

雞

1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017

本月職場衝突可能會以意見分歧的形式爆發，無論與誰發生摩擦，都可能會出現不理性、不專業的言詞，不管怎樣，把你的感性放在一邊，專注於工作。另一方面，本月要特別注意道路安全。

狗

圖／Tatler Taiwan提供

1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018

如果你在工作方面之前已經努力了一陣子，那麼，本月可能會有升遷的機會，話雖如此，當好事發生時，要注意周圍的人，這段時間人際關係可能會出現問題，建議小心處理，說話要委婉、行為謙遜，做決定請謹慎。

豬

圖／Tatler Taiwan提供

1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019

如果你正在尋找愛情，你的機會將要出現了！雖然事情看起來發展順利，但不要急於深陷，如果你和錯的人糾纏不清，混亂且複雜的關係就會隨之而來，慢慢相處，先了解彼此，並在做出任何承諾之前確定自己已經夠了解對方。

鼠

圖／Tatler Taiwan提供

1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020

如果是企業主，9 月將是你擴大業務的好時機，同時，也可能會經歷一段讓過度工作的時期。這個月你的情緒會更加敏感，請務必提醒自己對周遭的人好言相對，他們可以成為你的動力來源。

牛

圖／Tatler Taiwan提供

1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021

只要你學會積極發問，這個月會特別容易得到幫助，此外，如果你打算開展一項新業務，就更應該培養有話就說的技能，無論是建議、資源還是精神上的支持，都會有合適的人提供助力。