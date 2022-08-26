高雄必訪餐廳「沐MU Seasonal Cuisine」 在地好食材入菜

自台灣米其林宣布將納入高雄及台南雙城以來，不難發現到高雄的Fine dining精緻餐飲、無菜單料理餐廳市場，這兩三年間新秀輩出。位於高雄市新興區、採預約制的「沐MU Seasonal Cuisine」早屹立高雄長達10年，至於何以讓饕客忠實追隨且不斷回訪？以下帶你看！

從日料初心者到全預約制人氣餐廳主廚

圖／Tatler Taiwan提供

主廚楊彥希念藝術出身，因對料理的熱情，自日料展開6年餐飲之路後，2012年他回到高雄創業，開設一天只接單一桌的和食無菜單料理。後來他的料理逐步進化為融合西餐烹調技法與在地特殊食材的無國界風格。

他說：「台灣有很多自己的飲食文化，台菜、客家菜，甚至原住民風味，我喜歡把這些元素融會貫通，變成適合台灣人的味道，這也是我餐廳獨有的特色，絕不是盲目跟風或依樣畫葫蘆。」這樣的理念與做法，在當時精緻餐飲風氣尚未成熟之時，以培養一群欣賞他的饕客。

神仙眷侶足跡遍佈台灣319個鄉鎮，只為探訪好食材

Mu主廚楊彥希拜訪彰化社頭日治大正時代創立的百年遵古釀造醬油廠。

8年前楊彥希將餐廳遷至高雄市復橫一路現址，並以老婆的英文名字「Moon」替餐廳命名。而為了常保顧客對餐廳的新鮮感，楊彥希平均每一個半月更換一次菜單，疫情未爆發前，除每星期固定公休兩日外，楊彥希每年還固定排休長達3個月，目的即爲有充分時間偕妻子出國考察或下鄉尋找有趣食材。

Mu主廚楊彥希在雨天挖取黃金蜆。

近年楊彥希尤其熱衷於花東一帶的原住民部落巡禮。除了馬告、刺蔥、假酸漿葉、荖葉，還有一般人較陌生的黃荊、油芒與山當歸，通通被他拿來當做烹調的添味劑。他特別愛用新鮮草本植物，以強調菜色的味道與香氣，「因為香氣是會令人留下深刻記憶的，就跟人為什麼要噴香水的原因一樣，我希望每道菜都有它的前、中、後韻，可以很自然地帶出層次。」楊彥希補充道。

融合台、粵、川等菜式

圖／Tatler Taiwan提供

MU Seasonal Cuisine店內擺有多種遍佈全台的原生香料。

實際品嚐MU Seasonal Cuisine此季菜單後，不難發現主廚的料理中藏有令人驚喜熟悉的中菜元素。

例如當天進貨的鮮魚，煎烤後淋上「魷魚螺肉蒜」風味的醬汁。而為了維持醬汁最佳溫度（攝氏75度），主廚特別訂購傳統手編的「客家茶壽」加以保溫，上菜時更添台味風情，非常有趣。

而以南非鮑、淡菜為主角的另一道熱前菜，鮑魚以鹽、昆布、清酒浸泡去腥，放入加有豬筋、三層肉、澎湖石鮔的廣式醬汁中滷製，吃來柔嫩入味。

襯底的醬汁則以西西里燉菜加入韭菜花、豆豉、火腿高湯燉煮打成泥，入口風味近似「蒼蠅頭」，搭配炸過的嫩荖葉絲品嚐更添食趣。

完整菜色內容介紹：

圖／Tatler Taiwan提供

花蟹/柚子胡椒/蘋果/拇指檸檬(左)、澎湖小卷/酪梨/山羊乳酪/墨西哥香料(右)

兩款餐前小品。薄派皮特別堆疊三層成塔殼，上頭有以柚子、味噌等拌醃的野生花蟹肉，加上蘋果與拇指檸檬點綴。另有澎湖小卷搭著山羊乳酪與加了檸檬皮的酪梨醬，主廚楊彥希表示：「這道菜風味像墨西哥菜，因為有墨西哥香料與酪梨。但小卷因為有加蒜、南薑、檸汁、辣椒抓醃，風味又偏東南亞。」

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生魚/味噌奶油/海葡萄/黃荊/鹹檸檬

時令生魚片微刷上鹹檸檬的汁，佐醬是以兩種日本味噌與台南老字號味噌，加入鮮奶油、昆布高湯熬調製。再點綴黃荊油、黃荊花，以及有「綠色魚子醬」美稱的台東海葡萄，讓這道菜吃起來海味飽滿、甜韻十足。

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干貝/豆薯/水梨/魚子醬/百香果/鬱金香/蒔蘿/野薑花

包含切丁的干貝、豆薯，還有混合野薑花油拌勻的水梨丁。上頭點綴以魚子醬、蒔蘿末後，盤緣的百香果泡泡果汁則混合咖哩和鬱金香粉。

嚐起來非常酸甜清爽，讓人聯想到台式風味的百香果刨冰，說這道菜是啟動味蕾的第一把鑰匙，一點也不為過。

葡萄蝦/白昆布/菱角/野蓮/紹興/草果

圖／Tatler Taiwan提供

葡萄蝦/白昆布/菱角/野蓮/紹興/草果

宜蘭的葡萄蝦搭配菱角、昆布、紹興酒、草果粉燴煮的醬汁，其上點綴的鮭魚卵以馬鞭草油醃泡，鮮中透著草本氣味。低溫烘乾又經油炸的野蓮，多了酥鬆口感，也以此高雄特產植物呼應葡萄蝦、鮭魚、菱角等來自水中的恩賜。

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玉米雞/綠竹筍/山椒葉/香茅/山當歸/醃篤鮮

主廚選擇花東野放玉米雞，個頭更大隻且口感不若放山雞硬實，油脂夠且Q度十足、毫無腥味。

煮過的雞肉丁、綠竹筍丁與馬告、山椒葉、山當歸油等放入碗中，現場沖入以臘肉、雞骨、豬骨、昆布、香茅等熬煮出的醃篤鮮風味高湯，濃而不膩。

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布里歐/梅乾菜/椴木香菇/老酒/油芒

奶油香味迷人的布里歐麵包搭配的特製佐醬，是以發酵奶油與梅乾菜、椴木香菇、老酒、刺蔥及炸油芒調製而成，油芒帶有爆米花香氣，酥脆口感扮在綿滑香濃的奶油裡，抹在酥脆布里歐麵包上，是非常討喜的一道麵包搭配。

圖／Tatler Taiwan提供

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當天進貨的季節鮮魚，簡單煎烤後加入炸油蔥、柴燒金針與假酸漿葉。搭佐的醬汁是以魷魚、螺肉、蠔油等熬出，取台菜魷魚螺肉的意象，再加入青蒜油與蝦油增添風味。

主廚特別強調這道醬汁最適中溫度為攝氏75度，因此以外型好似燈籠或鳥籠「客家茶壽」保溫上桌。這是以稻草編織而成的圓形附加蓋子的茶窩，裡頭塞有棉花內襯與客家花布，具保溫效果，在苗栗獅潭汶水地區流傳多年，被稱為客家傳統天然保溫瓶。

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貽貝/南非鮑魚/xo醬/胡椒葉/蒼蠅頭

南非鮑以鹽、昆布、清酒去浸泡，再加入辛香料滷製入味，上菜前再煎烤出香氣。襯底的醬汁則以西西里燉菜加入韭菜花、豆豉、火腿高湯、XO醬混合，熬煮後打成泥，點綴些許檸檬葉油，和炸過後風乾的嫩荖葉絲，口感層次豐富。

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主餐：共有屏東神農鴨胸、屏東平埔黑豬里肌、紐西蘭小羔羊排、美國無骨牛小排與日本和牛可5選1。

5種肉排主菜前置會以極少量的五香及橄欖油稍微醃過，強調要經過8進8出的煎烤與靜置，肉汁與風味最是適中。作法是特製煙燻盒中放入稻草、花椒、八角、草果等，架上放入肉排，再點火助燃帶出煙燻香氣。嗅覺、味覺都具有衝擊感。

主廚楊彥希強調：「我希望回歸肉類該有的本質，因此不做熟成及舒肥，只採最傳統的煎烤方式。」無論是屏東神農鴨胸、屏東平埔黑豬里肌、紐西蘭小羔羊排、美國無骨牛小排或日本和牛，楊彥希都堅持經過「8進8出」的煎烤與靜置，上桌前再經過獨家配方燻料煙燻，才達到他要求的最佳口感與香味。

他補充：「日本高知當地有道名菜叫鰹魚半敲燒，是以稻草來炙烤鰹魚增添風味，我則拿稻草做煙燻原料，再加上花椒、八角、草果等漢方香料來燻製肉排。」主廚親自上菜的桌邊秀成為常客最期待的時刻，特製煙燻木盒掀開的瞬間、香煙四溢，視覺、嗅覺、味覺的挑逗都達到巔峰，令人印象深刻。

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關山米酥餅/蓮蓉/馬告/四季春/四葉乳酪

主廚特以台灣關山米、四季春茶與乳酪製成一款布列塔尼酥餅，點綴上些許鹽膚木，以及視覺效果十足的液態氮桌邊服務，滿滿儀式感為一餐劃下完美句點。

圖／Tatler Taiwan提供

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MU Seasonal Cuisine 沐 創作季節料理

地址：高雄市新興區復橫一路128號

電話：07-225-0525

營業時間：18:00~21:00

公休日：周一、二

餐價：以選擇的主菜定價位，每人2200~3800元，需另加一成服務費與水資。

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。