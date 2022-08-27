「錄像藝術博覽會」引進數位藝術 投影、虛擬實境成為展覽亮點！

錄像藝博的舉辦歸功於大苑藝術及其創辦人張學孔先生的堅持，帶起台灣藝術市場的信念，讓前瞻的國際視野進入台灣，錄像作品得以有被看見的機會，在2005、2006年張學孔第一次將國內新媒體藝術帶往國外策展時，見了台灣藝術在錄像、攝影這方面的發展潛能，這是台灣很好的一個機會點，能夠讓國際看見台灣的藝術能量。

大苑藝術創辦人張學孔先生

台灣的新媒體藝術正在發展，其程度跟國外平分秋色，所以錄像作品較能被看見受到矚目。第一屆「FLAME HK 香港錄像藝術博覽會」選在國際城市香港舉辦。而2022 FLAME TP 台北錄像藝術博覽會將會是台灣第一個錄像藝術博覽會。在設想之初，張學孔規劃每年由不同國家的國際城市主辦錄像藝博（如新加坡、首爾、東京），讓這個初萌芽的市場能在各地聚集對新媒體藝術有興趣的人們，達到交流並擴大客群的機會。

虛擬實境已成為影像未來發展趨勢

圖／Tatler Taiwan提供

圖／Tatler Taiwan提供

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錄像媒材呈現方式多樣：不只以電視、投影幕投出，還能結合地點、建築、環境去創造投影、欣賞的創意可能性，同時錄像作為連續的攝影，其演變不只是作品的演變，還有錄像裝置的演變，以及錄像與多種不同領域的跨界合作，這兩年元宇宙、NFT、虛擬展間，雖然錄像藝術在現今交易市場非常的小眾，但呼應未來世界的脈動，數位藝術的前瞻性與未來性是很值得期待。

本著發展當代藝術的初衷，錄像藝術僅是推動的一環。張學孔所創辦的大苑藝術自2013年成立以來，已陸續於台灣及國外舉辦各式飯店和展板型博覽會，旗下品牌囊括 ART FORMOSA 福爾摩沙國際藝術博覽會、ART FUTURE 藝術未來、ART KAOHSIUNG 高雄藝術博覽會及ART HSINCHU 新竹藝術博覽會等，在連年數萬人的參與下，帶起了台灣博覽會的熱潮。

錄像藝術博覽會在2019年於香港舉行第一屆後，並沒有因為疫情而熄滅，2022年8月26~28日，這場新媒體藝術的感官饗宴將於台北重燃新的生命。

台北和逸飯店・忠孝館

展覽資訊：

Collector & VIP Preview 藏家及貴賓預展｜8/26（五） 12:00-20:00

Public Days 公眾展期｜8/27（六）－8/28（日）11:00-19:00

Venue 展覽地點｜台北和逸飯店・忠孝館 台北市中正區忠孝東路一段31號

作者／Tatler Taiwan

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