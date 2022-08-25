零庫存好產業　避開存貨過高的未爆彈

文／吳旻蓁

庫存水位成為下半年財報的關注重點，既然如此找尋不需要擔心庫存問題的產業，就成為現階段投資的顯學，選股只要從資產負債表以及產業特性出發，趨吉避凶並非難事…

往年，第三季原本是台股中多數產業的旺季，然而今年自第二季以來，伴隨疫情紅利退散，不少產業從多數電子股乃至於航運、原物料、石化等都開始陸續傳出砍單的消息，供過於求的狀況也導致上下游供應鏈業者庫存節節攀高，第三季旺季不旺已成定局。

由於產業基本面動能不佳，半年報的優勢也已過，預期相關個股營收與股價都將持續反映這些利空的衝擊，且更關鍵的是，專家指出，如果接下來幾個月清庫存的效果不彰，預期最快則在第三季底，恐又會有一次針對明年初訂單做調整的動作。產業中又以筆電、電視、手機等消費性電子產品首當其衝，像是筆電大廠華碩第二季財報庫存，就從第一季的一九三三億元直接突破兩千億元大關，來到二○六一億元；且庫存壓力也持續從下游業者往上游延燒，明顯衝擊到ＩＣ設計業者的營運表現。

庫存去化成為首要目標

要體現庫存壓力的大小，最具體的指標就是各家公司的庫存周轉率及庫存周轉天數。庫存周轉率意即企業在特定期間內，平均銷售的次數，當庫存周轉率趨勢上升，代表公司存貨打消很快，市場需求或存貨控管能力增強；反之，則代表存貨消耗減緩。而庫存周轉天數則是指一家企業在特定期間內，消化存貨的所需天數，也就是要花多少時間才能把貨品賣完，當庫存周轉天數越短或下滑，代表公司存貨打消快，也就表示此公司把貨品變現的效率越高，否則代表公司把貨品變現的能力下降。

進一步攤開ＩＣ設計業者財報檢視，可以發現今年的庫存周轉率明顯較去年下滑，而庫存周轉天數則拉長許多，手機晶片指標股聯發科去年第二季的庫存周轉天數僅六七．九一天，今年第二季已達九四．七九天；此外，需求下滑嚴峻的驅動ＩＣ廠敦泰（3545），今年第二季的庫存周轉天數來到二四五．九五天，對比去年同期的僅五八．七一天大增超過三倍。面對高漲的庫存，從指標大廠聯發科、聯詠到中型業者義隆、天鈺等，皆指出庫存調節至少要二到三個季度，使消化庫存已是當前ＩＣ設計業者的首要目標。

至於庫存何時消化完畢，業界多認為，全球經濟環境仍是主要觀察重點，尤其現階段通膨尚未見頂，消費端買氣縮手下，短期復甦不易，而現階段行情複雜，且隨著半導體產業獲利進入調整期，操作與選股的難度再增加，但不妨換個角度思考，當市場在擔憂庫存危機的時候，又有哪些產業是零庫存？

矽智財（ＩＰ）產業當然就是代表之一。ＩＰ業者的營運模式是以簽約授權金與量產權利金為主，也就是當ＩＣ設計、晶圓代工等客戶需要用到ＩＰ時，就會向ＩＰ業者購買ＩＰ授權來使用，也因為ＩＰ業者不自行生產晶片，頂多就是代替客戶投片的Turnkey業務，因此也不需面對產品賣不出去的庫存壓力。由此來看，台股中從ＩＰ三雄力旺、M31、晶心科乃至於創意、世芯ＫＹ、智原等概念股近期也都有陸續獲得資金關注；此外，這個概念亦可擴散到影視相關的ＩＰ股。

用嚴謹的會計制度來檢視，零庫存的難度確實相當高，畢竟原料、半成品、在製品等都會被算進去庫存的會計科目裡，真正能達到零庫存的產業相當稀少，因此具有低庫存風險、相對不受庫存影響的產業亦同樣有望在這波庫存調整中脫穎而出；其中，以接單生產為原則的產業如晶圓代工就是一大例子。

全文及圖表請見《先探投資週刊2210期精彩當期內文轉載》

◎封面故事：無庫存壓力IP股異軍突起

◎特別企劃：聰明資金 跟著投信走

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◎產業脈動：軍工股有基之彈 這幾檔被鎖定

◎重要資訊：興櫃2022年半年報

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