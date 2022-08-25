米其林名廚簡捷明 中菜私廚「聚苑」「簡家私房菜」不藏私上桌

嘗過位於大直的「朧粵」讓你對粵菜大師簡捷明的料理魂牽夢縈？如今簡師傅將他60年廚藝生涯的拿手絕活全端出來，在台北民生社區推出全新中菜私廚「聚苑」，將帶給你集結中菜裡粵、川、滬等地料理特色的家常好味道。

現年72歲 熱愛料理的米其林名廚

圖／Tatler Taiwan提供

1949年出生於香港，14歲入行至今60年的簡捷明主廚，出身香港富豪食堂「福臨門」，從燒臘、炒台、點心各部門皆難不倒他。

此外他足跡遍及大江南北，包括香港、上海、北京、深圳、西安、佛山及台灣等地，並透過不斷的學習將各地料理文化海納百川、融會貫通。不僅在2008年為香港城市花園酒店摘下米其林一星，更自2016年上海被納入米其林指南時，即為其掌杓的餐廳「喜粵8號」勇奪二星殊榮，且至今6年蟬聯不墜。

同時，他也是法國Les Amis d’Escoffier協會的榮譽會員。

「簡家私房菜」不藏私上桌

photo by Chelsea Su

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為人豪爽，喜歡結交朋友的簡師傅平日就愛宴請三五好友到家吃飯，細算之下簡家私房菜早就超過百道。

「何不開間餐廳，讓愛好美食者都能嚐到這些美味料理？」面對業主Frank Liu的提議，簡師傅欣然答應，一方面隨了簡師傅粉絲們心願；另一方面，也讓平時就熱愛下廚燒菜的簡師傅積累多年的廚功、信手捻來的一道道私房家常美味得以被更多人品味。

扎實粵菜底子出身，可不只擅長做粵菜！

聚苑的菜式沒有制式的料理派系，而是完全以簡師傅個人意識出發，將注重本味的粵菜、濃油赤醬的上海菜及鮮麻香辣的川菜完美配搭。例如首場上映的豐美佳餚包括膏肉肥美、酒香四溢的上海名菜 「醉蟹」、Q嫩香麻的「川式麻辣鮮鮑」、溫潤養顏的港式煲湯 「杏汁白肺湯」、色香味俱全的「火焰富貴雞」以及豪華升級版的「和牛白子活蝦麻婆豆腐」，皆是將簡師傅個人素日走訪菜場後的靈光乍現，化作暖心的私房家常美味。

以下看更多亮點菜色介紹：

Photo via JU YUAN

醉蟹

以台灣食客的飲食喜好為考量，簡師傅將上海名菜 – 生醃蟹做改良，除了減少醃料的份量外，更將原本的生蟹改為熟蟹，選用膏肉肥美的紅蟳，先蒸熟後，再以紹興酒、醬油、糖的秘制調料泡醃一晚，陳年酒香伴隨鮮甜黏糯的膏蟹，甚是美味。

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麻辣鮮鮑

嚴選鮮活的五頭南非鮮鮑，洗淨燙熟備用。另起鍋放入以辣椒、花椒、鹽、糖、香葉、桂皮等香料調配而成的滷汁，加熱煮滾再放入先前備用的鮑魚，隨即關火，使其浸泡在滷汁中，待涼後再放入冰箱中繼續醃漬一晚即成。

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杏汁白肺湯

首先是清洗豬肺，必須不停用水灌進豬肺中，反覆沖洗至豬肺呈白色以去除腥味。洗淨後切塊，再入鍋煸炒，去除多餘水分，然後再與豬骨、瘦肉、雞腳、菜乾與奶白菜等食材，一同以明火煲製三小時成湯。費時耗工的港式名湯溫潤滋肺，老少咸宜。

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花雕蒸蛋白

這是一道非常簡單卻又美味的家常菜。首先將蛋白與水以一定的比例調配成蛋液，再入蒸籠蒸製。簡師傅特別說蒸蛋前記得要以保鮮膜封口，才能蒸出滑嫩沒有氣孔的完美蒸蛋，最後再淋上以花雕酒、醬油和瑤柱製成的鮮美芡汁，鹹鮮滑口。

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荔蓉釀帶子

這是一道廣東傳統的喜宴菜，帶有早生貴子的吉祥寓意。作法是將帶子汆燙至半熟，再用蒸熟並以鹽糖調味的芋泥包覆成球狀，接著入鍋油炸，起鍋後再搭配主廚自製的蒜蓉醬一同品嘗，鹹、甜、鮮味在口中綻放，讓人不忍停口。

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和牛白子活蝦麻婆豆腐

簡師傅將家常麻婆豆腐的豪華升級！一般麻婆豆腐大多使用豬絞肉，簡師傅則改用香氣更甚的和牛絞肉來製作，並加入香煎過的白子與鮮蝦，同時調整辣度，讓平凡的麻婆豆腐更添風味層次，鮮上加鮮，讓人無法忘懷。

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蔥油淋魚

先將鮮活的老虎斑去骨並取魚片備用，魚頭魚尾則入蒸籠蒸熟後擺盤，同時將魚片先過油後分別與蒸熟的蘿蔔絲鋪在盤上，接著灑上蔥花，最後淋上熱油與蒸魚醬油即成。

Photo via JU YUAN

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火焰富貴雞

源自於金庸小說裡的一道名菜。簡師傅選用1.5公斤的跑山雞，先將雞隻以鹽、糖等調料醃製2.5小時後備用；接著以蠔油、鮑汁煨煮栗子、秀珍菇、冬菇、茶樹菇等8種配料，烹調後再將配料塞進雞身中，並先後依序以荷葉及麵粉皮包裹全雞，最後放入烤箱中烘烤三小時，才大功告成。上桌前，在桌邊淋上高度烈酒並點火燃燒，再以木槌破殼，取出內部的富貴雞再手撕分解，即可品嘗。

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紅燒甲魚

將甲魚洗淨後去殼斬件，先過油，再以蠔油、蒜、冬菇、燒腩仔等食材及調料一同燜扣甲魚，煮滾後再轉小火熬煮至膠質盡出。

莧菜金銀蛋。photo by Chelsea Su

海參雞粒鮑汁燴飯。photo by Chelsea Su

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陳皮紅豆沙

選用來自香港的五年陳皮與紅豆一同製成綿密香滑的紅豆沙，搭配香糯Q彈的小湯圓，溫潤暖心。

你只管敞開心胸，迎接驚喜

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與大直「朧粵」定位不同，聚苑主打「帶著家人好友一同回家吃飯」的溫馨家宴料理，因此以10人桌菜形式呈現，每桌35,000+10%元起。「就像是邀請客人來我家吃翻，我告訴你食材，你只管敞開心胸，迎接驚喜。」簡捷明主廚如是說。

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聚苑JU YUAN

地址：台北市松山區民生東路四段131巷21號1樓

訂位電話：02-8770-5505

時間：午餐11:30am – 2:30pm、晚餐6:00pm – 10:30pm

訂位規則：一桌10人，每桌35,000+10%元起。如有飲食禁忌請提前告知，接受全桌換部分菜，惟不接受「個人」客製化。

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。