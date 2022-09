當老外說 How about that 不是問你覺得怎麼樣

Jason和老外同事討論一個企劃案,他覺得這案子很好,就說: “The proposal is great.”

老外同事回他: “Really? How so?”

「怎麼會這樣嗎?」Jason一時不知道如何回答。

How是我們最熟悉的字,很多人第一句學的英文就是"How are you",但很多像How so/how come/How about that這些和how相關的句子,大家也許不太清楚如何應對,今天來看看how。

1. How so?

(X)怎麼會這樣?

(O)為什麼這麼說呢?

韋氏字典Merriam-Webster對How so的解釋是:in what way : why does one think that。

也就是當你說the proposal is great,對方問how so,是問,你為什麼這麼說,你覺得它哪裡好。

How so是請人解釋「觀點」,這裡的so是指先前陳述的觀點。問how so,就把它想成是”Please explain your remark."

2. How come?

(X)為什麼來?

(O)為什麼會這樣?

How come的意思就是「為什麼會這樣」,是問「原因」,意思接近why,但更口語。

A:”We had to stop in Hong Kong.” 我們必須在香港停留。

B:”How come?” 為甚麽?

它也可以直接當疑問詞,後面接直述句:

How come you’re not at work today? 你今天為什麼沒工作?

3. And how!

(X)那又怎樣?

(O)當然了。

這個很容易誤解。And how意思是「贊同」,我跟你想的一樣。所以,當別人回答And how時,別以為是個問句。

A:”I’ll be so glad when this project is finished.” 這個企劃完成了,我會很高興。

B:”And how!” 我也是!

4. How about that!

(X)那樣如何?

(O)太好了。/太令人興奮了。

How about是一個疑問句的開頭,經常用來給人建議,例如:

How about a cup of tea? 要不要一杯茶?

但是"how about that"是一個慣用語,用於強調某事很驚人。例如:

Sales are up by 36 percent. How about that?

銷量提高了36%,可真驚人!

5. How are you fixed for….

(X)你有多固定…

(O)你有多少…./你的…如何安排?

這是用來問人怎麼安排一件事,實用的句子:

How are you fixed for cash? 你有多少現金?(錢夠不夠?)

How are you fixed for tomorrow? 明天行程如何?(行程安排的進去嗎?)

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,訂閱英語島雜誌,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。