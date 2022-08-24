至少要965萬張同意票，18歲公民權修憲複決才過關！一文帶你看懂這條路有多艱難

中華民國憲政史上第一次修憲公民複決，將在11月26日與九合一選舉合併舉行，為達成965萬同意票的超高門檻，主要政黨與公民團體必須想盡辦法爭取選民目光與認同。

6月下旬開始，每周至少3天，高雄學生民主聯盟（下稱高學盟）成員會帶上手板、麥克風等簡單器材，頂著豔陽站在高雄市各主要幹道交會處，呼籲路過行人與車輛，能在今年11月26日九合一選舉當天，對攸關18歲公民權的修憲複決案，投下同意票。「我們要盡最大的力量，爭取我們本應擁有的權利。」今年初才滿十八歲、但倡議十八歲公民權已超過兩年的高學盟副理事長洪羽臻說。

3月24日，修憲草案在立法院院會表決前夕，洪羽臻咬牙放棄隔天的考試，跳上夜班客運直奔台北，守在立法院門口，見證歷史性的一刻。中午時分，修憲案確定三讀通過，洪羽臻與夥伴激動地泣不成聲。這一趟，她沒有白來。

但在搭車回高雄的路上，洪羽臻就已整理好情緒，開始與夥伴們討論後續的倡議策略，因為這群年輕人很清楚，修憲案三讀通過只是階段性進展，橫在眼前的，是一道更難翻越的高牆：公民複決。

依《中華民國憲法增修條文》規定，3月經立法院院會表決通過的，只是「提出」憲法修正案，該修正案須先公告半年，再經全國公民投票複決，若有效同意票超過選舉人總額半數，才算正式通過；據中選會8月中旬公布的選舉人數約1930萬人，11月26日當天至少要有965萬人投下「同意票」，18歲公民權修憲案才能正式成立。

支持方投票選民須逾74％

965萬票的公民複決同意門檻是什麼樣的概念？

2020年1月，蔡英文總統競選連任時，得票創歷史新高，但她獲得的817萬餘票，離公民複決門檻仍有近150萬票、大約是整個台南市選舉人數的差距。

2018年的九合一選舉，全國約有1280萬人行使投票權，投票率67％；當年合併舉行的十項全國性公投案，雖因18到20歲青年無選舉權卻能參與公投，選舉人數又多了約65萬，但每項公投的領票人數都只有1千1百萬上下，無論正反方，獲得最多票數的「同意降低火力發電量」，也僅有795萬票，可見民眾參與公投的意願低於選舉。

從歷史經驗看來，年底願意領取複決票的公民數，很難高於選舉投票人數，加上今年選情不如4年前熱絡，在最樂觀假設下，若今年投票率與4年前相同、且無人拒領複決票，18歲公民權必須在出門投票選民中得到74.6％支持，才有965萬票；投票率每下降1％，同意修憲比率就得增加1.2％，方能跨越門檻。(閱讀全文…)

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1340期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

你可能也會感興趣》