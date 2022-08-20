露洛玫瑰粉紅鑽極可能創下史上天價

近日在非洲安哥拉開採到的 The Lulo Rose（露洛玫瑰），重達170克拉，是300年來出現最大粉紅鑽石，預估將會創下史上最高價的拍賣紀錄，不只因為她是最大的粉紅鑽，更因為她是屬於稀少的Type IIa鑽石！

170克拉Type IIa的「露洛玫瑰」（The Lulo Rose）」。雖然還需要經切割、拋光才能了解它真正的價值，而且過程中將會失去50%的重量，不過勢必也會在未來國際拍賣創下天價。除了因為是巨型粉紅鑽，更結合了Type IIa的型態。

Type IIa型鑽石指的是不含氮元素的鑽石，視覺上也就顯得更加輕透，因此常被比喻為像是一池清澈晶瑩的泉水，數量僅佔寶石級鑽石當中1% – 2%。而因為內含元素的不同，也可能會出現Type IIa型的藍鑽、粉鑽、黃鑽等，但是這樣的機率又更低了，大約只有0.1%，更加彌足珍貴。

15.38克拉Type IIa等級梨形鮮彩粉紅鑽The Unique Pink。圖／Sotheby’s提供

近年在日內瓦蘇富比拍賣會上一款15.38克拉Type IIa等級梨形鮮彩粉紅鑽The Unique Pink，便是以3,160萬美元成交，相當於超過9億台幣。更近期於2020年的蘇富比拍賣會則有一款夢幻逸品The Spirit of the Rose（玫瑰花韻），為14.83克拉艷彩紫粉紅色、內部無瑕Type IIa的橢圓形粉紅鑽，最終以2660萬美元約新台幣7.6億元成交。

文末有個小提醒，有些人會有迷思，將Type IIa鑽石與戈爾康達鑽石 (Golconda) 劃上等號。戈爾康達鑽石礦區確實以出產Type IIa級別鑽石聞名，但即使在戈爾康達礦產的全盛期，也並非所有開採出的都是Type IIa型的鑽石。

The Spirit of the Rose（玫瑰花韻），為14.83克拉艷彩紫粉紅色、內部無瑕Type IIa的橢圓形粉紅鑽。圖／Sotheby’s提供