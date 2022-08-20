露洛玫瑰粉紅鑽極可能創下史上天價

170克拉的露洛玫瑰Type IIa 粉紅鑽。圖／ Sotheby’s提供
170克拉的露洛玫瑰Type IIa 粉紅鑽。圖／ Sotheby’s提供

近日在非洲安哥拉開採到的 The Lulo Rose（露洛玫瑰），重達170克拉，是300年來出現最大粉紅鑽石，預估將會創下史上最高價的拍賣紀錄，不只因為她是最大的粉紅鑽，更因為她是屬於稀少的Type IIa鑽石！

170克拉Type IIa的「露洛玫瑰」（The Lulo Rose）」。雖然還需要經切割、拋光才能了解它真正的價值，而且過程中將會失去50%的重量，不過勢必也會在未來國際拍賣創下天價。除了因為是巨型粉紅鑽，更結合了Type IIa的型態。

Type IIa型鑽石指的是不含氮元素的鑽石，視覺上也就顯得更加輕透，因此常被比喻為像是一池清澈晶瑩的泉水，數量僅佔寶石級鑽石當中1% – 2%。而因為內含元素的不同，也可能會出現Type IIa型的藍鑽、粉鑽、黃鑽等，但是這樣的機率又更低了，大約只有0.1%，更加彌足珍貴。

15.38克拉Type IIa等級梨形鮮彩粉紅鑽The Unique Pink。Photo Courtesy of Sotheby’s
15.38克拉Type IIa等級梨形鮮彩粉紅鑽The Unique Pink。圖／Sotheby’s提供

近年在日內瓦蘇富比拍賣會上一款15.38克拉Type IIa等級梨形鮮彩粉紅鑽The Unique Pink，便是以3,160萬美元成交，相當於超過9億台幣。更近期於2020年的蘇富比拍賣會則有一款夢幻逸品The Spirit of the Rose（玫瑰花韻），為14.83克拉艷彩紫粉紅色、內部無瑕Type IIa的橢圓形粉紅鑽，最終以2660萬美元約新台幣7.6億元成交。

文末有個小提醒，有些人會有迷思，將Type IIa鑽石與戈爾康達鑽石 (Golconda) 劃上等號。戈爾康達鑽石礦區確實以出產Type IIa級別鑽石聞名，但即使在戈爾康達礦產的全盛期，也並非所有開採出的都是Type IIa型的鑽石。

The Spirit of the Rose（玫瑰花韻），為14.83克拉艷彩紫粉紅色、內部無瑕Type IIa的橢圓形粉紅鑽。Photo Courtesy of Sotheby’s
The Spirit of the Rose（玫瑰花韻），為14.83克拉艷彩紫粉紅色、內部無瑕Type IIa的橢圓形粉紅鑽。圖／Sotheby’s提供

作者／Lynn Tan
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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