台北市中心高達10米的滑水道？2022熊讚水樂園僅開放9天

為了迎接暑假尾端「熊讚水樂園」華麗回歸啦！「2022 臺北河岸童樂會-熊讚水樂園」在熊讚生日（8 月 19 日）台北自來水園區盛大開幕，其中最受注目的莫過於比 2020 年更長更刺激的「熊讚70米衝鋒滑水道」及可俯瞰園區的「熊讚10米天空滑水道」，有興趣的讀者可千萬不要錯過這個極限定的活動。

5 大設施必玩

臺北市政府觀光傳播局

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2022 年的「熊讚水樂園」共有 5 大設施必玩，首先在入口處就看得到的「熊讚時空水隧道」可愛迎賓及小朋友們最愛的「熊讚歡樂池」、「熊讚戲水池」，分別可容納40人和25人，讓大小朋友圍著泳圈泡在水中，度過沁涼的夏季。此外，最受大家注目的莫過於「熊讚 10 米天空滑水道」要克服冒險的精神，勇敢隨著水流一溜而下，清涼好玩又刺激，以及是比 2020 年更長的「熊讚 70 米衝鋒滑水道」，沿著山坡鋪設長達 70 公尺充氣滑水道，從高處滑下 12 秒，勢必成為最夯的戲水設施。

週末限定免費照片等你拿

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「熊讚天空滑水道」還提供週末每天 3 梯次（每梯次限量 20 名）專屬攝影服務，由專業攝影師捕捉孩子們挑戰 10 米高滑水道時瞬間歡樂、驚奇表情，贈送紀念主題相框及專屬相片。

720 支小水槍可愛必收

臺北市政府觀光傳播局

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除了水上樂園外，還特別規劃了「陸上」活動，像是於 8 月 20 日週末限定的「香蕉人卡通明星見面會」由Line貼圖香蕉人與嬌嬌蕉等卡通明星陪伴孩子一起唱唱跳跳，以及 8 月 27 日「創意變裝大賽」孩子裝扮成心中英雄上台走秀，贏取最高 2,000 元全聯禮券。活動期間主辦單位也準備 720 支小水槍、限量公館合作商家折價券及熊讚特色商品等獎品，只要分別完成指定任務即可獲得。

熊讚水樂園活動僅 9 天

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想要帶小朋友一同來「熊讚水樂園」的讀者們要特別注意，「2022臺北河岸童樂會—熊讚水樂園」暢玩時間僅即日起至 8 月 28 日，限定短短 9 日的活動，可千萬不要錯過了。

活動日期

熊讚水樂園活動日期：8/19（五）– 8/28（日）8/22（一）休園

熊讚水樂園開放時間：09:00 – 17:00

詳細地址

臺北市自來水園區

地址：臺北市中正區思源街1號

活動票價

夏季期間 (7/1-8/31)：全票 80元、優待票 40元

相關資訊，詳見臺北自來水園區官網