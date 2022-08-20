北美館新展〈2022 TFAM年度個展〉 紙偶藝術神秘氛圍 單格漫畫風格超逗趣

北美館最新推出「2022 TFAM年度個展：張徐展、蕭筑方、陳庭榕、曾慶強」，自8月20日至11月13日於北美館三樓展出，四位藝術家聯合登場！

北美館為鼓勵當代藝術創作，每年持續辦理TFAM年度個展（申請展）徵件，透過徵集國內優秀藝術創作者提案，帶給觀眾當代思辨與創作型態多樣化的體驗。今年展出張徐展、蕭筑方、陳庭榕、曾慶強四位藝術家的作品。今年甫於8月初公布下一屆申請展徵件結果，王耀億、施懿珊、張永達、饒加恩四檔個展預計於2023年下半年登場。

複眼叢林 — 張徐展個展

張徐展現為專職藝術動畫小導演、當代藝術家、華麗的奇怪寶貝訓獸師。與成員共同創辦「新興糊紙文化組織」推動臺灣紙紮工藝與文化教育，擅長揉合擴延電影、實驗動畫、錄像裝置、大型多頻道投影裝置創作與雕塑物件，作品常見奇異、怪誕的影像。

此次展覽，「複眼叢林 — 張徐展個展」透過民間故事文本的相似性，開啟臺灣與世界性連結的探索，如口傳故事在流通時意義上產生在地化變幻。藝術家以臺灣藝陣的扮裝為靈感，參揉東南亞、華人的民間故事，從文本、形象流動與多變的寓意中，回應、整合文化相似又異質的獨特性。本展結合動畫錄像裝置、紙偶裝置以及複合媒材雕塑等不同類型作品，包含藝術家受邀於2020年橫濱三年展、獲選為2021年德意志銀行美術館年度藝術家獎的新作，為首度於臺灣亮相並完整呈現。

藝術家張徐展，2022 ©臺北市立美術館。

張徐展〈扮裝陣頭紙偶群〉動物故事系列，雕塑，報紙、鐵絲、鋁線、金屬吊飾、黏土、漿糊，2019-2022，尺寸依場地而定，©藝術家張徐展。

張徐展〈扮裝陣頭紙偶群〉動物故事系列，雕塑，報紙、鐵絲、鋁線、金屬吊飾、黏土、漿糊，2019-2022，尺寸依場地而定，©藝術家張徐展。

張徐展〈紙膚空間裝置〉，報紙、漿糊、木板，現地製作，2022，尺寸依場地而定，©臺北市立美術館。

hi!你好! — 蕭筑方個展

蕭筑方2008年取得臺南藝術大學造形藝術研究所創作碩士學位，主要從事繪畫創作。過去常透過素描及手稿，收集日常中的事物及生活片段，她擅長以隨意自由、塗鴉般的線條，描繪幽默詼諧的想像及真實，繪畫也從這裡延伸出她對於現下生活的思考及社會情態的觀察。她的作品多以人物為主題，有時詼諧逗趣，有時安靜而充滿哲思。近年則因學陶，受到了不同材質及手感的觸動，畫面改以更多的畫圈筆觸、滴流及肌理堆疊表現，呈現出的同樣都是常日裡的光景。這次「hi!你好! — 蕭筑方個展」延續藝術家多年來以繪畫紀錄生活中的奇想或情緒，將創作做為思緒處理器，以單格漫畫般的風格捕捉生活的愉悅或自嘲，幽默地轉化內心的表情與對白。蕭筑方認為繪畫的迷人處在於精神與身體勞動之間不斷協商的結果，其創作更貼近一種探尋歷程，心境的積累亦讓其繪畫增添在控制收斂與外放之間的猶豫狀態，不再是安全至上的精確計算。展名取自日常招呼語，卻會因情境或語氣產生不同的情狀表達，呈現藝術家面對生命、回應世界的狀態。

藝術家蕭筑方，2022 ©臺北市立美術館。圖片由北美館提供

蕭筑方〈兔子與我的心〉，壓克力顏料、畫布，2022，130 x 162公分，©臺北市立美術館。

蕭筑方〈有沒有在聽〉，壓克力顏料、畫布，2022，130 x 162公分，©臺北市立美術館。

十六分之一休止符後 — 陳庭榕個展

1985年生於臺北的陳庭榕，由哲學系畢業後，轉到德國與奧地利學習藝術創作。目前穿梭生活於臺北與維也納之間。作品紮根於藝術家對文化差異、政治符號，及其在變形文本中衍生的混種聯覺的反思。她藉由對歷史片段和文化工業人工物的複製重置，探索著記憶、挪用、賦權與政治身份在全球化移動性社會中的呈相與轉型。創作曾在不同國際藝術機構如奧地利美景宮21er Haus、維也納美術館、漢堡美術館、臺灣國立美術館、日本橫濱黃金町、美國加州18街藝術中心、洛杉磯MAK藝術與建築中心等地展出。她尤其關注聲音領域和權力體系對於記憶和身份的對應描繪，在這次「十六分之一休止符後 — 陳庭榕個展」探究心戰與聲音武器文本發展，在情感調性作用下，「彼此」的界線張力、投射與規馴的生成，以及沉靜與發聲之間的對話。她以多聲道聲響、動力裝置、雕塑等共構成的大型空間裝置，重塑觀者在訊息知識空間裡的定位。本展試圖解讀集體記憶下模糊的個人敘事。在場域中，流動與非物質、被引援的歷史片段與記憶截面，混生凝結化為「物」，帶出複數的敘事關係與另類時空尺量。

藝術家陳庭榕，2022 ©臺北市立美術館。

「痛苦與歡愉 — 曾慶強個展」展場圖，2022，©臺北市立美術館。

陳庭榕〈雙生〉，聲音動力裝置，聲響、低音喇叭、控制介面，2019/2022，尺寸依場地而定，©臺北市立美術館。

痛苦與歡愉 — 曾慶強個展

曾慶強為視覺藝術家，主要從事繪畫和裝置創作。1986 年出生於臺北，13歲時至紐約州留學，2009 年畢業於卡内基梅隆大學，2012 年肄業於 UCLA 研究所，2017 年肄業於牛津大學研究所。學位之間曾於舊金山、洛杉磯、紐約任職軟體工程師。他的創作理念衍生於現代城市生活中各式黑色幽默與不滿足的慾望，模糊身體與物件的界線，作品以感官對立邏輯。藉由放大親身經歷，演示出未完結的過去與未來的可能，探討個體政治、科技缺陷、創傷、情感痕跡。

在這次「痛苦與歡愉 — 曾慶強個展」啟發自藝術家成年生活的體會，以繪畫和裝置作品談述現代城市生活中人類接納生命無常或無理後，面對自我的可能。作品試圖模糊身體與物件的界線，以感官對立邏輯，透過放大親身經歷的演示，探討個體政治、科技缺陷、創傷、情感痕跡。本展整體概念反應於存在主義，曾慶強在自我、人與人、人與物的糾結中，探討各式的黑色幽默與未滿足的慾望，並對相關的身體、消費主義、貧富差距等議題進行批判。

藝術家曾慶強，2022 ©臺北市立美術館。

「痛苦與歡愉 — 曾慶強個展」展場圖，2022，©臺北市立美術館。

曾慶強〈Scrap and Shine〉，布面油畫，2022，250 x 250 x 5公分，©藝術家曾慶強。

展期：2022/08/20- 2022/11/13

地點：臺北市立美術館3A、3B展覽室