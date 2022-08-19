愛馬仕腳踏車要價73萬 竟已全數售罄？

法國精品品牌愛馬仕 Hermès，日前於官網公開一台要價 23600 美元（約台幣 71 萬元）的腳踏車，結果沒想到要價不菲的 Hermès 腳踏車上架沒多就立刻於中國售罄，引發眾人討論！就讓我們一起來看看此台腳踏車有什麼過人之處，又為何如此受到富豪圈的歡迎？

Hermès

創立於 1837 年的品牌 Hermès，最初是以製作馬具相關商品而頗具盛名，而後為了滿足客製化需求，品牌便創立了特殊訂製部門，運用最頂級材質與科技，專門打造獨特訂製品。這次名為 Odyssee Terre Compact Carrier Bike 的腳踏車，也是此部門純手工打造，並且每個細節都毫不馬虎。

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Hermès

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Hermès Odyssee Terre 腳踏車，車長 154.6 公分、寬 58 公分，重量 1.4 公斤，身車採用白蠟木打造，利用淺色系的白蠟木讓整台腳踏車擁有簡約的美感，而坐墊部分則是利用純小牛皮革製成，並且側邊燙印上「Hermès Paris」字樣，更顯質感奢華，輪胎則飾以 Hermès 的招牌橘色做點綴，讓整部腳踏車看起來清爽又別具品味。

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但為了更符合「客製化」需求，腳踏車中軸、車把 Hermès 分別提供 5 種色號讓客戶可以挑選，並且座椅高度、內置車燈都是可以配合喜好做搭配，同時 Hermès 也有提供電動車款，讓不是以運動為取向的客戶也可拿來當日常代步車做使用。

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根據了解，Hermès Odyssee Terre 在中國官網上架，售價為人民幣 16.5 萬元（約台幣 73.3 萬元）立刻就銷售一空，並且 Hermès 中國客服也表示，這台腳踏車目前不但官網沒有庫存就連展示品都也已經售出，可見雖然一台價格不便宜，但是也因為品牌以及其時尚的氛圍已經擄獲不少富豪們的心。

作者／Irene Chen

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