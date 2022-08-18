被升息耽誤的頂尖財報股

文／方亞申

上市櫃公司第二季總獲利交出歷史同期最好成績，相當了不起；惟電子庫存居高不下以及半導體循環向下變數多，選股上朝向基本面持續轉佳，將以台積電集團、日月光、矽智財及否極泰來的車電及相關零組件、網通、工業電腦等為主。

台股上市櫃公司第二季財報出爐，稅後純益合計一．○七兆元（含金控），季減七．七％、年增二．六％，上半年稅後純益合計二．一九兆元，超越去年同期的二．○三兆元，年增七．八％，創下歷史第二季及上半年最佳數字。

在各類股中，電子的半導體稅後純益四○一一億元，季增十一％、年增五○．四％，網通股、電子零組件及其他電子亦有季增、年增雙位數的成長動能，主要獲利還是來自台積電帶領的晶圓代工及聯發科。其次是航運類股，第二季稅後純益一九七七億元，雖季減九％，但年增八八．九％，獲利相當驚人。再來則是金融股，第二季稅後純益約八○六億元，季減四八．九％、年減五二．七％，主要是受到金融市場震盪、股債齊跌，以及今年來疫情升溫，導致不少產險、壽險業者得支付鉅額的防疫險理賠金，整體金控的獲利呈現季減及年減！理論上，升息循環對金融業有利，但卻受投資失利以及防疫保單意外打擊。

公司獲利部分，台積電依舊居冠，其次是長榮、陽明、聯發科及鴻海名列獲利前五名，合計第二季純後稅益四六三五．八億元，約占全體上市櫃公司獲利的四成，相當驚人！同樣往年都是賺上千億的台塑四寶，上半年合計賺一一○一億元，還是有一定水準，但相較去年的一三二六．五億元，卻明顯衰退，其中只有台塑較去年同期增約七％，其他三家主要受到原料成本提高，但下游需求未跟上，所以獲利掉下來。

Ｑ2交出亮麗成績單

國際原物料第二季大漲，尤其是石油一度漲至一三○．五美元，且俄烏戰爭持續，以及中國清零政策上海封城，經濟成長率大降，國際經濟不太好；台灣企業還能交出超過一兆元獲利的確不簡單；但緊接而來是第二、三季國際半導體景氣不再，ＩＣ設計業削價競銷、庫存大幅度增加，連二線晶圓代工廠產能都鬆動，包括力積電及世界產能可能無法滿載，與去年廠商拿現金排隊搶產能大不相同；台積電公開表示，庫存問題可能要到明年上半年才會告一段落，ＡＢＦ、面板等相關零組件以及終端PC/NB相關廠商，幾乎都看淡一向是旺季的下半年，市場負面消息不斷，三星停止進料一個月以去化過剩庫存，七月再傳出中系手機第三季暫緩拉貨，並在八月企業財報展望，確認PC/NB需求量，將進一步下修。

第三季可以說只靠蘋果新手機出貨來挹注；傳產貢獻獲利最多的塑化不看好、航運開始出現分歧。儘管馬士基二度調升財測，但台灣貨櫃三雄總獲利較去年成長力道將降低了。電子等消費產品自第三季起，宜留意企業調庫存造成獲利衰退的風險。主計處已第二次調降台灣今年經濟成長率至三．八五％，下半年除俄烏戰爭變數外，又多了中國侵擾台灣以及其內部經濟景氣出現問題，經濟成長率可能很難看。

台灣也不是產業都有問題，像是過去不好如今轉好的，例如汽車零組件及相關電子應用、高速運算、工業電腦、網通、綠能電力相關等。而內需則是受疫情波動影響，吃喝玩樂旅遊等一下子好、一下子壞，但總是比前兩年好。

台積電供應鏈業績穩

若談到白馬股，以台積電以及相關供應鏈為首選，加上看好的高速運算所需的矽智財，可說是業績穩定成長的族群。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2209期精彩當期內文轉載》

◎封面故事：兩檔價值股 股價來到撿槍點

◎特別企劃：旺季到 蘋概股紅了

◎中港直擊：全球升息 匯豐銀行受惠良多

◎焦點議題：工業電腦族群衝刺業績

◎產業脈動：三檔矽晶圓股 出貨動能拉升

◎重要資訊：上市櫃2022半年報完整版

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