代理商怨「PChome不聞不問，產品在momo賣更好」詹宏志找「母嬰電商女王」空降CEO，救得了網家？

文／王子承

張瑜珊這位女性創業家已成為台灣電商界最受關注的「嬌」點，未來換她掌舵的網家，能走出市占率不斷下滑、新市場一籌莫展的窘境嗎？

「首先感謝詹先生以及獨董的信任⋯⋯任重道遠。」坐在網家董事長詹宏志旁邊說話的，是首次在投資法人前亮相的張瑜珊；在前任執行長蔡凱文離職一個月後，網家8日宣布以2.26億元投資張瑜珊創立的母嬰電商「媽咪愛」，持股4成，並延攬她擔任執行長。

或許因為上任匆促，《今周刊》向張瑜珊提出採訪邀約後，雖獲得她第一時間回應，卻以現階段還不便受訪婉拒，「我想先focus（聚焦）在公司內部事務，待我可明確回覆時，再跟媒體分享。」

確實，張瑜珊現在的確有很多事情需要煩惱，尤其網家才剛繳出疲弱的財報。今年第二季，網家營收占比達9成的B2C（Business to Consumer，企業對消費者）事業，竟虧損5300萬元，引發國內外各大券商下修該公司今年獲利、目標價。

創業成果亮眼

新執行長學經歷傲人

「單看數字，代表網家過去的策略沒有成效，未來恐怕要花很多時間調整，接下來，就看新團隊與執行長要怎麼做了。」一名分析師點出新任經營團隊的重擔，然而，許多小股民可能更想問的是，這位空降執行長，究竟是什麼來頭？

這次被詹宏志重金禮聘的張瑜珊，是台灣母嬰電商平台「媽咪愛」的創辦人，不僅如此，這位女性創業家，在美國有一段精采的學經歷。大學從伊利諾大學資工系畢業、擁有史丹佛大學資工及管理科學雙碩士的她，第一份工作是2007年進入Google總部擔任夥伴技術經理，工作4年後，她卻在職涯後勢看好之時遞出辭呈，跌破當時同事的眼鏡。

再不走就離不開，是她當時無論如何都要離開Google的理由。告別這家全球網路巨擘後，她先是在各國旅行，而後在2012年回台結婚。幾乎沒在台灣工作過的她，為何當年選擇在台灣創業，與她的育兒經驗有關。

張瑜珊曾對媒體說明，她在育兒期間發現嬰兒保險相當不透明。為了幫助像她一樣的新手爸媽選保險，2012年，她與幾位朋友總共湊了150萬元，創立線上保險資訊平台「My83」。

為了提高平台知名度，張瑜珊也在臉書推廣My83，沒想到臉書粉絲專頁漸漸成為新手爸媽的育兒諮詢站，於是，她開始挑選一些針對母嬰的團購選品，形成現在媽咪愛的雛形。2013年，媽咪愛正式成立，截至目前，該電商在臉書的粉專人數已達32萬人。

媽咪愛是台灣目前最大的母嬰電商網站，據其揭露資訊，目前站上有超過5萬件商品，累積逾350萬筆訂單及80萬個活躍會員。(閱讀全文…)

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