「反都市」新空間哲學 專訪景觀建築師吳書原

走上天母【日日好日】建築頂樓，像是探入城市的一座秘境，景觀建築師吳書原以「野」為命題，為台灣景觀語言種下核心種子，在屋頂留下喘息的「反都市」新空間哲學。

近年來，人們不僅嚮往在郊區建立起個人的一方天地，坐擁森林或花園自然綠意，對於建築內外部空間的反思與退讓，也更加形成群體意識，「花園」正為現代人對於美好生活想像的載體之一。

如果你曾流連於陽明山美軍俱樂部、嘉義美術館戶外庭園，或者沉浸於台中花博的自然與美好，那麼位於台北天母的【日日好日】頂樓屋頂花園勢必也能讓你待上一整天！吳書原以充滿層次的綠意，將頂樓視線遠方的陽明山景觀與物種「收」進這座屋頂花園之中。以近 60 種植物塑造出高低錯落有致，多層次綠意的園地，成為社區專屬的逃逸天堂。

這座屋頂花園的特色之處？

這座花園和陽明山的背景融合，構成一幅廣闊的自然景緻，我特別以玻璃材質設計女兒牆，巧妙地透過植栽將外頭的建築物遮掩，把山帶進這座花園裡，塑造一望無際的視野，使每個角度都是風景，置身其中就彷彿坐擁了整片山林。除了在視覺上的綠意延伸，創造舒緩、放鬆的氛圍，遠方的蟲鳴鳥叫也隨之入耳，散步於其中，還能嗅到複合式的植物香味，如迷迭香、澳洲茶樹等清新的氣息，是一座與居民共存共榮的療癒式五感庭園。

彷彿走進了一座小天堂！您如何挑選組合植物品種？

對於所有的景觀，我都抱持著「適地適用」的理念。由於基地接近陽明山，所以整座屋頂花園混搭約佔 50% 的台灣原生種植物、陽明山原生種植物，如胡枝子、小兔子狼尾草、水鴨腳秋海棠等。加上屋頂會是日照強烈直曬的環境，因此花園內也選擇了包含來自濱海、沙漠及海洋性氣候區域的植被，有著能夠耐曬、耐風，且低人力維護管理的特性。藉由頂樓自動澆灌系統與良好排水設施，讓植物自行吸收所需的養分，就連根部忌潮濕的濱海芙蓉菊和喜濕的腎蕨也能並列共存。

對於景觀設計，您的個人哲學是什麼？

我認為景觀就是一種對於自然的認識與實驗的過程，所有的景觀最多只需設計 70%，剩下的 30％ 應讓自然能夠發揮並完成，長成植物喜歡且適合的樣子，就算實驗失敗、枯掉了也沒關係，代表這個物種不適合，一旁的其他物種會填滿這片土地，永遠是生氣蓬勃的，這是自然一種動態的美感。以往景觀設計太過以視覺為優先考量，我一直提倡「野派」的精神，讓自然說話、自我表達。

而在色彩學上，我會刻意選擇帶點灰白（pale）、彩度較低的植栽物種，因為我覺得這樣更貼近自然的樣貌。你想，整天如果看盡大紅大紫的色彩，眼睛是不舒服的，順應四季的時節，長出不同的綠葉、開出不同的花朵，這些都是不可控的，也才是真正的自然。

台灣：冰河時期後世界最重要的「物種資料庫」

您似乎採用了大量原生植物，台灣，在世界景觀中是什麼角色？

我在英國工作時，持續被挑戰「何謂台灣風格」的問題，我才發現我在台灣生活了這麼久，竟然一點都不了解自己的故鄉。其實台灣又被稱為「冰河時期之後世界上最重要的物種資料庫」，因為這座島嶼還非常年輕，躲過了冰河時期對於物種的摧殘，加上狹長山脈、北回歸線的穿越，因此幫地球保留了非常多的物種，如同是物種的諾亞方舟。我覺得這是台灣一個獨特的 Statement，農業、育種的專業更是台灣的強項，所以我才這麼堅持在景觀上使用多元物種，包含許多台灣的原生種，讓台灣原生物種能夠在日常生活中被接觸，顛覆過去對於景觀設計的想像。

我其實也反對施肥，台灣的大地肥沃、物種如此豐饒，土壤裡永遠有驚喜，總是在適當的季節裡吐出種子，長出大自然喜歡、適合的樣子，何須施肥呢？就連柏油路都能長出草來了！屋頂花園的碎石間也自然而然蹦出綠意，我喜歡這樣的事情，所以我一直致力推廣「島嶼野派」的風格與美感，我想把每個地方都變成荒野。

這座屋頂花園中有什麼特別的故事嗎？

在這 60 種植物裡，有一棵珍貴的橄欖樹來自地中海。這棵樹幹粗壯、高度較低的橄欖樹，我估計至少已有 200 年的樹齡，而會長成如此姿態，是因應當地人為了方便採集橄欖果實作業的「截頂」種植法，因而生長成的特殊樣貌。原本這棵橄欖樹從歐洲地中海飄洋過海要前往日本，成為用以妝點日本東京奧運的精選景觀植物之一，不料運送船隻來到台灣靠港休息時，得知因奧運預算縮減而不再需要它，輾轉被我給遇見了，我便把它買了下來，我們現在才有機會能夠在空中享受它的春夏秋冬。

200歲的橄欖古樹因東京奧運預算刪減，輾轉被吳書原買下來到了台灣。

住戶如何和屋頂花園互動呢？

想上來就上來吧！把屋頂花園當成自己家的客廳一樣，拿著一杯 Mojito 上來摘幾片薄荷，或者剪幾枝迷迭香煎牛排入菜、摘幾片澳洲茶樹葉來泡茶、坐在花園裡呼吸著晨間的空氣、夜晚的涼爽……，這樣不是很棒嗎？

您與自宅的屋頂森林共處的經驗，是否影響到你設計時的心境呢？

我很享受自然帶來的奔放、野性與平靜，在閒暇時刻，或許我一天之中待在屋頂森林的時間最長，在這種環境裡，我都覺得其實人不需要矯揉造作、刻意雕琢。品味其實是存在於生活的厚度裡，那些穿戴、財力象徵……沒有人會在意，不需參考他人的標準，天堂其實就在每個人心中。

您對於「逃逸」的定義是什麼？

我覺得人的 DNA 裡還是非常崇尚自然的，這才是我們心靈最後的歸屬。對於「逃逸」的定義，我有不同的看法：人們最初始原是住在自然裡，為了更便利的生活離開了自然，到都市裡生活，僅百、千年的都市化現象其實是一種幻象。我覺得再次意識到對於自然的嚮往反而是一種回歸，代表著從都市「逃回」自然。

Home 的英文字源其實在講述「有如在洞穴般的安全，又在林野間般的舒適」，事實上這也是家的定義。接觸陽光、空氣、水等自然元素，才能讓我們從中找回安全感與舒適感。

不只屋頂，吳書原在一樓庭園也規劃野感花園，透過景觀設計天井，巧妙將日光引入地下室。

本文刊載在《Tatler Homes》2022.8月號

作者／Melody Kao

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