5點認識世上第一個誕生的皮件品牌Delvaux憑什麼成為皇室御用愛包？
沒有砸下重金宣傳、倚賴代言人人氣帶貨，這個被譽為「比利時愛馬仕」的低調品牌靠精湛的工藝說話，或許用此稱號都難以形容它的地位，它可是世上歷史最悠久的皮件品牌 Delvaux。
想到頂級手袋品牌你腦中浮現的是愛馬仕、Louis Vuitton 還是 Chanel？相信有在收藏包款的讀者，衣櫃裡一定不乏這些一線品牌的經典手袋，不過這回編輯想介紹這個相當低調，世上第一個誕生的皮件品牌 Delvaux。
皮具界最資深前輩
Delvaux 來自比利時，創立於 1829 年，品牌以包包起家，至今已擁有逾兩世紀的歷史，不僅搶先創立於 19 世紀，你我熟知的頂級皮具品牌，包含 1884 年創立的寶格麗、1854 年創立的 Louis Vuitton，甚至連愛馬仕都晚了它 8 年才誕生，品牌走過至今 193 個年頭，已累積多達超過 3000 個設計歷史檔案。
工藝品質連皇室也認證
歷史悠久的 Delvaux 甚至比比利時王國建立還早一年，憑著經典優雅的設計及頂級質料，擄獲比利時皇室的芳心，1883 年被賜予「皇室御用供應商」美譽，比利時保拉王后（Queen Paola）就經常以品牌旗下 Mon Grand Bonheur 手袋亮相，而新任比利時瑪蒂爾德王后（Queen Mathilde）則鍾情於 Le Brillant Mini 手袋，在比利時皇室各大場合都能看見 Delvaux 的身影。
買到靠運氣，選色看緣分
Delvaux 包款皆為純手工製作，而為確保包款的質量及穩定性，品牌旗下擁有的匠人們不超過 200 位，製作時間相當耗時，一年能生產的包款總數往往不超過 15000 個。
不僅數量有限，連選色都不讓人有猶豫機會，雖然品牌每季都會推出不同顏色，瀏覽官網也有許多配色可以選擇，不過品牌有些經典包款，每個顏色所分配到的生產數量非常稀少，若讀者撞見鍾愛的顏色，請相信那是緣分，因為錯過很可能就買不到了。
經典包款有哪些？
1. Le Brillant
Delvaux 最蔚為人知的包款 Le Brillant 於 1958 年問世，此包款之所以誕生是為了紀念首次於比利時舉辦的世博會，梯形包身搭配倒 U 的馬蹄形扣環簡約不失亮點，即使已歷經 64 年，依舊雋永不退流行，共有 MM、PM 及 Mini 三種尺寸可供選擇。
2. Le Tempête
品牌另一個大熱包款 Le Tempête 系列在 1967 年誕生，包身相較於 Le Brillant 更為方正，同樣將設計亮點放在扣帶部分，以帆船吊索為靈感的狹長型橫式金屬釦帶俐落有型，整個包款散發幹練率性魅力。
3. Le Pin
一眼看去會以為 Le Pin 就是個小巧可愛的水桶包，不過仔細觀察，打孔圓弧底部設計相當特別，揉和了水桶包圓滾滾的可愛風格。
4. Le Lingot
2022 年新推出的 Le Lingot，方正的郵差包身綴有深金色和銀色製成的品牌標誌性 D 字搭扣，將具有現代感的亮面金屬與經典的皮革工藝加以融合，催生出時髦與質感兼具的摩登手袋。
台灣也買得到
Delvaux 近日也於 Bellavita 寶麗廣場開幕，看了以上那麽多介紹，編輯還是推薦讀者有機會能親自到 Delvaux 門市享受試背挑選的樂趣（記得無法猶豫太久），感受品牌精湛的工藝技術，畢竟歷經近兩百年時間的淬煉，不靠大肆宣傳依舊在時尚圈屹立不搖，相信你也會被 Delvaux 深深吸引。
作者／
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。
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