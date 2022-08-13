5點認識世上第一個誕生的皮件品牌Delvaux憑什麼成為皇室御用愛包？

沒有砸下重金宣傳、倚賴代言人人氣帶貨，這個被譽為「比利時愛馬仕」的低調品牌靠精湛的工藝說話，或許用此稱號都難以形容它的地位，它可是世上歷史最悠久的皮件品牌 Delvaux。

想到頂級手袋品牌你腦中浮現的是愛馬仕、Louis Vuitton 還是 Chanel？相信有在收藏包款的讀者，衣櫃裡一定不乏這些一線品牌的經典手袋，不過這回編輯想介紹這個相當低調，世上第一個誕生的皮件品牌 Delvaux。

皮具界最資深前輩

Delvaux 來自比利時，創立於 1829 年，品牌以包包起家，至今已擁有逾兩世紀的歷史，不僅搶先創立於 19 世紀，你我熟知的頂級皮具品牌，包含 1884 年創立的寶格麗、1854 年創立的 Louis Vuitton，甚至連愛馬仕都晚了它 8 年才誕生，品牌走過至今 193 個年頭，已累積多達超過 3000 個設計歷史檔案。

工藝品質連皇室也認證

左圖：保拉王后搭配 Mon Grand Bonheur 出席活動，右圖：瑪蒂爾德王后鍾情於 Le Brillant Mini 手袋。

歷史悠久的 Delvaux 甚至比比利時王國建立還早一年，憑著經典優雅的設計及頂級質料，擄獲比利時皇室的芳心，1883 年被賜予「皇室御用供應商」美譽，比利時保拉王后（Queen Paola）就經常以品牌旗下 Mon Grand Bonheur 手袋亮相，而新任比利時瑪蒂爾德王后（Queen Mathilde）則鍾情於 Le Brillant Mini 手袋，在比利時皇室各大場合都能看見 Delvaux 的身影。

買到靠運氣，選色看緣分

圖／Delvaux 官網

Delvaux 包款皆為純手工製作，而為確保包款的質量及穩定性，品牌旗下擁有的匠人們不超過 200 位，製作時間相當耗時，一年能生產的包款總數往往不超過 15000 個。

不僅數量有限，連選色都不讓人有猶豫機會，雖然品牌每季都會推出不同顏色，瀏覽官網也有許多配色可以選擇，不過品牌有些經典包款，每個顏色所分配到的生產數量非常稀少，若讀者撞見鍾愛的顏色，請相信那是緣分，因為錯過很可能就買不到了。

經典包款有哪些？

1. Le Brillant

圖／@delvaux

Delvaux 最蔚為人知的包款 Le Brillant 於 1958 年問世，此包款之所以誕生是為了紀念首次於比利時舉辦的世博會，梯形包身搭配倒 U 的馬蹄形扣環簡約不失亮點，即使已歷經 64 年，依舊雋永不退流行，共有 MM、PM 及 Mini 三種尺寸可供選擇。

2. Le Tempête

圖／@delvaux

品牌另一個大熱包款 Le Tempête 系列在 1967 年誕生，包身相較於 Le Brillant 更為方正，同樣將設計亮點放在扣帶部分，以帆船吊索為靈感的狹長型橫式金屬釦帶俐落有型，整個包款散發幹練率性魅力。

3. Le Pin

圖／@delvaux

一眼看去會以為 Le Pin 就是個小巧可愛的水桶包，不過仔細觀察，打孔圓弧底部設計相當特別，揉和了水桶包圓滾滾的可愛風格。

4. Le Lingot

圖／@delvaux

2022 年新推出的 Le Lingot，方正的郵差包身綴有深金色和銀色製成的品牌標誌性 D 字搭扣，將具有現代感的亮面金屬與經典的皮革工藝加以融合，催生出時髦與質感兼具的摩登手袋。

台灣也買得到

圖／@delvaux

圖片來源／Delvaux

Delvaux 近日也於 Bellavita 寶麗廣場開幕，看了以上那麽多介紹，編輯還是推薦讀者有機會能親自到 Delvaux 門市享受試背挑選的樂趣（記得無法猶豫太久），感受品牌精湛的工藝技術，畢竟歷經近兩百年時間的淬煉，不靠大肆宣傳依舊在時尚圈屹立不搖，相信你也會被 Delvaux 深深吸引。