台北最貴豪宅〈陶朱隱園〉第一批住客入住了？

有著台北市新地標之稱的「陶朱隱園」自 2013 年開始興建後就話題不斷，此棟建築不只被譽為台北市最貴豪宅，同時因為建築外型特殊，每層樓旋轉 4.5 度，共旋轉 90 度的外觀特色還獲選《CNN》評選為全球城市地標。

台灣藍雀、松鼠成首批住客

陶朱隱園

圖／中華工程提供

圖／中華工程提供



近期，陶朱隱園更公開有「首批住戶」入住？中華工程透露，他們花費億元在陶朱隱園內打造千坪生態庭園，裡頭不只有豐富的植栽設計，像是百年羅漢松、大喬木等大型綠色植栽，甚至還有高達 9 米的景觀瀑布，讓住戶們於市中心就能擁有走入森林般的療癒感受。並且為了讓此園區更有靈動性，就連台灣藍雀、喜鵲、白頭翁、黑冠麻鷺、松鼠等可愛小動物都紛紛入住陶朱隱園，成為首批住客。

陶朱隱園打造綠色建築奇蹟

陶朱隱園

陶朱隱園

「陶朱隱園」一直以來打著綠色建築的稱號，意味著它不單單僅是一棟「豪宅」同時兼顧安全、隱私、防災、環保、科技及永續的建築，讓建築物使用壽命更長、更安全，不僅能讓建築價值傳世不朽，更能將下一世代環境帶向另一個新的里程碑。

為了實現此理想，中華工程發言人程安慈也表示，「想要打造出陶朱隱園生態庭園是很不容易的一件事。」不只耗資數億元甚至還花了長達 3 年時間打造，並且說明建商這邊還特別邀請樹醫師來規劃，最後選擇適合台北濕熱氣候的喬灌木群栽種，也因為在適地、適木的環境下，樹木自然生長得高大，也自然吸引不同生態的動物過來棲息，程安慈特別說明，「是動物選擇我們，而非我們選擇動物。」

中華工程表示「尚未公開銷售」

陶朱隱園

陶朱隱園

此外，外傳陶朱隱園一戶 290 坪空間要價 18 億元、單坪要價 600 萬元以上，並且不是有錢就可以購入，需要經過嚴密的身家調查，除了個人名聲要夠有影響力外，甚至公司行號等都要過濾篩選，所以到目前都還沒有售出任何一戶？對此，中華工程也否認此傳聞，僅表示：「尚未公開銷售，不過近期已開始邀請特定對象賞屋。」