愛喝酒、愛吃鍋的爸爸注意囉！少碰9大地雷食物，以免痛風發作

根據統計發現，半數的痛風患者在急性痛風發作之前，沒有誘發因素存在；另外一半的患者，在急性痛風發作前則有誘因存在，其中以啤酒為最常見原因，占60％，其次為海產、內臟食物，各占18％、14％。

台北市營養師公會居家照護營養師、私人家庭營養師程涵宇說明，普林是普遍存於動植物細胞中組成DNA與RNA的核?酸，因此，只要攝取到具有「細胞」的食物，就會攝取到普林。正常情況下，普林會進一步代謝成尿酸且從尿液中排出，並不會出現高尿酸血症的問題。

然而，攝取過多的高普林食物，導致尿酸代謝異常，以及腎臟排泄尿酸受阻時，就可能導致血液中的尿酸過高，並在血液中產生尿酸結晶，而沉積在末梢關節處，此時就會引發嚴重的關節發炎問題，也就是俗稱的「痛風」。

在正常的情況下，80％的尿酸是身體製造，只有20％來自飲食，但日常飲食仍要忌口。程涵宇舉出下列9種確定會引發痛風發作的食物，或是富含高普林的食物。

不過，觸發痛風的食物因人而異，建議患者可以慢慢觀察或是記錄自己的飲食習慣，能夠協助回想痛風與特定食物的關係，才能揪出會誘發自身痛風的食物，找到真正需要避開的食物。

1.啤酒

一篇發表於《刺胳針》的研究發現，相較於不喝酒的人，每天喝355c.c.的人罹患痛風的風險會增加49％；每天喝1小杯大約是44c.c.烈酒的人，罹患痛風的風險增加15％；而每天喝118c.c.葡萄酒的人，罹患痛風的風險並沒有增加。

啤酒除了含有酒精之外，在製造啤酒的過程中，產生的啤酒花則包含許多普林，會在體內進一步代謝成為尿酸，造成血液中尿酸急速升高及痛風發作。

取代食物：水、無糖茶、咖啡、拿鐵、鮮乳、無糖奶茶、豆漿。

2.紅肉

包括牛、豬、羊肉等，都是高普林食物，根據研究指出，會增加痛風患者痛風的風險達1.41倍。

取代食物：雞蛋、乳製品、豆製品。

3.內臟類

包括雞心、雞肝、豬腦、豬舌、豬心、豬肝、腰子、牛心等內臟類，都是富含高普林的食物。

取代食物：雞蛋、豆製品。

圖／常春月刊提供

4.魚類

例如鯛魚、香魚、秋刀魚、鮪魚、鰹魚、沙丁魚、竹莢魚、鯷魚，都是屬於高普林食物。研究顯示，攝取過多的魚肉會增加痛風患者發作的風險高出1.51倍。

取代食物：海參、海蜇皮。

5.貝類、蝦蟹

例如蛤蜊、扇貝、牡蠣、龍蝦、蝦、螃蟹，都是屬於高普林食物，同樣會增加痛風患者發作的風險高出1.51倍。

取代食物：海參、海蜇皮。

6.炸雞、炸雞排

肉類本身的普林含量高，尤其是動物性脂肪，更會提高痛風發作的風險；經過油炸烹調的方式，容易攝取過多的脂肪，導致抑制尿酸代謝，增加痛風發作的風險。

取代食物：炸豆乾、炸四季豆。

7.含糖飲料

《美國醫學會期刊》一篇長期的臨床實驗，收集了7萬8906位女性護理人員從1984～2006年的資料，長達22年的研究期間，共有778位確診為痛風。研究發現，每天喝一杯含糖飲料者，罹患痛風機率增加74％，每天喝兩杯以上者罹患痛風機率高出2.4倍。

果糖普遍存在於各種食品中，是甜味劑的主要來源，也是蔗糖的主要成分。攝取過多的果糖，會促使新陳代謝並產生尿酸鹽作為副產物，在體內代謝為乳酸則會影響尿酸排泄，同時會加速尿酸的形成，進而誘發痛風的發作。

取代食物：水、無糖茶、咖啡、拿鐵、鮮乳、無糖奶茶、豆漿。

圖／常春月刊提供

8.蛋糕、甜麵包

例如蛋糕、菠蘿麵包、紅豆麵包、椰子麵包等，都是精緻高糖食物，容易影響尿酸排泄，誘發痛風的發作。

取代食物：法國麵包、鹹麵包、起司麵包。

9.果汁

糖是高尿酸血症的潛在危險，攝取太多的糖會誘發痛風的發作，尤其是太甜的水果也要注意。

取代食物：水、蔬果汁。

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