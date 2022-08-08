中元節8/12登場 中元普渡：供品怎麼準備？祭拜順序、拜拜禁忌一次看

中元節中元普渡就在8月12日：台灣首廟天壇。圖／Tatler Taiwan提供
中元節中元普渡就在8月12日：台灣首廟天壇。圖／Tatler Taiwan提供

2022 年的中元節於 8 月 12 日登場！但是中元普渡拜拜要準備什麼供品？時間幾點祭拜最佳？以及又有哪些禁忌呢？此篇懶人包讓讀者一看就懂。

Keelung City Government
Keelung City Government

中元節由來

中元節與盂蘭盆節是東亞文化上在農曆 7 月 15 日的傳統節日，本來中元節是初秋慶賀豐收、酬謝大地的節日，後來道教視中元節為地官赦罪日，佛教傳入後又以此日為盂蘭盆節，加上東亞巫覡宗教及民間信仰習合，不少地區在同一日都有各式活動。

在台灣相傳整個農曆七月是「鬼月」，是地府大門開放的月份，無主孤魂由冥間大神面燃大士普渡真君率領，從陰間到陽間接受供養。因此各地方都紛紛在這一個月舉行「普渡」佈施的祭祀儀式，希望好兄弟得到安撫，保佑家宅平安，俗稱爲「鬼節」。

Keelung City Government
Keelung City Government

中元普渡祭拜時間

祭拜時間：最佳為下午 2 點半後至 5 點前（是陽氣較弱時），準備三牲四果、乾糧罐頭、飲料泡麵及盥洗用具、紙錢等。

祭拜順序為：神明 → 祖先 →地基主 →普渡公與好兄弟

Pixabay
Pixabay

中元普渡拜拜要準備什麼

  • 祭拜神明：準備鮮花、清茶、五果、六齋。  
  • 祭拜祖先：三牲、四果、家中日常飯菜。  
  • 祭拜地基主：水果、茶或酒、家中日常飯菜。  
  • 普渡好兄弟：鮮花、三牲、四果、零食、茶、酒、飲料、米、泡麵等。
Keelung City Government
Keelung City Government

中元普渡拜拜禁忌

  1. 不可用鳳梨、李子、梨子、旺旺仙貝等食物會有「招你來」諧音之意，此外芭樂、番茄、釋迦、香蕉、楊桃、榴槤等也都要避免。
  2. 中元拜拜的水果數目必須是奇數。
  3. 三牲須保持頭尾完整，建議素三牲為佳。
  4. 切記不可在家內祭拜，可能會引好兄弟進屋，以家門外或樓下為主，例如社區聯合祭拜法會等。
  5. 祭拜時不可嬉鬧喧嘩，此外，不可說出自己姓名住址以免被糾纏。
  6. 祭拜完應盡快收拾，不能長時間擺放。

作者／Irene Chen
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

LONGTAIL X MASA打造熱情歡樂的Tacos派對 歡度五週年之夜。

Majesty美享地 x 冉冉茶事 用「台灣冷泡茶」完整當代法式料理的味覺拼圖

Dior進軍電玩界 讓GT7玩家成為精品級賽車手

挑戰1mm極致纖薄 超薄運動錶之王獨領風騷

主題閱讀》退休存多少錢才夠？書房陪你一起學英文
歡迎訂閱追蹤 Instagram 樂讀電子報 回工商書房首頁
Tatler Taiwan

Tatler Taiwan》源自瑞士 Edipresse Media，Tatler Asia 是亞洲最具影響力的生活品味媒體平台，目前在亞洲八個國家，包含香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、中國與台灣等發行版本。Tatler Taiwan串連起台灣最具有影響力的人士及眾多傑出人才，透過面對面的專訪故事、深度呈現品味人士的生活意見，提供給讀者最令人嚮往的美好生活靈感。