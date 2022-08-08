中元節8/12登場 中元普渡：供品怎麼準備？祭拜順序、拜拜禁忌一次看

2022 年的中元節於 8 月 12 日登場！但是中元普渡拜拜要準備什麼供品？時間幾點祭拜最佳？以及又有哪些禁忌呢？此篇懶人包讓讀者一看就懂。

Keelung City Government

中元節由來

中元節與盂蘭盆節是東亞文化上在農曆 7 月 15 日的傳統節日，本來中元節是初秋慶賀豐收、酬謝大地的節日，後來道教視中元節為地官赦罪日，佛教傳入後又以此日為盂蘭盆節，加上東亞巫覡宗教及民間信仰習合，不少地區在同一日都有各式活動。

在台灣相傳整個農曆七月是「鬼月」，是地府大門開放的月份，無主孤魂由冥間大神面燃大士普渡真君率領，從陰間到陽間接受供養。因此各地方都紛紛在這一個月舉行「普渡」佈施的祭祀儀式，希望好兄弟得到安撫，保佑家宅平安，俗稱爲「鬼節」。

Keelung City Government

中元普渡祭拜時間

祭拜時間：最佳為下午 2 點半後至 5 點前（是陽氣較弱時），準備三牲四果、乾糧罐頭、飲料泡麵及盥洗用具、紙錢等。

祭拜順序為：神明 → 祖先 →地基主 →普渡公與好兄弟

Pixabay

中元普渡拜拜要準備什麼

祭拜神明：準備鮮花、清茶、五果、六齋。

祭拜祖先：三牲、四果、家中日常飯菜。

祭拜地基主：水果、茶或酒、家中日常飯菜。

普渡好兄弟：鮮花、三牲、四果、零食、茶、酒、飲料、米、泡麵等。

Keelung City Government

中元普渡拜拜禁忌

不可用鳳梨、李子、梨子、旺旺仙貝等食物會有「招你來」諧音之意，此外芭樂、番茄、釋迦、香蕉、楊桃、榴槤等也都要避免。 中元拜拜的水果數目必須是奇數。 三牲須保持頭尾完整，建議素三牲為佳。 切記不可在家內祭拜，可能會引好兄弟進屋，以家門外或樓下為主，例如社區聯合祭拜法會等。 祭拜時不可嬉鬧喧嘩，此外，不可說出自己姓名住址以免被糾纏。 祭拜完應盡快收拾，不能長時間擺放。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。