不幸罹患攝護腺癌別緊張，8治療方式各有優缺點，治療期間多補充「1飲品」

台北慈濟醫院泌尿科主治醫師暨微創手術中心主任蔡曜州指出，治療攝護腺癌的方式有8種，詳述如下：

1.根治性切除手術

利用外科手術，包括傳統開腹手術、腹腔鏡手術及機械手臂手術，可將癌細胞侵犯部位切除。不論是早期或第三期攝護腺癌，以機械手臂進行切除有良好結果，優點是操作靈活、視野清楚、影像立體且可放大，可協助進行臨床判斷、傷口小、出血少、復原快。

其他還有冷凍治療、海福刀，其優點為手術無傷口、不切除、不出血，但僅適用於第二期前、小病灶的患者。

2.新式手術加速術後復原

近來開刀方法發展很多新技巧，由於膀胱和攝護腺是黏在前腹壁，以往是將它們整個分離，將攝護腺切除，再重建膀胱和尿道，缺點是會破壞大部分穩定膀胱結構的組織及腹膜的完整性。

新的做法是在保留膀胱前間隙下進行手術，將攝護腺和癌組織整個包膜切除，留下正常的組織如膀胱週圍韌帶，即可加速病人術後復原。根據蔡曜州的患者統計資料顯示，施行新式手術，病人開完刀拔掉尿管就可控制尿意而不漏尿的機率大約達5～6成，對比傳統開刀不漏尿僅2～3成的機率，效果明顯有差。

3.第四期治療新觀念，有效延長存活期

以往發現是第四期攝護腺癌或癌細胞轉移，大多以荷爾蒙注射治療為主，會產生兩種情況，一是病人對荷爾蒙反應良好，可存活10年以上；另一種是病人對荷爾蒙治療反應不佳，餘命會很短，疾病嚴重度加速。

現今對攝護腺癌的治療有新觀念，是將最有效、合併治療放在第一線，這時身體狀況最好、治療反應最佳。蔡曜州強調，若評估病人為高惡性，且是多處轉移的第四期病人，建議一開始就進行「化療+荷爾蒙治療」，病人存活期可延長1～2年。

極少數化療控制不佳者，可儘早啟動後線標靶治療，但針劑荷爾蒙治療仍需持續。由於第四期攝護腺癌無法治癒，但後線的治療可幫病人與癌症和平共處。

4.放射線治療

利用具有穿透力的高能量光束或粒子殺死癌細胞或阻止其增生，搭配CT或MRI的精確定位，可盡量避免傷及週邊正常組織和皮膚。不用住院治療，過程不會流血、不會痛，需連續8週時間於週間到醫院治療。

5.荷爾蒙治療

這項注射治療須終生進行，可降低體內男性荷爾蒙濃度以抑制癌細胞，並非根治性療法，因此，不是第一、二期攝護腺癌的治療選項。但卻是第四期攝護腺癌最重要的第一線治療。

6.化學治療

注射抗癌藥物經血液循環殺死癌細胞的全身性療法，適用於多發性癌細胞轉移的患者；一個療程進行6次點滴注射，每次間隔3週。

7.積極監控

積極追蹤病情變化、定期檢查PSA，不接受治療。適用於年長且癌細胞分化良好、預期一生不會因癌症而致命的病人。

8.追蹤觀察

不接受治療，直到有症狀或出現轉移現象，再進行荷爾蒙治療，或執行簡單的紓解症狀手術。適用於年紀大、身體狀況不佳，或有多重慢性病的患者。根據統計，這類病人有9成是死於其他疾病，而非攝護腺癌。

必知！治療期5注意事項

1.由於免疫力降低易受感染，應避免到公共場所、避免接觸病人，就醫及外出務必戴口罩。

2.多補充水分，建議每天攝取1500～2000c.c.，以減少藥物毒性作用和不良反應。

3.攝取天然均衡飲食，避免攝取加工食品、精緻飲食、甜食、反式脂肪、辣椒等刺激性食物，以及高油脂、醃漬、燒烤、油炸等可能的致癌食物。

4.禁菸、禁酒。

5.勿購買廣告不實的健康食品或藥品，以免傷肝腎、干擾治癌藥物療效。若要使用，務必尋求主治醫師的意見。

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