雞舍 2.0 新加坡建築師幫「寵物雞」蓋風格居所

新加坡建築師Goy Architects 最近的客戶是一群絲毛雞。圖／Fabian Ong，Tatler Taiwan提供
新加坡建築師Goy Architects 最近的客戶是一群絲毛雞。圖／Fabian Ong，Tatler Taiwan提供

Goy Architects 創辦人 Goy Zhenru 最近完成了一項很不尋常的委託——她為一群可愛寵物雞設計了夢想家園，同時，那也是新加坡現代住宅的寧靜延伸。

This story was originally written in English by Richard Lord and published on 1 March 2022.

原作者  Hong Xinying 於 2022 年  8 月 3 日發表本文，請按此瀏覽英文版本

當你將自己的寵物視為家人，為這群可愛動物們做再多也不嫌累。新加坡就有一對夫妻，他們為家中的「毛孩子」不惜代價——他們特別聘請專蓋鄉土建築、獲獎無數的 Goy Architects 建築師事務所 ，為他們珍貴的寵物「絲毛雞」建造了一個夢想雞舍，並且與一旁現代感十足的別墅風格相襯，這座別墅是由另一間建築師事務所 Ipli Architects 設計打造，採用簡約的混凝土立面，帶有光滑的黑色細節且使用大量木材，營造出舒適溫馨的環境。當屋主要求為他們的寵物雞「擴建」的當下，事務所便大力推薦 Goy Architects 的創辦人 Goy Zhenru 給屋主認識，後來雙方一拍即合！

由新加坡建築師事務所 Ipli Architects 設計的私人別墅。photo by Ipli Architects
由新加坡建築師事務所 Ipli Architects 設計的私人別墅。photo by Ipli Architects

「 Ipli Architects 的作品很棒！這是一座具有鮮明木材特色的現代住宅，面向公園，周圍環繞著成熟的樹木，是一個高出道路的綠色空間，」Goy 在現場評論道。「屋主是一名醫生和陶瓷愛好者，夫妻都對身心健康有深刻追求，妻子特別喜歡親近大自然，對動物情有獨鍾——這是符合他們生活方式的一個非常舒適、自然主義的空間。」

夫妻倆與他們的「小動物園」生活在一起，多年來收養了一條狗、一群貓、一窩雞和一隻烏龜。這個小小住戶委員會從「catio（為貓設計的陽台貓籠）」開始擴張地盤，catio 附著在建築物的正面，提供戶外景觀，為貓提供外部刺激，若有其中一隻貓無法與其他貓相處時，牠也可以在這裡悠遊獨處。

由 Ipli Architects 設計的房屋景觀。photo by Ipli Architects
由 Ipli Architects 設計的房屋景觀。photo by Ipli Architects
Ipli Architects 項目的另一側視角。photo by Ipli Architects
Ipli Architects 項目的另一側視角。photo by Ipli Architects
catio 陽台貓籠附著在建築物的正面，提供戶外景觀，為貓提供外部刺激。
catio 陽台貓籠附著在建築物的正面，提供戶外景觀，為貓提供外部刺激。
在 catio 上方 有一個金屬屏障，上面有 3D 葉形圖案，由印度尼西亞雕塑家製作和噴塗。它還設有一條延伸到戶外木地板的小走道，創造一個在任何天氣都經久耐用的寵物空間。
在 catio 上方 有一個金屬屏障，上面有 3D 葉形圖案，由印度尼西亞雕塑家製作和噴塗。它還設有一條延伸到戶外木地板的小走道，創造一個在任何天氣都經久耐用的寵物空間。

當寵物去世，雞棚還能做什麼？

由於屋主對 catio 陽台貓籠感到非常滿意，就又邀請 Goy Architects 來為寵物雞設計一個舒適的小屋。這個雞舍必須要是可靈活運用，以便將來這群雞「升天」後可改造成妻子的陶瓷工作室。雞舍後方得加建園藝工具倉庫，也必須具有舒適的尺寸空間，讓屋主可以在裡面四處走動照料寵物雞。此外，主人最重視的一件事——棚子裡要有愈多愈好的自然光，還要有隱蔽處讓雞可以避雨。

「女主人想讓雞舍傾向輕盈和半透明結構，為了優先實現這一目標，我們選擇用養雞網來製作空間的外部。這是一個簡單又有用的設計，顏色也呼應主樓的木構材料。」Goy 分享道。然而，這種多孔設計存在一個很實際的問題。「野鳥會試圖來偷吃雞舍裡的食物。我們要確保網的縫隙不會太大，還要能防止偶爾來莊園作客的蛇。」

該區是小動物家園，包括一隻狗和一群雞。
該區是小動物家園，包括一隻狗和一群雞。
Goy Architects 設計的雞棚設有一個平台。
Goy Architects 設計的雞棚設有一個平台。
這座舒適的棚屋是理想生活的範本。
這座舒適的棚屋是理想生活的範本。
棚子圍繞現有的一棵樹來建造，為避免破壞樹木，建築師特別更改部分屋頂設計。
棚子圍繞現有的一棵樹來建造，為避免破壞樹木，建築師特別更改部分屋頂設計。
雞棚的材質色調與主樓的設計相呼應。
雞棚的材質色調與主樓的設計相呼應。

非常簡單，卻充滿對寵物雞的愛

就雞舍的整體設計而言，建築師知道它需要保持「非常簡單」又要兼顧許多細節。「雞舍是用橡果木 Chengal 建造而成，與主屋的建築彼此呼應，也融入了景觀，尊重現場原有的樹木，為此我們特別修改它的屋頂，讓這棵樹木不被破壞。」

雞舍上方是簡約的塑料波紋屋頂和磨砂飾面，木材全染成與主樓相同的顏色。也特別造了一個洗石子平台區，讓雞在雨天可在上面休息，而棚子的地板必須靠近地面，並鋪滿樹皮和草墊料保暖。團隊也依據雞的習性打造可以用爪子固定棲息的梯子，並在雞舍內安裝了一個水槽方便主人清洗整理。

Goy Architects 設計的雞棚景觀。
Goy Architects 設計的雞棚景觀。
自在漫遊的寵物雞經常在別墅周圍遊蕩。
自在漫遊的寵物雞經常在別墅周圍遊蕩。

這個罕見的動物社區滿足養雞的獨特需求，Goy 通過與業主的密切討論，熟悉了這些眉眉角角。「我們犯的一個錯誤是棚子的比例應該更小。雞需要一個藏身之處；牠們需要一個可以漫遊的地方，但也喜歡在休息時待在一個狹小空間裡。我們發現牠們特別喜愛在雞舍裡的小盒子休息。」Goy 分享道。

雞舍建於 2020 年，在這一年 Covid-19 開始大流行，我們大多數人都在家裡度過了很多時間，屋主最喜歡在這個特別小屋裡照顧他們的寵物；絲毛雞給了女主人很大的安慰，尤其是在她父親最近去世之後。

「這些動物幫助妻子平靜和放鬆，她很享受待在家裡，」Goy 分享道。「專用、陰涼和舒適的空間讓主人和寵物們融入周圍環境，並與大自然聯繫起來。增加親密的陪伴，讓人與動物之間的情感得以增長。」

梯子被納入雞舍設計，符合毛孩子們的生活習性。
梯子被納入雞舍設計，符合毛孩子們的生活習性。
Goy Architects 創辦人 Goy Zhenru 與其中一隻絲毛雞合影。photo by Goy Architects
Goy Architects 創辦人 Goy Zhenru 與其中一隻絲毛雞合影。photo by Goy Architects

作者／Melody Kao
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

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