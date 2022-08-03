新竹棒球場耗資12億「被炎上」啟示：受傷球員成犧牲品，明明有4次補救機會為何市府全漏接？

文／陳彥宇、簡惠茹

斥資近12億元重建的新竹棒球場，因趕工導致球場養護出問題，造成球員受傷。球迷全面「炎上」，中職聯盟與公部門必須記取教訓，痛定思痛。

「這幾天一直沒辦法安穩睡覺，只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當難過。」7月29日，中華職棒富邦悍將隊外野手林哲瑄在臉書發文，希望自己在比賽中受傷的意外，能喚起各界對球場安全的重視。

今年33歲的林哲瑄，打從2008年北京奧運資格賽，就一直是國家代表隊固定班底，並曾在2012年被美國職棒波士頓紅襪隊升上大聯盟殿堂。2015年返台後，也頻上演大聯盟級美技，讓球迷以「釣蝦池」形容他廣闊的守備範圍。

但7月23日，林哲瑄在新改建落成的新竹市立棒球場右外野完成一次撲接後，因肩部撞擊地面退場休息，檢查發現左肩關節唇破裂，須進行手術，恢復期預計8個月，不僅本賽季確定報銷，連他也沒把握復健後能找回巔峰身手。

開打前已羅列缺失 卻被無視

當天，只是新竹球場重新啟用後的第二場職棒賽事，但兩天下來，包括林哲瑄在內就有4名選手受傷。中華職棒聯盟會長蔡其昌於7月24日宣布當天比賽延期，8月已安排的賽事也將移地開打；一手促成新竹球場重建的桃園市長參選人林智堅也公開致歉，表示願一肩扛起責任。

7月25日，新竹市代理市長陳章賢舉行記者會指出，開賽前雖已進行壓力測試賽，並請球團、聯盟場勘，修正場內設施，但願意針對球場因趕工造成養護、工程細節的不足，向球員與球迷致歉。

儘管陳章賢強調「發現缺失，就來改正」，但《今周刊》彙整各方資訊發現，在中職賽事開打前，中職聯盟、新竹市議會、中職球員工會至少給了新竹市府4次「發現問題」、避免球員受傷的機會，但新竹市府全數漏接。

「6月21日首次受邀會勘，以及7月15日的二度會勘與測試賽後，聯盟都有向新竹市府提出『改善建議報告』。」蔡其昌還原兩次勘查狀況，並指出第一次改善建議，包括外野草皮養護、外野灑水器裸露、防撞墊下方空隙過大等；第二次報告也有紅土區鬆軟、投手丘需補黏土、外野有小碎石等十多項建議。

中職球員工會則在7月20日對聯盟提交「新竹市立棒球場工會會員使用回饋心得」，羅列27項缺失，其中包括「紅土區稍嫌鬆軟、不夠扎實、含沙量及碎石粒過多」、「外野草皮不夠平整，相較於其他球場感覺過硬，撲接時很有可能造成運動傷害」⋯⋯，幾乎像穿越時空般預測林哲瑄等選手受傷原因。

「球員工會提出的27項建議內容，與聯盟先前提出的報告接近，經內部討論後，決定彙整成場地燈光、內野紅土、投手丘、外野草皮四大方向，請市府持續改善。」蔡其昌證實，新竹市府也有收到球員工會的意見。 (閱讀全文…)

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