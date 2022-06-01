飛利浦智慧萬用鍋「黑小萬」登場 滴雞精、黑糖滷豬腳在家輕鬆做

疫情嚴峻，待在家的你是否也想燉些湯品來滋養身心呢？近期飛利浦推出全新「黑小萬」智慧萬用鍋，如何用它搞定費工的「滴雞精」、「黑糖滷豬腳」？以下食譜也不藏私告訴你！

「滴雞精」在家輕鬆做！

圖／Tatler Taiwan提供

材料：土雞1.3公斤/水1杯

步驟：

Step 1. 將土雞剖開裝在塑膠袋裡，用鐵鎚敲碎骨頭。土雞洗去雜質及血水，瀝乾水份。

Step 2. 內鍋加水1杯。取1個比內鍋小一點的鍋子，將飯碗倒扣在中央，全雞鋪在碗上。

Step 3. 選擇（壓力烹調），並點選（開始）確認；選擇子選單（雞/鴨），點選( 肉品呎吋)，選擇（大塊肉），點選（開始）長按3秒；點選▲，將時長增為35分鐘，點選（開始）確認；按▲將壓力值增為70kpa， 點選（開始）確認 後，再次點選（開始）。

Step 4. 烹調完成，解鎖開蓋，取出飯碗，碗裡流出的湯汁便是滴雞精。將滴雞精過濾雜質後，透過冷藏，把浮油撈出完成。

「青春駐顏黑糖滷豬腳」不求人：

圖／Tatler Taiwan提供

材料：豬腳塊1200克/蒜頭（去皮）10瓣/薑8片/辣椒1條/蔥(段)2株/油1湯匙；滷汁：醬油 300ml/醬油膏 3湯匙/黑糖4湯匙/米酒 3湯匙/八角3顆/桂皮8克/月桂葉3片/水700ml

做法：

Step 1. 內鍋下豬腳，加水（份量外）蓋過 。 點選▲或▼選擇（煎炒），點選（開始）確認，點選（開始）。將豬腳汆燙8分鐘，取出沖洗表面雜質備用。

Step 2. 點選▲或▼選擇（煎炒），點選(開始）確認，點選(開始）。內鍋加油，爆香薑、蔥、蒜頭及辣椒。

Step 3. 放入豬腳及滷汁所有材料。合蓋上鎖，點選▲或▼選擇（特殊食譜），點選（開始 ）確認，再按▲或▼選（蹄筋）， 點選（開始 ）。完成提示聲響起便完成。

美味小訣竅：

想要醬汁更濃稠，可在完成提示聲響起後，按「收汁入味」，將醬汁收至喜歡的濃稠度。

新一代飛利浦「黑小萬」的好用秘密

圖／Tatler Taiwan提供

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從現代人幾乎家裡必備一台氣炸鍋開始，可見飛利浦家電以卓越的廚電專業與創新科技，為21世紀居家烹調生活，帶來前所未有的革命性改變。這次推出的黑小萬不僅具備7分鐘快速洩壓功能，更有針對不同烹調目的與食物份量提供客製化的烹調模式，人性化的介面也使用上也相當直覺便利，讓食材不用經過浸泡，也無需解凍，放下去不用顧火，集結精華的燉湯就大功告成！

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。