古文明遺產環繞！墨西哥山中神秘「隱藏版」地下奢華SPA中心

來到位於墨西哥的Tepoztlán地區， 因其前西班牙文化遺產的輝煌過去及其著名的創意和治療能量而享有某種神秘色彩。隱匿於群山之中綠意盎然的山谷裡，還有一條季節性河流流過。茂密的植被覆蓋了山丘。在地面上，即使在樹蔭下也能感受到溫暖和潮濕的天氣。全景向四面八方展開。在樹冠之上，在廣闊的天空中，接近的雲層瀰漫著陣雨將至的氣息。在夜幕降臨之際，星星也會綴滿天空，夜間動物也會此起彼落地開始鳴叫。

pic via Jaime Navarro

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改善身心的中心

主理人是一個狂熱的運動員，想要創立一間能夠融入環境的建築作為一個致力於提升人們身心健康的空間。以此為設計主軸，水療中心需要在不影響周圍景觀的情況下融入地景，將建築體保持在視線之外，並且適應旱季和雨季之間環境的更迭變化，

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融入自然的環山空間

這棟建築的形式圍繞著一個被綠色屋頂盤覆蓋的火山石截錐，這是一種無法一次把握的無邊界形狀。若把水療中心比擬做一個遊行隊伍，首先通過隧道進入山中，然後通過空間循環到達主體結構，階梯台階則指向另一個角度，同樣能導向一幕幕令人歎為觀止的自然環境。

圖／Tatler Taiwan提供

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舒放感的休憩空間

在圓形平面在中央區域周圍有徑向空間，幾乎像空隙一樣，由一個圓形天窗從上方篩落，梳理了陽光和水。這個天窗佔據了直徑 20 公尺的綠色屋頂盤的中心，作為一種內聚體，收集雨水，然後過濾到地下蓄水池。此外空間中還包含了健身房、按摩室、儲物櫃、淋浴間和浴室、桑拿房和冷水房等分佈在中央空間周圍。拾級而上後，空間逐步由窄而逐漸敞開，充滿綠意的碟形屋頂與周圍的樹冠融為一體，在戶外出現時可以感受到微風拂面。上層項目非常適合沉思，客人可以在火爐或熱水浴缸中享受黎明、黃昏和夜晚。

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作者／Pin Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。