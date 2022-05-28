龜背芋、虎尾蘭 夏日植栽怎麼挑?

黃郁婷Yuty 過去曾任服裝設計師，在任職第十年時突然愛上綠色植物不可自拔，因此開始熱情投入「植物風格師（Plant Stylist）」的專業領域，平時除了承接居家室內植栽佈置規畫外 ，也深耕於社交平台教導大眾如何正確又兼顧美觀的在室內種植植栽。用設計的角度以及服裝美學的搭配眼光在植物佈置上自成一格。新書《綠境》以四季的植物觀察為主幹，以更有脈絡系統地記錄一年當中的植物生長狀態，配以當季的養護建議，推薦超過50款適合台灣養殖的品種，及如何與空間搭配、器具設備之運用等。從而掌握技巧，讓植物真正走入日常，正逢春夏轉換之際，讓Yuty分享給你幾個夏天推薦的植栽及空間布置要訣。

多肉植物是一種形態上的泛稱，指具有肥大莖（或葉）作為儲藏水分的植物，部分多肉品種的葉片刻意退化的很小，這樣一來氣孔數也大幅下降，讓蒸散作用減少以保存體內水分，我們所看到肥大的區塊都是莖部並非葉片。而在本體蒸散作用低的狀況下，在室內養護時需警慎澆水，而非用常態的土乾澆水概念養護。

會發展成這樣外型的多肉，原生地多為沙漠或高鹽分沿海地帶，但並非所有多肉都如刻板印象一樣晒太陽少澆水，還是要回溯其原生的環境來判斷其是否能應付夏季室內嚴酷的環境。至於對光的需求，因為許多多肉植物是具有景天酸代謝的功能，長期待在室內陰暗處也可以維持生存，本章節所介紹的四個科屬都屬於能生存於夏季高溫悶熱的室內，可說是植物界苦行僧的代表。

虎尾蘭屬Sansevieria

原產於熱帶西非，東起尼日利亞至剛果。在印度、馬達加斯加、印度尼西亞和其他熱帶地區也有發現。它的生長方式大都是蓮座叢生式，葉子的形狀各異，有的高度可以達到1∼1.5公尺，除了市面上常見的金邊虎尾蘭外，亦有色彩對比漂亮的月光綠鬼（Sansevieria trifasciata ‘Moonshine’）及線條短矮的銀虎虎尾蘭（S.kirkii ‘Silver Blue’）。虎尾蘭也會開花，但卻不是蘭花家族的）。虎尾蘭總品種數量大約有70多種，價錢從幾十塊到上萬塊都有（出藝、出斑等）在外型上也各有特色，是許多玩家喜歡蒐集的品種。

養護方式：它們極易栽種，耐旱、耐陰，生命力強，無論在何種環境下皆能生存（但還是要有微光）。介質上若要放室內建議選用排水性好的，如純椰纖或多肉土，要留意置於室內的虎尾蘭澆水要適量，號稱最像塑膠植物的虎尾蘭⋯⋯會傳出噩耗都是澆太多水根部腐爛而死的。在冬季15℃以下時則代謝較慢生長速度變慢（甚至停滯），屆時甚至可以一個月以上不用澆水，若不確定怎麼拿捏水分也可以觀察葉面，待表面微皺再澆。

除了易於栽種外，研究證實，虎尾蘭能夠幫助保持家中空氣清潔，去除甲醛和苯和三氯乙烯等毒素，在夜晚時吸收大量二氧化碳，釋放氧氣的成效高，是許多居家新落成的贈禮首選。此外它本身還能抑制細菌和黴菌的生長；簡而言之是完美的室內植物。

圖片由三采文化提供。

大戟屬Euphorbia

大戟屬是成員最多的植物屬之一，原生地範圍極廣，形態也大相逕庭，從多肉形態、樹型、攀爬都有，比如大家都知道的聖誕紅也是大戟屬，跟接下來要介紹大戟屬多肉有很大的不同。大戟屬多肉的花非常小，連葉子都只有一點點，且大部分在莖部也帶有刺，所以常常被誤認為是仙人掌科（Cactaceae）。

養護方式：大戟屬的多肉是出名的好養，比如常見的帝錦、珊瑚大戟及龍骨大戟等，在市場上都非常受歡迎且價格划算。在室內環境介質上選用排水性好的多肉專用介質即可。在光線充足時部分品種在刺座會長出葉片（沒有刺座的則會在莖的尾部），但若室內光線少，葉片就會自然乾掉脫落，不過依舊不影響其生長。室內養護時澆水不一定澆透（尤其是通風不好的環境），可以依照土量的1/3∼1/4澆，頻率上若不確定怎麼拿捏水分也可以觀察莖面，待表面微皺再澆。

眾所周知聖誕紅是有毒的，同樣的，大戟屬多肉也是，其莖葉中的乳白汁液對人的皮膚非常刺激，若不小心沾染到會有類似灼傷的痛感與傷口，在做修剪以及扦插的時候要特別留意。

圖片由三采文化提供。

龜背芋Monstera deliciosa

所有剛開始在室內享受種植樂趣的人都會養的種類，受歡迎到在IKEA都可以看到假的版本（甚至連斑葉的都有）。龜背芋耐陰耐旱好扦插，它原產於墨西哥南部，是一款生命力強健的物種，幼體期沒有裂葉也沒有孔洞，會利用發達的氣生根「爬」上樹（氣生根可以延伸像電線一樣長，這也是早些年在台灣稱龜背芋為電信蘭的原因），然而隨著生長，新長的葉子會發展出裂葉與孔洞，關於這些標誌性的孔洞是如何演化有許多推測，有一說是為了讓葉子可以承受強風而不會撕裂，或者讓更多的光線從孔洞通過達至下部葉子。

幼體期後的二至三年，在光線與攀爬條件都良好的狀態下，可以發展為亞成體（孔洞數穩定，葉片直徑可達70∼90公分）。

養護方式：龜背芋的生長適溫在攝氏20∼25℃，冬季成熟植株短時間可耐5∼15℃的溫度，是雨林植物中比較抗寒的品種。夏季生長期間植株生長迅速，應適時地追加液態肥做為追肥。另外，在室內要考量栽培空間，室內光線不足蒸散作用也不夠發達，莖部徒長幾乎是必然會發生的，所以在安排擺放的時候需要確認空間足夠，否則容易會影響莖葉的伸展，顯示不出姿態。室內種植時，介質要求肥沃疏水、但保水性好的微酸性壤土，可以選擇用椰塊混泥炭土。

龜背芋的種小名”deliciosa”有美味的意思，在原產地是可以吃的水果（據說有鳳梨的香味），不過在室內種植時因為光線不足以讓它們植株發育成熟，所以不太會開花結果。另外因為喜歡追光，植株方向很容易因光源而改變，適時地轉向很重要。很多人會煩惱於它發達的氣根，氣根是可以修剪的，不過會影響它們新葉的大小發展（也可能裂葉跟孔洞的數量減少），而斑葉（尤其是日本白斑型），在氣根受阻時白斑的部位容易焦黑，不剪去氣根可以將它引導入底下的盆土或是給予攀爬棒攀附。

窗孔龜背芋Monstera adansonii

窗孔龜背芋，在國外常常被稱為瑞士起司植物（Swiss Cheese Plant）在台灣則常被誤讀成洞洞／窗孔蔓綠絨。原產地在中南美洲，它生長速度極快，耐陰也可忍受幾日旱況，如果沒有足夠的空間養龜背芋，窗孔龜背芋是不錯的替代方案。

養護方式：窗孔龜背芋喜歡的溫度範圍是15∼28℃之間，避免低於10℃的溫度。它的原生生長方式傾向攀爬，所以比起垂盆更喜歡有爬柱，這樣比較能滿足其氣生根的發展（但因為長得實在太快了，我後來就把它們種到外牆邊，長得出奇的好），它們本身對可以忍受低光，屬於介於陰性與耐陰之間，完全植物燈養植也可以，養殖過程滿足氣根的水分需求後能促使他們葉片以及孔洞因此變得更大，使之形態與另一款大洞洞龜背芋（Monstera sp.’Esqueleto’）相似。若植株已經過長（尾端葉子越長越小，甚至有介殼蟲侵擾），也應該適時地扦插繁殖。

目前市場上有兩種形態，區隔上有薄葉莖細軟品種與厚葉且莖部較粗硬的品種。目前尚未對兩個品種做名稱上的區分，但在養照上差異並無太大。

圖片由三采文化提供。

夏季佈置 Summer Deco

夏季時節環境悶熱，最適合選用多肉植物來妝點室內。其型態多元，或直立或垂墜，葉片數量豐富但也有單片莖、葉表現的，在做整體佈置的時候可以讓視覺線條更加豐富。小型的多肉盆栽可以擺飾在桌案上或作為大植栽間縫中的填充。

龜背芋的生長季為夏天，然而在擺設的時需要常常轉動盆身，以免因為追光傾倒。而在擺設葉柄長、葉片大的觀葉品種時，可以用椅凳／花檯將之抬高擺設，除了能將葉片拉到與視角水平易於欣賞外，空間上也會更舒適。

使用具夏季氛圍的切花穿插於佈置中，例如火鶴、天堂鳥等明豔色彩的花，而夏季亦有蝴蝶蘭可以購買，擺設期均可達到十天。閱讀更多詳細內容請見三采文化。

文/三采文化《綠境》黃郁婷 Yuty著

圖片由三采文化提供。

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本文作者：

黃郁婷 ｜ Yuty

實踐大學 | 服裝設計系istituto marangoni | MA in Fashion Design & Womenswear 女裝設計碩士

原 ports1961 集團資深服裝設計師，在任職服裝設計師第十年突然愛上綠色植物不可自拔 。第一個將「植物風格師（Plant Stylist）」的職業概念引入台灣，除了承接居家室內植栽佈置規畫外 ，也深耕於社交平台教導大眾如何正確又兼顧美觀的在室內種植植栽。用設計的角度以及服裝美學的搭配眼光在植物佈置上自成一格，被報導於台灣《Vogue》、《ELLE》 、《Marie Claire》等國際時尚雜誌。(IG：yuty_deco )