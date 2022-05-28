Mercedes-AMG純電超跑 Vision AMG全球首發

Mercedes-AMG終於推出純電超跑「The all-electric Vision AMG」，這次曝光車體樣貌外，更宣布模組化底盤「AMG.EA」應用，預計2025年都將採用，其性能雖未曝光，但預料將比千里續航的Vision EQXX電動車更強。

純電性能車已成趨勢，這次Mercedes-AMG推出了一款電動超跑：「The all-electric Vision AMG」全球首度亮相，俐落流線的車體線條，極具張力的輪拱，賦予其無與倫比的魅力。這輛如同科幻電影出現的夢幻車，勾勒出其未來藍圖。

未來感十足的純電超跑

The all-electric Vision AMG。Photo via Mercedes-AMG。

隨著純電車近年的發展趨勢，續航力不僅是關鍵，現在更有許多性能車款出現，而未來車的樣貌卻是每家都不同，日前賓士才推出一款以電影《阿凡達》為概念的仿生電動概念車Vision Avtr，以極具生物性的外觀重塑電動車；另一部分則是也推出了千里續航力的Mercedes-Benz Vision EQXX電動車，極致流線的外型，走的是優雅的豪奢路線。

這次在性能車品牌Mercedes-AMG裡則是以前衛誇張的線條，來詮釋未來趨勢。賓士首席設計師Gorden Wagener則說：「以Vision EQXX概念車為基礎邁向性能豪華，Vision AMG遵循品牌美學理念，採用前衛線條與誇張的車身比例，創造對比強烈的視覺感受，不只點燃駕馭渴望，更同時揭示性能豪華設計語彙的未來趨勢，這也是純電超跑與傳統豪華跑車的不同之處。」

2025超跑全面電動化

The all-electric Vision AMG。Photo via Mercedes-AMG。

設計上有許多取材Mercedes-AMG Petronas F1車隊的設計元素，比如致敬經典的Alubeam液態銀色外觀烤漆、貫穿後輪拱及尾翼，大面積星鏢塗裝等，及後下保桿空力套件搭配車隊專屬綠色飾條、22 吋空氣力學輪圈及大量碳纖維等，皆彰顯 AMG 在賽車領域的輝煌歷史與雄厚技術實力。

繼賓士推出模組化的電動車EQ系列後，AMG也準備在2025年量產模組化車型，其基礎就是這款The all-electric Vision AMG採用的電動模組化底盤「AMG.EA」。目前確定應用於各種新車型上，當然過去已有不少成功案例包含：SLS AMG Electric Drive、自主研發的E Performance混合動力車款，以及另外一款電動性能車款AMG EQS 53 4MATIC+等這次純電超跑肯定能再度樹立里程碑。