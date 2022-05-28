月經也可以慶祝？一起認識月經狂歡節和亞洲女性倡議家

5月28日是「世界月經衛生日（Menstrual Hygiene Day）」，由德國的非營利組織WASH聯盟於2014年發起，選在5月28日指的是月經每次來5天、每28天來一次的平均週期數字。

在亞洲，一場以月經為名的運動已經開始！

聯合國人權專家於2019年5月8日國際婦女節發出聲明，指月經的刻板印象所造成的污名及羞辱，已經嚴重影響女人及女孩各方面人權，並強調女性經期健康再也不該是禁忌。一起來認識三位在亞洲的女性倡議家，如何用行動改善女性的困境與月經貧窮現況。​

圖／Tatler Taiwan提供

Olivia Cotes-James

Luuna Naturals 創辦人暨執行長

希望透過健康、永續的產品來改善女性的經期體驗，試圖打破圍繞月經的禁忌話題，考慮到實際的市場需求，以及同類產品在亞洲市場的匱乏，Olivia於2017年創立的品牌Luuna Naturals，生產有機棉條、護墊和衛生棉，也提供亞洲各地貧困國家女性免費的月經杯。

林念慈 棉樂悅事創辦人暨執行長

2017年林念慈入選BBC全球百大影響力女性。在此之前，她投身NGO組織，2013年在尼泊爾創辦「棉樂悅事工坊（Dharti Mata SustainableWorkshop）」，與當地婦女一起車縫布衛生棉，創造就業機會，同時也開啟女性對自我、身體認識的契機。2022年她將10年的心路歷程出版成書《女，走往身體的朝聖》，談論女性覺醒、社會創業、正向月經，也是林念慈10年來的生命之旅

小紅帽創辦人暨執行長林薇 。圖／Tatler Taiwan提供

Vivi Lin 小紅帽創辦人暨執行長

林薇成立台灣首間推動月經議題的非營利組織小紅帽，致力於解決月經貧窮、提升社會意識，透過教育、消除月經汙名化，推動基本生理用品平民化，讓大眾了解月經貧窮的成因、看見現況和從各國經驗發想如何解決問題，更是台灣首位「英國黛安娜人道主義獎 (The Diana Award)」得主。

月經不只是一個嚴肅的話題，還可以很好玩！

在每個國家都有不同的信仰與文化，每個國家都有關於初經的儀式，有些國家的父母會為女孩的初經舉辦初經派對、有些國家會準備特別的食物，一起來認識各國有趣的初經儀式：

日本

在日本，紅色象徵著幸運與祝福，媽媽會為女兒製作做sekihan，那是一種糯米混著紅豆做成的飯(紅豆飯)，是一種傳統的慶祝方式。

以色列

當地傳統是讓初經來的女孩舔一匙蜂蜜，他們相信這麼做會保佑未來的經期都能更自在面對。

冰島

冰島的媽媽們會為女兒烤蛋糕慶祝，蛋糕會以紅、白色系為主，象徵女兒經歷成長過程中的新里程碑！

美國

美國的媽媽則會細心挑選一份小禮物與女兒一起外出用餐同樂。

台灣

在台灣雖然沒有特定的初經慶祝儀式，但在今年，由谷慕慕主辦的台灣第一屆「月經狂歡節」，希望為台灣的女性建立一種「儀式」，每年的此時此刻，一起討論月經、共同分享、玩耍，讓月經不是只有麻煩、負面的情緒，她可以很有趣、很可愛，很好玩！將於2022/5/27~29連續三天，在台北華山1914文創產業園區中舉行。

5/28(六)、5/29(日)邀請到知名作家、講師和表演者，舉辦關於月經不同面向的講座、工作坊和戲劇。現場還會有精彩的VR體驗活動、月經藝術展覽，一起來亞洲第一場「月經狂歡節」慶祝月經吧！