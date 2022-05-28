「餐前酒」怎麼搭最對味？精選5種不同風味酒款推薦

「餐前酒」怎麼搭最對味？台味最高、海味拼盤、肉食主義...精選5種不同風味酒款推薦！。圖／Tatler Taiwan提供
酉鬼啤酒 蚵仔黑Oyster Stout。圖／Tatler Taiwan提供

Talter 精選五款不同酒種的餐前酒，一起跟著舌尖的前奏，揭開口腹之慾的序幕。（撰文：Carrie Chang）

即將邁入潮濕的六月，食慾也跟著蠢蠢欲動，飲食需要儀式感，往往就從入座後的第一杯酒開始。餐前酒的定義，聽來不那麼正式，卻像梅雨預告夏季的到來，又如同欣賞演唱會的暖場表演––作為一個絕佳的引子，能帶領味覺在後續的料理品嚐上，更快地漸入佳境，循循善誘地替享受美味做一場精彩鋪陳。

以下為你推薦五款各具風味的餐前酒。

海味拼盤

推薦酒款：酉鬼啤酒 蚵仔黑Oyster Stout

一支號稱討海的黑啤酒，在進入海鮮痛風大餐之前，最適合來上冰冰涼涼的一杯。開瓶能聞到些許東石蚵仔的碳酸鈣與鹹鮮，入口後苦中泛甜，自帶出口中的一絲海風，深焙咖啡的濃厚口感，像是餐前的液態開胃菜，令人聯想到稍後就要放入嘴裡，那多汁飽滿、鮮甜肥嫩的生蠔，一把抓起檸檬，豪邁地揮灑在蝦蝦蟹蟹上，各種貝類與海中鮮味，都因蚵仔黑而提升出更多明亮的鮮美，張牙舞爪的食慾在此不需鋪陳，即刻到位。

肉食主義

推薦酒款：The Balvenie百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌

餐前喝威士忌，會不會太厚重？老饕級的開胃酒，當然要從第一杯，就立刻進入狀況。百富 2022 最新的過桶系列——皮諾甜酒桶，在蜂蜜風味的基調之上，又堆疊了香甜水果、Oloroso 雪莉酒的細緻與甜美；尤其尾韻清爽柔順，趁著這迷人的餘韻留存之際，開啟感官之旅，品嚐油脂感豐厚的肉類料理，提出更多的焦香與柔潤口感，像是一首輕盈又甜蜜的前奏曲，帶領味覺正式進入層次有緻的交響樂隊。

亞洲風味

推薦酒款：Dalton Pét Nat Pétillant Naturel道爾頓自然氣泡酒

通常，說到喜歡喝什麼樣的餐前酒，十之八九都不離氣泡，那微微帶點刺激又清脆清亮的口感，一入口就令人忍不住食慾振奮了起來。這款酒標上繪著盛夏花朵的道爾頓白酒，有著白色水果專屬的淡雅香氣，酸度高，甜度低，適合在要享用亞洲料理前，作為口腹之慾的引路酒，無論是酸辣指數高張的泰式料理，還是擅長創造口感層次的日式菜系，都剛好作為風味的前導，一不留神就會先喝上好幾杯，在微醺之中享受著味蕾的豐富變化。

西式盛宴

推薦酒款：Krug庫克偉大經典 168 陳年不甜香檳

在一場極具份量的盛宴之前，完美暖場的前提，總要一瓶價值與品味兼具的香檳。這款經典的庫克香檳，單寧輕、果香濃郁，開瓶即可感受到新鮮青蘋果、柑橘與檸檬果乾的芬芳香氣，入口後明亮不刺激的酸度，不僅刺激食慾，尾韻的烤吐司與蜂蜜香更一湧而上，隨著進入正式餐席後，口中的細緻香氣搭配烤魚、地中海各式料理，都能更加襯托出食材的新鮮與辛香料的揮發，讓食物變得更加美味 – 餐前酒就是具備這樣的魔力。

台味最高

推薦酒款：The Glenlivet格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽威士忌

擁有豐富甜味的雪莉桶威士忌，被許多人形容為液態甜點，味覺上的酸或是甜，都適合在進入正餐前，讓享受的心情直線滑壘，輕而易舉抵達感官的全面啟動。格蘭利威 13 年那濕潤水果蛋糕的香氣，與微辛的肉桂氣息，不時圍繞著些許的杏仁糖霜甜味，像是在餐前先偷吃了一塊美味的糕點，緊接著趁口中還尚存強烈的水果風味時，入口鹹、香、油、爽的台式大菜，美妙的口中混搭，讓後面無論搭什麼酒，都難忘一開始的芬芳悠長。

作者／Chelsea Su
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

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