老外要跟你「talk turkey」 不是要跟你談「火雞」

Michael把明年的行銷預算計劃呈給外籍老闆。老闆看著看著,就說了:

“Let talk turkey.”

什麼!要談火雞,難道是感恩節,美國人的傳統是吃火雞大餐,這時也都得談談火雞嗎?

別搞錯了,Talk turkey和火雞一點關聯都沒有。

1. Let’s talk turkey.

(X)我們談談火雞吧!

(O)直接進入正題吧!/我們開門見山吧!/我就直言不諱。

Talk turkey的意思是 “discuss something frankly and practically” 坦率而務實地討論一件事,不拐彎抹角。很實用,用起來有老練感的商業詞彙。熟悉這個字之前,我們來看解釋:

“When we ‘talk turkey’, we get to the point and the term often refers to settling a business deal.” Talk turkey是指切入正題,而且經常意味著達成了一件商業交易。

來看實際應用:

Now, talk turkey to me. 現在就坦白跟我說吧!

We’ve got to sit down and talk turkey—get this thing wrapped up.

我們得坐下來,坦率地認真談談——把這件事了結吧。

2. He is a real turkey.

(X)他真是個火雞。

(O)他是個笨蛋。

我們來看看turkey。除了指火雞,這個字也有比喻用法。用來比喻人,是罵人不中用、笨蛋。

Danny thinks he knows everything but he’s a real turkey. Danny以為他什麼都懂,實際上他真是個白痴。

也常用來指一部很失敗的戲劇或電影。

The movie is a real turkey. 這部電影真糟。

3. Tom stopped smoking cold turkey.

(X)Tom不再吃煙燻冷火雞了。

(O)Tom突然就戒煙了。

大家應該也猜到Cold turkey不是冷火雞了。Cold turkey常用來指「突然地戒掉一種壞習慣」,像酗酒、抽煙或吸毒。

He kicked his bad habit cold turkey. 他一下子把壞習慣戒除掉了。

Cold turkey也有「直截了當地,冷不防地,單刀直入」之意,和先前提到的talk turkey的意思相近。

He simply walked in cold turkey and talked things over. 他直截了當地走進去談問題了。

If he offers you a job, you should accept it cold turkey and without any delay. 如果他給你一份工作,你應該立即接受不要有任何延遲。

4. Getting a job is no turkey-shoot any more.

(X)找工作現在可不再是射火雞。

(O)找工作現在可不再是件容易的事。

「Turkey shoot」是美國俗語。火雞不會飛,身體又大,拿槍射擊火雞,很容易就射到,比喻事情輕鬆簡單。它也經常用來指戰爭,特別是當兩軍軍力懸殊,一方有壓倒性優勢時,就可以用到這個詞。

Some American pilots described the experience as a turkey shoot. 一些美國飛行員認為這次經歷不費吹灰之力。

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登,訂閱英語島雜誌,追蹤Instagram。

世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。