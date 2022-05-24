端午節預備 全台20間飯店、餐飲集團質感名粽推薦

一年一度的端午節即將到來，且看今年各家品牌端出哪些送禮自品兩相宜的質感粽禮？

采采食茶「楊枝甘露、葡萄奶酪、玫瑰銀耳冰粽」

采采食茶「楊枝甘露、葡萄奶酪、玫瑰銀耳冰粽」

采采食茶「楊枝甘露、葡萄奶酪、玫瑰銀耳冰粽」

擅長從文化傳統中覓得當代新意的采采食茶，今年再度推出端午獨家冰粽禮盒。其中經典的「楊枝甘露」口味，將口感綿密的椰子慕斯，搭配甜度恰好的台灣芒果，參半著盛夏酸甜滋味的紅葡萄柚果肉，平衡出濃郁卻不膩口的口感；新口味「清恬葡萄奶酪」則採用巨峰葡萄慕斯，包裹著法國乳脂起士與海鹽調製而成的濃郁奶酪，拌著飽滿多汁的葡萄果粒，呈現香濃鹹甜中帶有葡萄鮮嫩欲滴的滋味；其二新口味「玫瑰果蘊銀耳」，以淡粉色的玫瑰花香慕斯為內餡，再以覆盆子堆疊出自然果蘊香氣，添加脆口的白銀耳與鮮美紅潤荔枝，為炎炎夏日養顏滋潤做足準備。

采采食茶

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煙波新竹湖濱館 「田園野味扣肉粽」、「狀元及第海皇粽」、「菩提月影羅漢粽」

煙波新竹湖濱館 「田園野味扣肉粽」、「狀元及第海皇粽」、「菩提月影羅漢粽」

位於新竹的煙波湖濱館今年攜手醉月樓中餐廳推出將海、陸、素的食材精華濃縮於端午粽裡的「煙波福虎粽香禮袋」。「田園野味扣肉粽」將客家菜中的經典梅干扣肉放進粽子裡，搭以軟糯Q彈的米飯，越嚼越香；「菩提月影羅漢粽」以清脆的竹笙搭配數種菇類與香濃綿密的鳳眼果製成，一口咬下鬆軟濃郁、唇齒留香；集結重磅海味精華的「狀元及第海皇粽」，嚴選肉質甘甜且膠質豐富的鰻魚、鮑魚、魷魚、櫻花蝦等新鮮海味一同包裹入Q彈糯米中，最後選用桂竹葉包覆入蒸籠，熱鬧歡騰的炊煙帶著誘人香氣裊裊上升，相當誘人。

煙波新竹湖濱館

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六福旅遊集團「龍王極品鮑魚粽」、「豐融家傳燒肉粽」、「菌皇香椿天貝粽」

六福旅遊集團「龍王極品鮑魚粽」。

六福旅遊集團「豐融家傳燒肉粽」。

六福旅遊集團「洄瀾經典福香粽」、「洄瀾古早福氣粽」。

六福旅遊集團今年共推6款端午粽禮組，延續前一年好評，甜、鹹、葷、素粽兼備。龍王極品鮑魚粽」，嚴選半斤東南亞活龍蝦、彈牙鮑魚、鮮美日本干貝等頂級餡料，極鮮海味精華完美融入糯米之中，隨著粽葉展開而顯現的驚艷外型，陣陣鮮香海味夾帶著竹葉與荷葉的獨特清香撲鼻而至，餘韻留香令人回味不已。

「豐融家傳燒肉粽」則以獨門秘製滷汁慢煨黑毛豬五花肉，以老雞、雞腳為基底的獨門秘製滷汁煨滷，肉質吸附滿滿滷汁膠質而不顯乾柴，搭配北海道特選瑤柱干貝，再添花菇、鹹鴨蛋黃、花生及魷魚等內餡，用令人懷念的古早美味，呈現海陸交融完美鮮味。

全素食者都能享用的「菌皇香椿天貝粽」，特選號稱素食界天菜-天貝，紅藜麥米飯拌以松茸、栗子等佐料，加入主廚自製的香椿醬，搭配肉質豐厚、香氣濃郁的黑虎掌菌，讓素粽也帶有多層次風味及豐富的口感。

「洄瀾經典福香粽」以北部粽傳統工法製作，嚴選花蓮光復鄉的紅、黑糯米，紅糯米為阿美族太巴塱部落相傳幾百年的聖品，全台唯一產地，僅於每年7月收成，極其珍貴，被稱為大地恩賜的「紅寶石」，具高營養價值，帶有特殊的香氣，再搭配花蓮酒糟豬，堅持自然熟成飼養，肉質鮮嫩，佐以香菇、蓮子、栗子純手工包製。

「洄瀾古早福氣粽」採用富里鄉100%有機栽種的銀川白糯米，米香味甜，以純手工古法製成，更顯晶瑩彈潤，內料來自屏東潮州鎮紅豆，粒粒飽滿，酥鬆紮實。

六福旅遊集團

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文華東方酒店「鮑魚裹蒸粽」、「澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽」

文華東方酒店「鮑魚裹蒸粽」、「澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽」。

文華東方酒店雅閣端午粽禮由主廚張國邦精心打造，料豐味美的鮑魚裹蒸粽嚴選澳洲六頭鮮鮑，遵循傳統廣式裹蒸粽做法包入北海道瑤柱、雅閣經典秘製燒鵝、中蝦蝦乾、五花腩肉、瘦肉、花菇、鹹蛋黃、綠豆仁、蓮子等10款頂級食材，製作過程繁複費時，醃漬五花腩肉、烤製燒鴨、浸泡長糯米等工序就需花費逾2天時間，一一備妥內餡包料後再以粽葉仔細包覆成粽。綁製好的粽子放入水鍋煮滾，接著再轉中小火續煮7小時，讓所有山珍海味的鮮美精華與軟糯香黏的糯米飯完美結合，是令人難以忘懷的經典美味。

紮實飽滿的澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽，選用口感柔軟滑嫩的澳洲和牛菲力，煎出牛肉的香氣後改以小火慢燉2小時，再搭配炒得香氣四溢的頂級羊肚菌菇，連同北海道瑤柱與糯米飯包入粽葉中蒸熟，口感層次豐富，鮮美滋味令人回味再三。

此外，雅閣最受饕客歡迎的手工X.O.醬，以精選優質干貝、蝦米以及金華火腿，加入台灣在地有機辛香料，精心熬製而成，滋味香辣鹹鮮、讓人食味大開，最推薦佐餐或烹調米飯、蘿蔔糕時享用，品嘗裹蒸粽時搭配X.O.醬增添風味，是不容錯過的極致享受。

文華東方酒店

預訂請洽：(02)2715 6788

台北萬豪酒店「豪華牛肝蕈鮑魚粽」、「羊肚蕈紅藜麥養生粽」、「冠軍犇牛粽」、「鴨香寶粽」

台北萬豪「鴨香寶粽」。

台北萬豪「冠軍犇牛粽」。

台北萬豪「萬豪經典粽禮」，集結人氣「豪華牛肝蕈鮑魚粽」、豐潤美味「福虎粽」、養生首選「羊肚蕈紅藜麥養生粽」、香甜可口「百合紫米粽」。

在台北萬豪酒店擁40年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝，今年與團隊精心研發純手工端午粽禮，集結數款人氣風味。包含以法國進口牛肝蕈、整顆南非活鮑魚製成的「豪華牛肝蕈鮑魚粽」；以特製滷汁及豬蹄筋入粽、豐潤美味的「福虎粽」；茹素者也能享用的養生首選「羊肚蕈紅藜麥養生粽」；香甜可口「百合紫米粽」；以數種黃金比例香料爆香後加入和牛腮肉與牛筋的「冠軍犇牛粽」；選用整隻宜蘭櫻桃幼鴨，填入以精熬八小時的鴨高湯拌製之糯米飯及鴨肉丁、做工繁複「鴨香寶粽」，每一樣都別出心裁。

台北萬豪酒店

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台北遠東香格里拉「紫米奶黃流沙粽」、「五穀米牛肚菌素粽」、「香宮經典烤鴨粽」

五穀米牛肚菌素粽

正宗廣式裹蒸粽

五福粽

鮑魚仙貝粽

乾隆一品粽

酒香雞肉粽

香宮經典烤鴨粽

紫米奶黃流沙粽

台北遠東香格里拉飯店今年由屢屢獲獎的香宮點心名廚陳崑裕打造的乾隆一品粽，將廣式裹蒸粽奢華升級，加入6頭紅燒鮑魚、虎掌及蹄筋等珍貴食材。

海味珍品鮑魚鮮貝粽，主廚精選12頭鮑魚、蟹肉、帶子等極品海味及鹹蛋黃，層層堆疊起主廚悉心準備的極致美味，熱愛海鮮的饕客絕對不能錯過。

經典傳承正宗廣式裹蒸粽，有著老廣東的傳統風範及豐富的內餡份量，精選香宮經典掛爐烤鴨以及醃漬24小時的五花肉，並將綠豆仁混入圓糯米增添Ｑ彈口感，是年年都不可或缺的經典口味。

五福粽則集結傳統風味的眉豆、花菇、鹹蛋黃、魷魚及豚肉等上選食材，為鹹香糯口的長糯米飯更添風味，豐盈飽足的經典粽款，讓人懷念的兒時滋味。

一吃上癮的酒香雞肉粽，將上海醉月樓獨門花雕醉雞入饌，加上紅棗、枸杞等養生食材，再裹入長糯米中，糯米的軟糯口感佐上醉雞的醇厚酒香，盡顯老上海特色美粽風華。

香宮經典烤鴨粽，以正宗掛爐烤鴨的鮮嫩鴨肉，加上筍絲、瑤柱等精選食材，襯上竹葉清香，獨特的濃郁香氣令人難以忘懷。

曾於2021年榮獲媒體評比素粽組冠軍的五穀米牛肚菌素粽，用料豐富味鮮美，擁有多達7種的養生食材內餡，包含牛肚菌、蓮子、眉豆、北菇等，而讓人讚不絕口的美味秘密是糯米，特別用了香氣十足的麻油炒過，畫龍點睛的濃郁香氣餘韻迴盪唇齒鼻間。

而連年獲獎的甜粽紫米奶黃流沙粽，亦是人氣美粽，結合紫米和糯米的完美比例，內餡則以全蛋、鮮奶和奶油蒸出濃郁獨門奶黃餡，是款集合甜點與粽子的完美點心。

台北遠東香格里拉

訂購請洽：(02) 7711-3510或2376-3278

台南大員皇冠假日酒店「紅麴蓋子頭裹蒸粽」

台南大員皇冠假日酒店「紅麴蓋子頭裹蒸粽」

台南大員皇冠假日酒店彩豐樓粵式中餐廳由香港籍主廚袁東海領軍，將粵式裹蒸粽與藥食同源的紅麴結合，研發出「紅麴蓋子頭裹蒸粽」。

特別選用一頭豬僅有的2塊前腿蓋子肉，帶皮帶肉、肥而不膩，以紅麴、桂皮、肉桂等香料浸泡調味，悶煮約2個小時，肉質軟嫩Q彈、豐含膠質，尤其紅麴具有健脾、助消化。蓋子肉先煮後去骨，再包入裹蒸粽內，更能提升香氣與色澤。正統的粵式裹蒸粽口味偏重、米粒較軟爛，為了符合台南人的口味喜好，加上南部人喜愛的花生，再加以調整改良成為「台式裹蒸粽」，先將長糯米洗淨浸泡一晚後，用滷汁浸泡入味，保有米粒的Q彈口感，再以荷葉夾著竹葉包裹豐富的內餡，茶花菇、干貝、鹹蛋黃等，更具鮮香入味，經過第二次蒸煮，讓米粒充分吸收餡料精華並融入荷葉與竹葉香，口感濃郁香醇、層次豐富。

台南大員皇冠假日酒店

訂購請洽：06-512-1910

台南晶英酒店「山珍海味好運鮑粽」

鮑魚干貝帝王粽

飄香麻油菇王粽

台南晶英酒店「包中好運福袋」內含鮑魚干貝帝王粽三顆、飄香麻油菇王粽兩顆，共五入。

台南晶英酒店今年以「有夢最美，希望相隨」主題概念，與建廟超過350年歷史的國定一級古蹟「臺灣祀典武廟」及首席帆布工匠「廣富號帆布行」合作，推出三方聯名「包中好運福袋」，首波推出由台南晶英主廚手工製作頂級「鮑魚干貝帝王粽」與「飄香麻油菇王粽」組合的「山珍海味好運鮑粽」，採用諧音「包中」寓意，保佑無論是求運、求財、求子還是求姻緣的民眾一吃就靈驗 。

「鮑魚干貝帝王粽」呼應即將到來的考試季，由資歷豐富的中點主廚吳睿桓創意發想，將整顆鮑魚、干貝、新鮮香菇裹入粽內，用料毫不手軟，主廚先將海鮮以薑酒慢火蒸煮提味，再以低溫醬滷手法慢火煨煮，米酒與醬汁相互交織，緊鎖住鮑魚及干貝的新鮮海味，最後放入香甜鬆軟的栗子，使整體口感大為提升。「飄香麻油菇王粽」則是選用營養價值極高、口感厚實的猴頭菇作為主角，先將老薑和西港古法提煉的麻油煸出香氣，再加入鴻禧菇、美白菇與擁有「地下雪梨」美名、口感清爽略甜的荸薺共同快炒，猴頭菇以悉心熬煮的私房滷汁秘製，糯米在包覆前還會特別用麻油拌勻增添風味層次，絕對令人愛不釋口。

台南晶英酒店

訂購網址：https://silkslife.com/

富錦樹台菜香檳「星級珍鮑干貝粽禮盒」

富錦樹台菜香檳「星級珍鮑干貝粽禮盒」

米其林一星「富錦樹台菜香檳」今年首次推出肉粽禮盒「星級珍鮑干貝粽禮盒」，內含頂級鮑魚、北海道干貝、埔里黑皮香菇、台灣野生烏魚子以及黃金比例東坡肉，再加入店內指定選用的彰化特選鹹蛋黃，最後佐以主廚特調私房油飯，紮實用料層層包覆，經過蒸煮後的精華與香氣完美融入每一顆糯米，山珍與海味的濃郁滋味一次品嘗。

訂購網址：https://fujintree.waca.ec/category/80029

亞都麗緻酒店「天香東坡粽 」、「蓬萊珍味粽 」、「麗緻端陽粽」

亞都麗緻酒店麗緻坊端粽系列

經典特選東坡粽

麗緻端陽粽

紫米桂圓粽與芙蓉紅豆粽。

亞都麗緻酒店麗緻坊端粽系列，今年推出經典特選、特選肉品與古早甜粽等7款獨家粽款。其中天香東坡粽以天香樓馳名東坡肉入粽，選用油花分佈的帶皮五花肉，加入紹興酒、醬油等獨門醬汁細心調味，再以文火煨煮長達一日後，最後紹興酒香四溢，鹹中帶甜入口即化，搭配軟彈糯米一同蒸煮，感受杭州道地的雋永滋味。

曾為2008年傳統冠軍蓬萊珍味粽嚴選圓糯米結合黑豬肉、干貝、櫻花蝦、魷魚、鴨蛋黃、香菇等豐富配料，與特調醬汁一同伴炒，醬香濃郁米粒入味彈牙。活力豬肉粽則採用香草配方飼料的香草豬，取其擁有黃金肥瘦比例的豬腩肉，搭配香菇與鴨蛋黃一同滷製，肉質鮮嫩鮮甜富彈性，為您補充滿滿能量，並蘊含淡淡香草香氣，齒頰留香，獨特口感令人回味。

麗緻端陽粽為精選晶潤圓糯米搭配膠質豐富的五花肉，一口咬下金黃亮澤的鴨蛋黃與美味香菇，扎實豐富口感，讓您回味再三。

依循傳統風味的招牌鮮肉粽，特選香菇、上選鮮豬肉搭上金黃亮澤的Q香鴨蛋黃，豐富內餡更顯滋味不凡，更是長銷10年的節慶必選。

紫米桂圓粽是紫米和糯米完美結合，內餡以健康養生的紫米調合蓮子、桂圓、豆沙餡等食材，淡雅清香，每一口都帶著蓮子、桂圓的甜美韻長。

芙蓉紅豆粽嚴選紅豆熬煮成緊密豆沙泥內餡，淡淡的糖香恰到好處，香甜不膩口，兩款甜粽冷熱皆宜，冰涼口感充滿嚼勁。

訂購請洽：02-7735-2350

台北美福大飯店「和牛叉燒梅菜粽」、「XO醬鮑魚海鮮粽」、「紫米蓮子豆沙粽」

和牛叉燒梅菜粽

XO醬鮑魚海鮮粽

養生菌菇素粽

紫米蓮子豆沙粽

台北美福大飯店年年熱銷的端午粽禮盒，除了保留招牌好味道並研發兩款新口味！首推鮮嫩和牛入粽的「和牛叉燒梅菜粽」，以及加入鮑魚、干貝等海味食材的「XO醬鮑魚海鮮粽」。年年熱銷的人氣口味「經典北部粽」不缺席，還有適合茹素者品嘗的「養生菌菇素粽」，與必備的經典甜粽「紫米蓮子豆沙粽」。

行政主廚王志孚特別選用紐西蘭和牛的臉頰肉研發出「和牛叉燒梅菜粽」，將臉頰肉先放入滷汁中燉煮，再以叉燒醬醃製後，將其放入高溫三百度的爐火中炙烤約十分鐘，逼出過多的油脂，炙烤出鮮香的和牛叉燒，內層仍保留牛肉紋理之間的細緻油花，一口咬下肉香四溢，搭配與梅干菜拌勻的糯米，完美結合且十足鮮香。另一款新風味「XO醬鮑魚海鮮粽」，選用上湯吉品鮑魚、日本干貝、頂級蝦乾、金華火腿、朝天椒等數種食材，以小火翻炒至金黃的鮑魚XO醬拌勻至糯米中，可品嚐到干貝絲、鮑魚及蝦乾，主廚再添加肉質鮮彈的草蝦與海參，滿滿海味香氣繚繞於唇齒之間。

「經典北部粽」的主角非豬五花莫屬，選用肥瘦比例適中的台灣豬，搭配鮮味十足的開陽、魷魚、香菇、菜脯、蓮子及新鮮鹹蛋黃等傳統餡料拌炒後，再與糯米一起拌勻，豐富的食材與糯米完美結合，包入粽葉蒸煮後清香撲鼻，大口咬下滿滿餡料，盡是滿足。另一款「養生菌菇素粽」內餡添加有穀類紅寶石之稱的紅藜麥，搭配口感爽脆的茶樹菇、鮮嫩多汁的杏鮑菇、香氣厚實的香菇等，入口後綿密清香，纖食養生。而每年必備的明星商品甜粽「紫米蓮子豆沙粽」，自推出以來深受好評，除了選用有稻米界黑珍珠之稱，且富含膳食纖維的養生紫糯米，拌入特選蓮子及甜而不膩的紅豆沙，營養成份高，口感綿密細緻，唇齒留香。

台北美福大飯店

預訂請洽：02-7722-3390

高雄萬豪酒店「正哥鮑魚粽」、「陳年梅菜黑豚粽」、「姬松茸蟲草花粽」

正哥鮑魚粽

陳年梅菜黑豚粽

松子抹茶紅豆粽

姬松茸蟲草花粽

高雄萬豪酒店皇豪中餐廳共推出四種不同風味粽子。「正哥鮑魚粽」選用110公克南非活鮑魚，細心刷洗後，下鍋和栗子、香菇、五花肉一同滷製，蝦乾、鹹蛋黃先以米酒浸泡，去除腥味，另選用長糯米圓糯米各半，滾水川燙後瀝乾，與蝦米、臘腸、肝腸、瑤柱、紅蔥頭末於熱鍋反覆拌炒，由於圓糯米味道帶甜黏度強，長糯米黏度弱，反覆加熱不軟爛，各取其優點，先行拌炒再以荷葉為底包入餡料，蒸煮上桌，荷葉清香撲鼻，米心軟硬適中，鮑魚Q彈入味，栗子鬆軟綿密。

「陳年梅菜黑豚粽」：客家梅乾菜有獨特香氣與鹹度，清洗後切成碎丁，以豬油爆香，和糯米、蝦米、瑤柱、紅蔥頭末一起拌炒，讓香氣浸潤到米粒，另選用上等黑豬腩，以生抽、桂皮、月桂葉、蔥、蒜、薑煨煮入味，和入拌炒好的餡料中，具有畫龍點睛提味的效果，肉質Q彈帶有古早味。

「姬松茸蟲草花粽」：姬松茸近年研究發現能增強人體免疫力，與蟲草花一樣含豐富胺基酸，是養生聖品，主廚均先滷製過，使其入味再和糯米蒸煮，由於拌炒時有加入麻油、冬菜、芋頭，氣味豐富雅致，令人驚豔。

「松子抹茶紅豆粽」：黑米又稱長壽米，古時被當作朝貢的貢米，可見其營養價值，為增加口感豐富度，另加入紫米，以紅豆、松子為餡，入口即有松子清香，伴隨著綿密細緻的紅豆，甜而不膩，蒸煮後也能冰鎮後食用，消去暑氣燥熱，別有一番風味。

高雄萬豪酒店

預訂請洽：(07)5596-910

寒舍集團「東江梅菜干貝豚粽」、「麻油松阪豚肉粽」、「黑松露八寶養生素粽」、「桂香蓮蓉凰金粽」

寒舍集團「午日粽香」端午粽

桂香蓮蓉凰金粽

黑松露八寶養生素粽

寒舍台式粽

東江梅菜干貝豚粽

麻油松阪豚肉粽

寒舍集團今年集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店連袂推出五款端午粽禮盒。

由拿下兩間米其林餐盤推薦餐廳的粵菜資深行政主廚吳銘儒打造「東江梅菜干貝豚粽」，嚴選宜蘭在地油脂飽滿的五花肉，先蒸再炸鎖住肉汁，與在地客家梅菜，一同以特製滷汁慢滷兩小時入味，豪氣搭配北海道干貝、鹹蛋黃與滷水花生，梅菜鹹香、肉脂油香與干貝鮮香融合，綻放道地粵式風情。

寒舍私房美味黑麻油與酒香渾厚的「麻油松阪豚肉粽」以台灣特色麻油料理創新發想，選用北港黑麻油煸香老薑，加入高湯、黃金板栗、枸杞、米酒及脆口杏鮑菇以小火煨煮入味，搭配香煎酥脆的鮮嫩松阪豬，米粒飽滿吸附麻油香，經典台味滋補飄香萬家。

寒舍集團熱賣二十餘年、不敗經典冠軍「寒舍台式粽」特選上等肥瘦相間五花肉與杏鮑菇，以寒舍獨門老滷煨煮軟嫩，搭配瑤柱、北港花生、鹹蛋黃、埔里香菇與黃金板栗，拌入特製油蔥酥，台式經典滋味夾帶粽葉香氣，記憶中的家鄉味。

「黑松露八寶養生素粽」，嚴選多款珍稀菌菇入粽，以頂級松露油香炒鴻喜菇、香菇及養生潤肺的松子，再加入以松露高湯煨煮入味的羊肚菌及猴頭菇，軟糯米飯與菌菇清香撲鼻、口感豐富有層次的素食新選。

粵式甜粽「桂香蓮蓉凰金粽」選用粵菜常見的片糖入饌，將鬆軟的蜜蓮子與清香桂花蜜拌入黏糯米飯，包入以新鮮蓮子與片糖翻炒反覆過篩至細幼的手工蓮蓉餡及鹹蛋黃，入口鹹甜唇齒留香。

寒舍集團

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台北晶華酒店「頂級盆菜裏蒸粽」、「羊肚菌珍珠粽」、「燕窩豆沙粽」

頂級盆菜裏蒸粽

八寶芋泥粽

台北晶華酒店今年端出由連續四年榮獲米其林餐盤推薦餐廳——晶華軒港籍點心主廚吳滿權精心打造的「頂級盆菜裏蒸粽」以及內含羊肚菌珍珠粽和燕窩豆沙粽的「米其林粽香禮盒」兩款粵式頂級粽禮，搭配冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽和紫米豆沙粽等經典粽香禮盒。

「頂級盆菜裏蒸粽」取材自集結各式頂級食材、大獲饕客好評的香港「盆菜」為概念，將整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠以及鮮甜干貝等多種豪華海味，搭配精選豬五花肉及雞腿肉，食材分別經過繁複烹調後再入餡，如鮑魚需經清水洗淨悉心泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮，直至軟嫩入味。

鹹粽「羊肚菌珍珠粽」選用長糯米與圓糯米浸泡一晚，再以粵式料理中的頂級乾貨–羊肚菌、牛肝菌、花菇、松本茸以及有穀物中的紅寶石之稱的「紅藜麥」、亞麻籽等健康食材入餡增香，米粒經過長時間的烹調，口感綿密滑順，搭配鹹香軟嫩的餡料，滋味豐醇，品嘗時還帶有淡淡荷葉清香。

以頂級燕窩入饌的甜粽「燕窩豆沙粽」採用港式鹼水粽的做法，先將糯米洗淨後浸泡，再加入鹼粉攪拌均勻，使糯米「鹼糊化」並產生黏彈性，再以風乾竹葉包裹餡料，接著入水煮約五個小時而成，入口甜而不膩、滑順濃郁。

台北晶華酒店

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台北新板希爾頓酒店「極品虎掌帝王粽」、「湖州相思豆沙粽」、「紅藜松露蔬福粽」

台北新板希爾頓酒店端午粽禮。

紅藜松露蔬福粽

花雕雞肉粽

湖州相思豆沙粽

極品虎掌帝王粽

素有新北市唯一國際飯店知名的台北新板希爾頓酒店，今年攜手館內青雅中餐廳帶來一系列節慶粽禮。其中「花雕雞肉粽」以陳年花雕酒醃漬雞腿肉，搭配長糯米與鹹蛋黃，每口都能吃到甘醇濃厚的酒香；「招牌蛋黃鮮肉粽」改良台式南部粽手法，嚴選上等豬肉與鹹蛋黃，入口重溫記憶中家鄉的好滋味；「紅藜松露蔬福粽」選用被譽為「珍味之王」的松露、紅藜與蓮子，展露奢華的養生氣息；「湖州相思豆沙粽」豆沙餡綿密清甜、搭配湖洲粽的製程手法，口齒留香；頂級奢華的「極品虎掌帝王粽」選用虎掌、整顆鮑魚、干貝等奢華食材，讓饕客猶如帝王般的頂級享受。

台北新板希爾頓酒店

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福容大飯店「秘製排骨酥粽」、「櫻花蝦鮮肉粽」、「雪蓮子蛋黃粽」

福容大飯店限量福粽禮盒

雪蓮子蛋黃粽

紅豆紫米甜粽

秘製排骨酥粽

福容大飯店由廚藝總監阿基師率領主廚團隊，隆重推出2022年福粽禮盒，內含秘製排骨酥粽、櫻花蝦鮮肉粽、傳統古早味粽、雪蓮子蛋黃粽、獅子頭鮮素粽、紅豆紫米甜粽共6種口味。

傳統古早味粽，以完美比例，將埔里香菇爆香後，加入Q香糯米、台灣溫體豬肉和鬆軟的大花生，經典餡料融合在一起，品味傳承。

雪蓮子蛋黃粽以飽滿糯米加入豬瘦肉、雪蓮子及鴨蛋黃，獨家調味而成，軟糯可口；櫻花蝦鮮肉粽符合大眾口味，以大火快速拌炒酥脆櫻花蝦及Q軟滷肉，鹹香四溢。

獅子頭鮮素粽，以養生聖品雪蓮子、頂級素紅燒獅子頭、埔里香菇入餡，健康低油少鹽，鮮甜養身。

今年首推的秘製排骨酥粽採古法製作，特選排骨酥香氣十足不油膩，配上滷入味的鵪鶉蛋、雪蓮子等頂級食材，以獨門配方秘製，匠心獨具。

紅豆紫米甜粽，口感層次豐富，綿密香甜，嚴選台灣紫米搭配紅豆，甜而不膩，還帶有紅棗及蔓越莓的酸甜果香。

福容大飯店

詳情請洽官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tw/news-detail/1212/

COZZI Blu和逸飯店「東坡鮑魚八仙粽」、「天府椒麻牛三寶粽」、「紫米桂圓棗泥伍仁粽」

COZZI Blu和逸飯店端午禮盒

天府椒麻三寶粽

東坡鮑魚八仙粽

紫米桂圓棗泥伍仁粽

國泰飯店觀光事業旗下的旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店·桃園館，與2F「逸薈軒」川揚中餐廳聯合推出端午禮盒，將招牌阿婆圈子紅燒肉、麻辣牛三寶等通通入粽。其中「東坡鮑魚八仙粽」，以10道嚴謹工法所製成的東坡肉，選擇肥瘦分明的豬五花添加蔥、薑、辛香料及紹酒、醬油等輔料文火慢煨數小時烹製而成，特以濃油赤醬的上海菜式烹調，但減少油的含量，並慢熬出醬香與焦香。入口肥而不膩，色澤紅亮一口咬下唇齒留香。佐以八頭鮑、蓮子、開陽、白果、栗子、鹹蛋黃等八寶，裹入荷葉中，撥開粽葉淡淡荷葉香氣撲鼻而來。

「天府椒麻牛三寶粽」，將軟Q的牛筋、彈牙的牛肚、厚實的牛腱搭配青花椒及十三香等佐料一同滷製，其麻爽與香辣滲透至長糯米心。前味麻辣，後味嚼的出麻油與紅蔥頭的鹹香，實屬天府一等賞。

「紫米桂圓棗泥伍仁粽」 將慣用在港式月餅的伍仁改良並重新詮釋乾果風味，將芝麻、松子、腰果、核桃炒香後加入由桂圓汁慢熬熟成的紫糯米中，輕甜的韻味透著黑糖香氣，再包入自製的紅/黑棗泥餡，猶為今年度甜粽的絕佳亮點。

COZZI Blu和逸飯店

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新東陽「松露微藻植物粽」、「味噌拉麵風味粽」、「韓式烤肉粽」

松露微藻植物粽

味噌拉麵風味粽

韓式烤肉粽

新東陽集團今年推出「松露微藻植物粽」，使用松露醬及松露醬油豪邁拌入來自花蓮富里銀川有機長糯白米，並將頂尖生物科技－微藻植物肉一起融入糯米中，打開粽葉就可聞到濃厚的松露香氣及微藻淡雅的鮮甜味，搭配猴頭菇、杏鮑菇、洋菇三種不同菇類，多層次的口感及風味，被譽為「寶石等級的植物肉粽」。

此外，日式的「味噌拉麵風味粽」是將日本代表料理之一的味噌拉麵與粽子創意結合，把味噌拌入糯米中，配料加入日系拉麵常見班底——玉米、海帶、竹筍，糯米完全吸收味噌湯底的精華，搭配豐富配料，吃起來十分滿足。「韓式烤肉粽」加入韓國代表性美食－韓式烤肉及泡菜，濃郁的烤肉香氣與泡菜辛辣風味及口感在粽子中完美結合。

微風南山高空餐酒館 CÉ LA VI Taipei「川味牛小排金錢肚粽」、「梅乾伊比利豬肉粽」、「金莎巧克力榛果粽」

川味牛小排金錢肚粽

梅乾伊比利豬肉粽

梅乾伊比利豬肉粽

金莎巧克力榛果粽

CÉ LA VI Taipei今年帶來三款別出心裁的粽禮。「川味牛小排金錢肚粽」結合CÉ LA VI Taipei極受歡迎的下酒菜「炙燒川味牛小排義大利寬麵」與「辣味椒香金錢肚」，廚藝團隊將牛小排滷汁濃縮後，加入青花椒、紅花椒、宮保辣椒、月桂葉等辛香料，以及增加口感的竹筍與金錢肚，再與蒸好的糯米混合後包入粽葉，蒸過後品嚐，可完整感受充滿牛小排與辛香料的香氣瀰漫在糯米中，以及竹筍與金錢肚的不同口感的交錯。

「梅乾伊比利豬肉粽」選用世界最好吃的豬肉伊比利豬腹肉，取其大理石紋般的油花，以及裏頭蘊藏橡樹果實的芳香。伊比利豬腹肉炸過後上色，加入爆香後的香菇、筍丁與熟栗子等，將梅乾滷汁拌入蒸熟後的糯米、油蔥酥及梅乾菜，再與伊比利豬肉，包入粽葉。蒸後打開粽葉，濃郁的梅乾菜與粽葉香氣撲鼻而來，入口更可感受伊比利豬分布均勻的油花口感。

「金莎巧克力榛果粽」為了讓端午連假至CÉ LA VI Taipei餐廳用餐的客人感受應景的氛圍。凡6月3日至5日期間至餐廳享用午晚餐，每位賓客皆可免費獲得金莎巧克力榛果粽。外表看似普通迷你端午粽，內餡則是將榛果醬與70%巧克力，再加入烤過的榛果與杏仁角、巴瑞脆片。入口就像吃到金沙巧克力一般的驚喜，但又充滿了糯米與粽葉的香氣。

CÉ LA VI Taipei

預約專線 : +886-909-956-000

地址 : 台北市信義區松智路17號48樓

瓦城泰統集團「噴香麻油雞肉粽」、泰式蝦醬肉粽」、「椰香榴槤粽」

芋香紫米粽

泰式蝦醬肉粽

椰香榴槤粽

噴香麻油雞肉粽

瓦城泰統集團首度攜七大品牌瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN、月月泰BBQ、大心開賣端午節粽禮盒，保留經典必吃的「泰式蝦醬肉粽」及創意「芋香紫米粽」、「椰香榴槤粽」甜粽，今年更推出雞腿肉質軟嫩豐腴，麻油香氣噴發的全新「噴香麻油雞肉粽」。

今年推出的全新口味為「噴香麻油雞肉粽」，吸飽薑香與麻油味的糯米包裹著多汁嫩實的雞腿肉，鴻喜菇、蜜栗子、珠貝等豐富餡料不僅加入花生醬提香，特製的辣醬更搭配鹹香花生油蔥酥，絕對吃過難忘。

此外，還有融合瓦城經典美味的「泰式蝦醬肉粽」，以蝦醬口味的香Q糯米包裹餡料，粽身還有滿滿櫻花蝦，其沾醬更搭配口感酥脆的佐料，每一口都能嘗到椰香的甜、蝦醬的鮮、以及多層次的口感；另兩款創意甜粽，則包含超人氣「椰香榴槤粽」，讓愛吃榴槤的人都愛不釋手；同樣極具擁護者的還有「芋香紫米粽」，除了手工打製的綿密芋泥，還有香Q紫米及椰肉、紅豆，再搭上南洋椰香淋醬等特有的泰式元素，灑上香酥綠豆仁，口口都是豐富層次的馥郁甜香！

瓦城泰統集團

訂購請洽：https://lihi1.com/7MtS3

作者／Chelsea Su

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