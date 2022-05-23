韓國《魔女》二部曲預告公開

韓國電影《魔女首部曲：誕生》2018年上映創下超高票房，由金多美、崔宇植、趙敏修、朴喜洵主演，懸疑動作片加上血腥殺戮戲份，讓觀眾看到欲罷不能，加上結局的精彩反轉，更是讓人期待第二部的到來。

《魔女二部曲：另一個她》

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千呼萬喚《魔女二部曲：另一個她》將於6月15日於韓國上映！日前也公開了首波預告，在預告開頭就以一句「好久不見」揭開二部曲的序幕，隨後出現了一位神秘的女孩子，她獨自在一個被毀壞的秘密實驗室中倖存下來，並在雪地中邁出了走向世界的第一步。

在預告中也可見到許多熟面孔，包含博士趙敏修，同時根據報導指出第一部女主角金多美也會客串現身。

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李鍾碩身份公開

IG＠jongsuk0206

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在2020年公開了演員陣容時，就知道李鍾碩將會客串出演《魔女2》，因為李鍾碩曾和朴勳政導演合作過電影《V.I.P.》，所以在退伍後就答應將特別出演電影。之前在拍攝期間，就有同劇組的演員曝光了李鍾碩的造型，在照片中可以見到李鍾碩留著一頭長髮，具有強烈的邪魅氣息，當時就有人猜李鍾碩的角色會跟《魔女首部曲：誕生》中崔宇植飾演「貴公子」的角色設定類似，而在《魔女二部曲：另一個她》的預告中也公開李鍾碩的身份，因為臉上的傷痕及被網友認定，他也是也是被改造過的殺人機器。

此外，曾在韓劇《太陽的後裔》裡有精彩表現的晉久也現身《魔女2》預告，根據了解他也是殺人機器，將帶領屬下追殺《魔女2》的女主角「申詩雅」。

女主角申詩雅是誰？

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說到《魔女首部曲：誕生》不能不提的絕對有核心人物「金多美」，在電影中展現精湛演技、俐落打鬥戲讓觀眾留下深刻印象，並且她靠著此片獲得第55屆大鐘獎及第39屆青龍電影獎的最佳女新人獎，當時被稱為「最強怪物新人」，但金多美在續集中並不是女主角。根據了解，續集主角為將由新人演員申詩雅所擔任，她從1408：1的競爭中脫穎而出、通過試鏡，成為《魔女2》的主角，將會拿出什麼精湛的演技也頗令影迷期待。

另外，喜歡金多美的粉絲也別難過，她還是會出演《魔女2》，雖然戲份不多，但依舊會展現非常強烈的存在感。

崔宇植有機會復活

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上述有提到的「貴公子」崔宇植，同時也是《魔女首部曲：誕生》的核心人物，雖然在電影最後被女主角殺死，但朴勳政導演表示因為第一季有讓人惋惜的角色，因此有考慮在續篇時讓他們復活，對此他還做了是否要讓崔宇植一角復活的調查，也因為呼聲極高，所以許多劇迷也期待崔宇植能在二部曲中驚喜現身。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。