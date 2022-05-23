找回手寫的溫度！德國「萬寶龍之家」 絕美黑盒建築成為新地標

德國奢侈品製造商萬寶龍（Montblanc）歷時六年鉅資打造的巨型建築Montblanc Haus（萬寶龍之家），近日正式啟用成為德國漢堡重要新地標，邀請參觀者沉浸在手寫的世界中！全館以「書寫的力量」(Inspire Writing) 為主題，開放給全世界愛好書寫藝術者預約參觀，且定期舉辦兒童青少年書寫工作坊，你可以親身體驗六大主題展區、典藏館、咖啡廳、精品專賣店、裝置藝術品，與萬寶龍一同推廣書寫文化，留下自己的獨家文字印記。在裡面你會發現許多和你一樣熱愛寫作的人。今年5 月 10 日，萬寶龍以一場私人活動為新空間揭幕，眾多知名藝文界人士皆出席。

Pic via Montblanc.com

建築靈感來自萬寶龍傳統

Montblanc Haus 諾的黑色建築體橫跨三個樓層，佔地近 40,000 平方英尺，探索了品牌的歷史及其工匠，體現了其對寫作作為表達工具的價值的信念。這座建築由 Nieto Sobejanos Arquitectos 設計，靈感來自萬寶龍的傳統，它本身就是向萬寶龍書寫工具的包裝致敬，具有可識別的色彩組合，優雅洗鍊且富含層次。萬寶龍首席執行官尼古拉斯·巴雷茨基 (Nicolas Baretzki) 在一份聲明中表示：「我們設想為寫作藝術創造一個特殊的家園，在這裡人們可以發現或重新發現手寫的不可思議的力量，以及它在每個人身上釋放的創造力、想像力和情感。」

漢堡城市文化新地標

在漢堡的 Sternschanzen 區，從 1930 年代到 1980 年代後期，是萬寶龍總部和製造工廠的所在地。Montblanc Haus 被認為是一次發現之旅，對於一家 115 多年來一直處於寫作文化核心的公司來說，他們希望這裡能成為漢堡這座對萬寶龍的歷史和身份非常重要的城市，以及讓​​當地社區和遠方遊客發現和享受的城市，成為一個有意義的地標。從過去以來，Monblanc以精湛的製作工藝，使得旗下書寫工具，受到各國文豪名流們的喜愛，包括了三島由紀夫、川端康成，甚至是英國女王都是品牌的愛用者。

豐富主題展區

萬寶龍以「激發寫作」為理念，鼓勵客人們在新展覽中探索不同領域的不同主題，「寫作脈搏」展區是一種身臨其境的體驗，突出了寫作的力量和價值，而萬寶龍的「遺產與願景」區則講述了品牌及其最著名的書寫工具 Meisterstück 系列的故事；「來自世界各地的筆跡」展區探索作為藝術的筆跡，聚焦不同類型的筆跡轉化為藝術作品。「匠心與創新」展示了品牌書寫工具創作與生產的精湛技藝，在這個區域，該品牌向製作其每件產品的男性和女性致敬；「萬寶龍系列」探索不同的限量版和獨家高藝術作品。「印記製作」空間專為遊客和那些在世界上留下自己印記的人而設，還這至了一個簽名圖書館，其中包含歐內斯特·海明威、阿爾伯特·愛因斯坦、弗里達·卡羅、斯派克·李等人的 30 份原創手寫筆記。在這裡，遊客還可以在數位留言簿上簽名。

不只如此，你還可以測試萬寶龍鋼筆並向世界各地發送明信片，或是參與寫作工作室提供一系列課程，包括書法藝術、創意寫作和兒童課程等。此外，萬寶龍也將為服務欠缺社區的兒童和年輕人開設特別課程，為他們提供使用寫作作為一種創造性表達形式所需的工具，喜愛文字的讀者有機會可前往一睹風采。

Pic via Montblanc.com

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作者／Pin Huang

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