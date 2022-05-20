買不到清冠一號沒關係！亞東醫院中醫師教你對5症狀來下藥，有效縮短病程

隨著本土確診個案數越來越多，你我身邊可能都有著病毒存在，雖然大多數人都能謹守如戴口罩、勤洗手和保持社交距離等避免染疫基本的防護，但如果病毒還是突破防線，自己或家人確診了，還是會很擔心。也因此，由國家中醫研究所研發的清冠一號賣到缺貨。

亞東醫院傳統醫學科主治醫師林巧梅提醒，當民眾確診時不要過於驚慌，可以當成像打疫苗一樣，在與病毒對抗後擁有抗體，渡過獲得暫時免疫的過程，因為情緒的平穩也有助於免疫力的提升。

林巧梅分享臨床實際造成的主要症狀以及因應方式，

1.發燒及腹瀉

這兩者都會耗傷體內的陰分，一旦陰分虧損，熱象又會更明顯，因此補充水分及電解質非常重要，注意水分選擇微溫的水，因冰冷的水會減弱我們對抗病毒的機能，若溫度不降，必要時也可以服用普拿疼，或以物理性散熱方式如溫毛巾擦拭全身、退熱貼等。

在家隔離休養期間，可以按穴道輔助，如魚際穴、曲池穴、合谷穴、足三里穴，大椎刮痧也有助於退熱。如果已經傷陰，口乾明顯、嘴唇乾裂，可以適量補充一些養陰食材，如百合、蓮子、山藥、木耳…等。

2.咳嗽及痰多

嚴重可能胸悶及喘，這時很重要的是要避免生冷、刺激性食物及甜食，尤其是甜食，包括水果，因為水果大多偏甜，容易生濕生痰，建議改用蔬菜取代。穴道可以選擇：列缺穴、內關穴、尺澤穴等…。

3.喉嚨痛

飲食要避免過於溫燥及刺激性的食物，如洋芋片、補品、麻油、酒…等，也可以使用一些中藥咽喉噴劑或喉錠，穴道可按壓少商穴。

透過中西醫診治，有效縮短病程

林巧梅指出，以上這些症狀有可能持續至一週，每個人狀況不一，如果透過中西醫診治，是可以有效縮短病程的，也是因為這病毒造成症狀偏熱，中藥清冠一號能有效協助緩解。因此，如果無法取得清冠一號其實依個人體質，有許多中藥方也含有清冠一號裡的抗病毒藥材，都可以獲得很好的療效，不必執著於清冠一號。在家休養期間，需要留意若血氧低於95、服退燒藥仍反覆高燒不退或呼吸喘促持續加重，可以視訊看診請醫師確認病況後服藥。

林巧梅呼籲，病毒產生的長期後遺症仍未知，短期因為腹瀉損傷脾胃，咳喘耗傷肺氣，在家可以用四神湯溫和調理，如有其它沒解除的症狀，可以尋求醫療，大家一起正向抗疫，平安渡過。

文章來源：本文由《常春月刊》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

延伸閱讀: