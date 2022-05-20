新冠確診者7+7居家照護，宋明樺營養提出營養5對策，7天出關沒煩惱

文／李政純

新冠肺炎本土疫情持續延燒，確診者人數每天不斷飆高，現行無症狀或輕症確診者，需要居家照顧7天，再加上7天的自主健康管理；生病在家隔離的這7天，特別需要營養補充，才有本錢對抗病毒早日康復。

營養師宋明樺表示，有了健康的身體，其他都不難了。確診後，身體正在面對大量的病毒，這個階段一定要提供給身體足夠熱量來應戰，所以，均衡攝取6大類外、避免加工等，份量攝取足夠也很重要，特別歸納出確診者7天居家營養對策。

對策1：營養充足

生病期間可能因為上呼吸道症狀、味嗅覺改變而降低食慾，可以多以流質、軟質食物為主，如:湯品、稀飯、海綿蛋糕、優格、果汁、蒸蛋、布丁、豆花等，若稍微鹹一點可以引發食慾，那口味可以適量調整，但是還是避免油膩以免引起消化不良。

對策2：少量多餐

三正餐可能無法達到完整營養與身體需要量，這時候可以三正餐+兩點心來做熱量的提升，但是仍要注意口腔的清潔。

對策3：足夠飲水量

若喝水覺得噁心，可以加點運動飲料稀釋，或是用無糖綠茶、花茶、水果片來調味。

對策4：補充營養素

這階段營養可能較難均衡與足夠，適時利用居家有的綜合維他命來做加強，可以多重視維生素ABCDE、鋅鎂魚油、益生菌，不用特別強調哪個牌子，家裡有的就先吃。

對策5：避免高糖、加工零食

雖然這纇食物還是會有熱量，但是身體代謝經製糖、加工零食會過度耗損維生素而引起不足的情況發生，身體修復期盡量避免。

宋明樺呼籲，營養顧得好，7天出關沒煩惱，願這波終局之戰，大家可以健康平安一起迎接新生活。

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