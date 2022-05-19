自動化終結缺工之亂 零接觸經濟興起 製造業面臨變革

文／吳旻蓁

全世界這兩年因為疫情而封城，導致製造業的勞動人口運作總是斷斷續續，將讓企業投入生產自動化腳步的加快，可預見自動化概念股的趨勢一片大好。

自疫情爆發以來，封城停工事件在各國早已層出不窮，工人無法上班、產線被迫停滯，不少公司都度過營運下滑的困境，連帶全球供應鏈受到衝擊，加上缺工時代來臨，許多國家正面臨少子化、高齡化以及缺乏人口紅利的困境，而在此情況下，「零接觸經濟」興起，也使全球製造業面臨變革，推升自動化進程更加速進行。

根據市調機構Reportlinker的數據指出，全球工業控制與工廠自動化市場規模預計將從一八年的一六○○億美元增長至二四年的二六九五億美元，年複合成長率達九．○八％。值得一提的是，自動化需求升溫讓可與人類互動的協作型機器人近年可謂大出鋒頭，除了丹麥Universal Robots（UR）、廣明旗下的達明等市場新秀外，傳統工業機器人大廠也積極投入，根據富士經濟（Fuji Keizai）報告預估，至二五年全球協作機器人的市場規模將達二一五○億日圓（約新台幣五二五億元），是二○年規模的三倍。

缺工加速全球自動化浪潮

隨著疫後經濟重啟熱絡，市場對於工業生產設備的需求也隨之高漲，包括機器人與工具機設備等，近期成長都達到高峰，工具機大國日本去年的工具機接單金額就年增七○．九％，成長顯著。而從工業機器人四大家族的財報來看，其中日本安川電機上年度（去年三月到今年二月）的營收、獲利皆破紀錄，且上季（去年十二月到今年二月）接單量更年增三二％；瑞士ＡＢＢ光在去年便推出了兩款全新的機械手臂，且首季訂單年增二一％。此外，像是全球自動化大廠德商倍福（Beckhoff）二一年會計年度總銷售額首度突破十億大關，達十一．八二億歐元，年增二八％；而協作型機器人龍頭的ＵＲ去年營收也繳出年增四一％佳績。

綜觀台廠投入自動化領域的廠商也越來越多，包括工具機的亞德客ＫＹ、上銀、全球傳動、直得，工業電腦的樺漢、研華、凌華，感測元件的所羅門、致茂、三聯、菱光，整機製造的鴻海、台達電、廣明等皆是業界佼佼者。

去年，儘管受到疫情反覆、新台幣升值、缺工、原物料漲價及運費價格飆漲等諸多問題干擾，不過由於景氣逐步復甦，故在自動化設備、電動車及鋰電池等需求應用推動下，帶動台灣工具機新一波的需求，助攻廠商接單暢旺，根據台灣工具機暨零組件工業同業公會（ＴＭＢＡ）統計，二一年台灣工具機累計出口總額為二七．八三億美元，較二○年成長二九．一％。若進一步觀察財報，包括亞德客、上銀、全球傳動、大銀微系統等首季業績皆亮眼；對此，法人看好隨著過去兩年備受疫情壓抑的工業需求快速回溫之下，沉寂已久的自動化產業正重啟成長循環，且未來幾年將可望維持上行趨勢，相關族群今年營運逐季增溫可期。（全文未完）

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