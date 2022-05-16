唾液快篩 醫生建議最好測2次？使用方法、售價一次看

台灣疫情尚未趨緩，以至於在快篩試劑需求量大增！但由於鼻咽快篩需要忍受鼻咽的不適，不只小朋友會畏懼，甚至很多大人也都不敢使用，現在衛福部食品藥物管理署特別核准「唾液快篩」入台，於5月12日正式開賣，但是唾液快篩怎麼用？怎麼樣檢測才準確呢？懶人包一次統整給你。

唾液快篩使用3步驟

相較於鼻咽採檢，唾液採檢的方式較簡單，也相對不會引起使用者的不適，只要跟著做下面3步驟即可檢測。

做唾液快篩的前30分鐘，必須禁止飲食、吸菸，並漱口、吐痰將口腔清乾淨。 口腔內部乾燥後，再等待2分鐘的時間，讓口水慢慢產出，最後吐到收集盤上。 按照指示步驟，將口水與試劑混合，再滴到測試盤上，之後與鼻咽快篩一樣，靜待15分鐘後，就可以看到檢測結果。

唾液快篩相較於鼻咽採檢，唾液採檢的方式較簡單。圖／freepik

約3成陽性測不出來

中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾在記者會上表示，每100位新冠確診者自行用唾液快篩檢測，會漏診34人，所以約3成的陽性患者可能會無法測出；同時時間性比起鼻子快篩會比較慢，因為病毒會先到鼻子，所以用唾液快篩早期剛感染者未必能第一時間就驗出；此外，唾液篩檢需Ct值低於23、24才會檢出，鼻咽快篩則是Ct值超過27也可以檢驗。

醫生建議唾液快篩最好測2次

為了避免唾液快篩敏感度較差的問題，專業醫生表示，如果已經有症狀、接觸史或高度懷疑被傳染的狀況之下，使用唾液快篩測出結果為陰性不能完全放心，「建議使用唾液快篩可以做2次」只要1次陽性就依照規定通報，但若檢測2次都陰性，但內心仍覺得有疑慮就改用鼻咽快篩。

唾液快篩單劑175元

Facebook＠丁丁藥局民族店

大家關心的唾液快篩售價也公開了，每盒一劑定價為175元，上市藥局有「杏一」、「丁丁」和「佑全」連鎖藥局3間。但是目前貨量都不算太多，也有限制購買盒數，所以建議有需求的讀者在外出購買前，先致電詢問以免撲空。

統一超商14日同時於，雙北領有藥商執照許可的70間門市開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，每店限量開賣100劑，每劑售價新台幣175元，每人限購2劑。

作者／Irene Chen

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