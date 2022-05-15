陳嵐舒「小樂沐 Le Côté LM」推2022年春夏菜單 菜色亮點一次看！

近期陳嵐舒主廚領居的法式Casual Fine Dining餐廳「小樂沐 Le Côté LM」全新推出2022春夏菜單，以下帶你一探究竟！

Photography by Hazel Chiu, Tatler Taiwan

對於這一季的春夏菜單，陳嵐舒主廚在設計之初的第一個想法，就是希望運用多一些更顯輕盈的方式，例如減少「煎、炸」的烹調手法，並嚴選當季最優質的食材，呈現在套餐形式的料理中，讓來用餐的賓客能感受到這季菜單特有的溫柔細膩。

鴨腿茄泥凍／松子蔬菜小酥盒

鴨腿茄泥凍／松子蔬菜小酥盒

「Terrine肉凍」是很傳統的一種法式前菜。本季以鴨肉為主，並以春夏為發想去調味，採具清新氣息的沙薑為主軸，再搭配柔和甜美的茄泥組成肉凍。酥脆松子小酥盒及時蔬，佐以微酸的番茄凍，是道口感平衡的開胃前菜。

「海與山」／生蠔／白蘆筍／豆乳

「海與山」／生蠔／白蘆筍／豆乳

「海與山」／生蠔／白蘆筍／豆乳

以海與山為主題，並以冷和熱不同溫度為表現。選用了來自大海的生蠔，以及來自陸地的火腿和春季盛產的肥嫩白蘆筍來象徵山。採豆乳來搭配鮮奶油，令口感更顯輕盈， 同時也藉由豆乳的鮮味（umami）作為媒介，將各食材緊密地連結在一起。

北海道干貝／櫛瓜／酸葡萄奶油醬汁

北海道干貝／櫛瓜／酸葡萄奶油醬汁

以當令蔬菜為發想並做最適合的烹調，搭配新鮮甜美的北海道幹貝，並用酸葡萄汁（verjus）為酸味主軸去做出蛤蠣奶油醬汁，令這偏厚實的醬汁基底能呈現出輕盈明亮的酸度。

小卷／茴香頭／櫻花蝦米餅／墨魚味噌醬

小卷／茴香頭／櫻花蝦米餅／墨魚味噌醬

為表現台灣好吃的高品質米，嚴選了在地品質極佳的毛豆和櫻花蝦，炒過後拌入煮熟的飯中，再塑型煎成米餅。搭配煎過的小卷、茴香頭，配上法式酸豆檸檬醬汁，並佐以加入柚子胡椒調味的墨魚味噌醬，令這道菜多一些鮮度和辣味。配上不同的沾醬，讓每一次的味道組合都有驚喜。

牛菲力／茭白筍／醃漬豬背脂／葡萄柚

牛菲力／茭白筍／醃漬豬背脂／葡萄柚

主菜肉類選項：採用芸彰牧場20天熟成的牛菲力，配菜為目前盛產的茭白筍，將其以簡單鹽水燙過再炙燒，鋪上炒至柔軟且有點焦糖化的甜美洋蔥，最頂層再鋪上醃漬豬背油。主廚充滿巧思地利用豬背油的鹹香和蔬菜的清甜，令其成為搭配牛肉的最佳配菜。

珠雞／煙燻蘿蔔／巴西蘑菇／龍蒿

珠雞／煙燻蘿蔔／巴西蘑菇／龍蒿

主菜肉類選項：將珠雞腿和珠雞胸先煎至完美的熟度，選以台灣的彩色蘿蔔做配菜，將其烤過再煙燻，不僅能呈現出蘿蔔香氣及甜美，也能去除生澀氣息。再搭上炙烤過的巴西蘑菇，非常適合搭配肉質細緻又有些許野味的珠雞。

小茶點佐主廚選茶。

3 or 5 glasses Wine Pairing

小樂沐提供多樣的葡萄酒搭配選擇。

侍酒師林東瑩Mark Lin。

葡萄酒搭配法式酥皮肥鴨肝肉派、小沙拉。

由侍酒師林東瑩（Mark Lin）持別挑選適合搭配此菜單餐點的葡萄酒，讓人感到彷若置身在巴黎最時髦當紅的現代餐酒館裡。在小樂沐Le Côté LM 悠閒地享用精緻細膩的法式套餐之時，可選擇3杯或5杯的葡萄酒搭配（Wine Pairing），因葡萄酒的加入共舞，激盪出更多讓人驚喜的味蕾感受，正呼應了法國人對待餐與酒搭配的精神。

為陳嵐舒主廚量身打造的獨家餐瓷器皿

LEGLE Porcelain為陳嵐舒主廚量身打造的獨家餐瓷器皿。

LEGLE Porcelain為陳嵐舒主廚量身打造的獨家餐瓷器皿。

小樂沐Le Côté LM 所使用的餐盤美器是由法國麗固（LEGLE Porcelain）量身訂製打造的獨家系列，更襯顯盛裝在盤中各式菜餚甜點其誘人美味，料理與載體間如此地相應契合。讓來到小樂沐Le Côté LM 用餐除了一飽口福，充滿詩意和如畫作般的視覺呈現亦是主廚陳嵐舒想要傳遞出她心目中生活美學應該有的態度和高度。

小樂沐 Le Côté LM團隊。

小樂沐 Le Côté LM推出2022年春夏菜單。

小樂沐Le Côté LM

地址：台中市西區存中街59 號1 樓

預約電話：04-2375-3002

作者／Chelsea Su

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。