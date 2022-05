感受下一個家 虛擬實境VR賞屋時代來臨

這兩三年隨著疫情的肆虐,徹底的改變了我們原有的生活習慣,就連以VR參觀就購買房地產的比例都大幅飆升,本文探討VR之於購屋的好處。

「在 2021 年購買透過我們購買房地產的人當中,只有 22% 的人實地參觀。」總部位於印尼的房地產和設計公司 OXO Living 的創始人兼首席執行官 Johannes Weissenbaeck 說,該公司主要負責開發和管理莊園、別墅、世界各地的豪華住宅。這意味著房地產產業進入了新的紀元。

當疫情限制了我們兩地、兩國移動的自由後,房地產行業轉型的第一個方法是加強其數位技術與產品。蘇富比國際地產公司全球服務和戰略高級副總裁 Tammy Fahmi 表示,隨著消費者在電子設備上可以取得大部分資訊,包括尋找房屋,這樣的新購屋習慣普及化只是時間的問題,就房地產公司而言,他們會發布「擁有高品質圖片的清單,也會優先製作最能展示「家庭生活方式」的影片」。

無需兩地奔波

以倫敦市中心沃克斯豪爾區的石墨廣場為例,位於泰晤士河南岸,去年被澳州開發商 Third.i Group 收購,佔地 279、900 平方英尺的混合用途開發項目在第一階段已將 50% 的單位出售給新加坡高淨值 (HNW) 買家。

除了場外 VIP 預發布活動外,吸引買家的是增強型虛擬實境 (VR) 產品,這彌補了潛在買家無法實體觀看的問題。 Third.i 的聯合創始人 Luke Berry 表示,他們最關心的事情之一就是確保該問題不會妨礙潛在買家購買房地產。

「我們希望買家知道他們在買什麼,借助 VR,他們可以參觀建築物,穿透他們選擇的房屋,感受下一個家的感覺,這一切都是 3D 的。」他說。

萊坊亞太區住宅主管 Victoria Garrett 補充道:「看到房地產界和買家適應虛擬看屋的速度之快令人難以置信。我們已經看到透過這種方法在市場的各個層面都完成了銷售,即使是在 1000 萬英鎊(1800 萬新元)的水平以上的房地產也是如此。」

節省時間

藝術家對Third.i集團新推出的倫敦Graphite Square樣板間的印象

房地產數位平台 Mogul.sg 的執行長兼創始人 Gerald Sim 表示,一方面,這項技術把找房子的時間縮短了一半以上,「過去,尋找房屋是一個繁瑣的過程,更甚,因為現在人忙碌的日程安排,找房耗上一年以上也是有的。」

藝術家對倫敦 Third.i Group Graphite Square 內臥室的印象

現在,交互式 3D 地圖和身臨其境的數位指南透過提供更多資訊,以幫助減少潛在買家的參觀時間。但是,有一些限制,「由於許多觀看內容是單個單位和建築物的內部結構,用戶無法欣賞到周圍環境及其他附加因素,例如家中的陽光量。」Sim 說。

提升參觀慾望

新加坡房地產平台 Mogul.sg 提供 Meyer Mansion和其他房地產 3D 地圖

今年初,Mogul.sg 推出了一款交互式 3D 工具,該工具使用地理空間技術複製了新加坡的整個房地產地圖。

「用戶可以得到盡可能最接近精確的資訊。他們感興趣的建築物的 3D 模型提供了視圖、建築物的設計,以及與周圍建築物相關的建築物高度。在此之後,他們將能看到周邊的便利設施,例如商場、交通和公園等。‘Sim 解釋道。

能夠查看周圍的設施和「在一天中的不同時間甚至建築物的陰影」,為用戶提供了更多的空間背景,「這些資訊對房屋賣家、買家和房地產經紀人很受用。」他補充道。

科技的興起是對房地產行業的全方位優勢。房地產和技術公司 CM Square 的 Ken Yim 表示,現在透過機器人流程自動化 (RPA) 技術管理的人工任務更加耗時,房地產專業人士可以將更多時間花在為業務增加價值的事情上。他的公司的優勢在於結合人工智能(AI)和 RPA 技術,為投資者、經紀人和金融機構提供房地產評估。

從能夠尋找被低估的交易到識別新房源和更新現有房源,AI 可以幫助房地產利益相關者更廣泛的了解房地產市場。 Yim 表示,雖然亞洲具有巨大的市場潛力,但此類技術的採用率遠低於歐洲和美國。

此外,他認為,可以使用AI 「進行即時房地產估值和租金估算、追踪房地產狀況本身的變化、經濟、氣候,以及其他因素的差異,如抵押貸款利率變化或人口流動」。

這種數位化發展也改變了室內設計師的工作方式,「設計過程和討論已經轉移到網路上。」精品工作室 SuMisura 的首席設計師 Angela Lim 說,「數位動畫、數位材料板、3D 渲染、影片演練和 Zoom 等協作工具,也取代面對面的商談」”

