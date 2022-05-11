甜點控必朝聖 誠品夢幻甜點節限時10天

誠品甜點節「2022 Melting Manifesto 夢幻甜點店」限時10天。圖／Tatler Taiwan提供
誠品甜點節「2022 Melting Manifesto 夢幻甜點店」限時10天。圖／Tatler Taiwan提供

甜點控必朝聖！由誠品生活南西主辦「2022 Melting Manifesto 夢幻甜點店」時間將於5/13-5/22登場，一次集結全台22間甜點店，為歷年最多。限時10天的夢幻甜點節，有哪些攤位必吃推薦？除了網友評選必吃的法式甜點「承繼」、「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」，還難得邀來開店20分鐘即完售的達克瓦茲「MYRA」等甜點名店！鮮少離開台南的「一伴甜點工作室」帶來人氣抺茶草莓千層，視覺味覺都是享受；號稱吃了會醉的「Han你吃」則端上色彩繽紛的招牌調酒馬卡龍；還有造型可愛的「柴犬馬卡龍」、「柯基屁屁麵包」等高顏值甜點。

1.大人也陶醉的微醺甜點

網路人氣甜點工作室「伍一甜點」多種口味達克瓦茲齊現身。Photo from 誠品
網路人氣甜點工作室「伍一甜點」多種口味達克瓦茲齊現身。Photo from 誠品

品嚐一口甜點，也能有微醺的浪漫！網路人氣甜點工作室「伍一甜點」，以可麗露、達克瓦茲、軟餅乾為招牌，網路開單即迅速搶訂一空，5/22單日推出猶如酒單的多種甜點，蘭姆酒、威士忌、白蘭地、伏特加、梅酒等酒香系列，同時滿足您想小酌和吃甜點的慾望。

【Tatler 提醒您：未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量有害健康。】

號稱吃了會醉的「Han你吃｣色彩繽紛各式招牌調酒馬卡龍。Photo from 誠品
號稱吃了會醉的「Han你吃｣色彩繽紛各式招牌調酒馬卡龍。Photo from 誠品

號稱吃了會醉的「Han你吃」，帶著外觀色彩繽紛的招牌調酒馬卡龍浪漫上線，有酒香微醺還有調酒的驚喜感。

【Tatler 提醒您：未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量有害健康。】

「Olive_s Baking 甜點工作室｣加入濃烈威士忌的大人系提拉米蘇。Photo from 誠品
「Olive_s Baking 甜點工作室｣加入濃烈威士忌的大人系提拉米蘇。Photo from 誠品

加入朦朧體驗的大人系提拉米蘇、經典芭娜娜奶酒蛋糕、重蘭姆葡萄奶油夾心餅乾來自於「Olive’s Baking 甜點工作室」，分別加入濃烈威士忌、奶酒及精選船長蘭姆酒，讓您品味甜點和微醺後的浪漫。

【Tatler 提醒您：未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量有害健康。】

2.高人氣季節甜點榜，抹茶控、芋頭控必吃

特地北上的台南「一伴甜點工作室｣人氣抹茶千層。Photo from 誠品
特地北上的台南「一伴甜點工作室｣人氣抹茶千層。Photo from 誠品

濃濃的茶香、紮實的芋泥總讓人難以忘懷。超高人氣的台南「一伴甜點工作室」難得來到台北，不負眾望地帶來高人氣抹茶系列，千層蛋糕、戚風蛋糕、巴斯克、費南雪及奶酪味道都濃郁不苦澀，純粹又甘甜的茶香不膩口，抹茶愛好者大推！

「After Rain coffee _ dessert｣特色招牌抹茶蕨餅毛巾捲。Photo from 誠品
「After Rain coffee _ dessert｣特色招牌抹茶蕨餅毛巾捲。Photo from 誠品
「馮千金 芋泥球｣使用在地芋頭的招牌人氣芋泥球。Photo from 誠品
「馮千金 芋泥球｣使用在地芋頭的招牌人氣芋泥球。Photo from 誠品

擁有濃烈抹茶商品的還有「After Rain coffee & dessert」，抹茶蕨餅毛巾捲的濃郁滋味讓人擁有滿滿的幸福感；另外，以內餡紮實，吃得出芋頭顆粒感聞名的「馮千金 芋泥球」是芋泥控的福音，嚴選台灣在地芋頭推出6種人氣口味，也將獨家推出限定款ー炸芋泥球禮盒，曾線上搶購落空的芋友們別錯過。

可愛高顏值甜點

可愛爆擊的韓系「墨暮達｣夢幻少女心厚餡馬卡龍。Photo from 誠品
可愛爆擊的韓系「墨暮達｣夢幻少女心厚餡馬卡龍。Photo from 誠品
韓系歐膩風的「墨暮達｣特製造型馬卡龍。Photo from 誠品
韓系歐膩風的「墨暮達｣特製造型馬卡龍。Photo from 誠品

顏控請進！不只口味甜，長相更甜！可愛爆擊的韓系「Momuda 墨暮達甜點工坊」把甜點當作畫布，帶來人氣蛋糕及厚餡馬卡龍精心創作可愛動物、人物手繪及風景畫，甜品外型獨特又精緻，可愛冒泡的瞬間喚醒少女心，同時滿足視覺與味蕾。

板橋在地「奶油先生 Mr. Butter Café｣維妙維肖的擬真柯基屁屁麵包。Photo from 誠品
板橋在地「奶油先生 Mr. Butter Café｣維妙維肖的擬真柯基屁屁麵包。Photo from 誠品

萌犬出沒！以柯基為主題的手作甜點「奶油先生 Mr. Butter Café」以超擬真的柯基屁屁麵包與大家見面，任君挑選三種口味：香草卡士達、巧克力卡士達、奶酥，每一顆都是手捏而成，Q彈紮實，彷彿柯基就在眼前散步！搭配自養酵母及天然食材，讓您吃得安心又開心。

「OldSoul Coffee studio 老靈魂｣獨特的表情符號美式軟餅乾。Photo from 誠品
「OldSoul Coffee studio 老靈魂｣獨特的表情符號美式軟餅乾。Photo from 誠品

emoji與餅乾的可愛融合，就在有反差萌的「OldSoul Coffee studio 老靈魂」，獨特招牌就是手工製作、有8種口味的的美式軟餅乾，每一塊餅乾配上不同的表情符號，讓您擁有可愛好心情！

「2022 Melting Manifesto 夢幻甜點店」攤位一覽表。Photo from 誠品
「2022 Melting Manifesto 夢幻甜點店」攤位一覽表。Photo from 誠品

作者／Ollie lin
※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀

桃園市立圖書館開幕日曝光 5大亮點一次看

Piaget終極超薄概念錶下訂才製作 想買要排隊等兩年

LV Bubblegram「泡泡包」太迷人 4大亮點

最貴的卡地亞Crash古董錶 拍價近五千萬保存良好

主題閱讀》遠距上班問題多？書房陪你一起學英文
歡迎訂閱追蹤 Instagram 樂讀電子報 回工商書房首頁
Tatler Taiwan

Tatler Taiwan》源自瑞士 Edipresse Media，Tatler Asia 是亞洲最具影響力的生活品味媒體平台，目前在亞洲八個國家，包含香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、中國與台灣等發行版本。Tatler Taiwan串連起台灣最具有影響力的人士及眾多傑出人才，透過面對面的專訪故事、深度呈現品味人士的生活意見，提供給讀者最令人嚮往的美好生活靈感。