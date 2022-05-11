甜點控必朝聖 誠品夢幻甜點節限時10天

甜點控必朝聖！由誠品生活南西主辦「2022 Melting Manifesto 夢幻甜點店」時間將於5/13-5/22登場，一次集結全台22間甜點店，為歷年最多。限時10天的夢幻甜點節，有哪些攤位必吃推薦？除了網友評選必吃的法式甜點「承繼」、「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」，還難得邀來開店20分鐘即完售的達克瓦茲「MYRA」等甜點名店！鮮少離開台南的「一伴甜點工作室」帶來人氣抺茶草莓千層，視覺味覺都是享受；號稱吃了會醉的「Han你吃」則端上色彩繽紛的招牌調酒馬卡龍；還有造型可愛的「柴犬馬卡龍」、「柯基屁屁麵包」等高顏值甜點。

1.大人也陶醉的微醺甜點

網路人氣甜點工作室「伍一甜點」多種口味達克瓦茲齊現身。Photo from 誠品

品嚐一口甜點，也能有微醺的浪漫！網路人氣甜點工作室「伍一甜點」，以可麗露、達克瓦茲、軟餅乾為招牌，網路開單即迅速搶訂一空，5/22單日推出猶如酒單的多種甜點，蘭姆酒、威士忌、白蘭地、伏特加、梅酒等酒香系列，同時滿足您想小酌和吃甜點的慾望。

【Tatler 提醒您：未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量有害健康。】

號稱吃了會醉的「Han你吃｣色彩繽紛各式招牌調酒馬卡龍。Photo from 誠品

號稱吃了會醉的「Han你吃」，帶著外觀色彩繽紛的招牌調酒馬卡龍浪漫上線，有酒香微醺還有調酒的驚喜感。

【Tatler 提醒您：未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量有害健康。】

「Olive_s Baking 甜點工作室｣加入濃烈威士忌的大人系提拉米蘇。Photo from 誠品

加入朦朧體驗的大人系提拉米蘇、經典芭娜娜奶酒蛋糕、重蘭姆葡萄奶油夾心餅乾來自於「Olive’s Baking 甜點工作室」，分別加入濃烈威士忌、奶酒及精選船長蘭姆酒，讓您品味甜點和微醺後的浪漫。

【Tatler 提醒您：未滿18歲禁止酒駕、飲酒過量有害健康。】

2.高人氣季節甜點榜，抹茶控、芋頭控必吃

特地北上的台南「一伴甜點工作室｣人氣抹茶千層。Photo from 誠品

濃濃的茶香、紮實的芋泥總讓人難以忘懷。超高人氣的台南「一伴甜點工作室」難得來到台北，不負眾望地帶來高人氣抹茶系列，千層蛋糕、戚風蛋糕、巴斯克、費南雪及奶酪味道都濃郁不苦澀，純粹又甘甜的茶香不膩口，抹茶愛好者大推！

「After Rain coffee _ dessert｣特色招牌抹茶蕨餅毛巾捲。Photo from 誠品

「馮千金 芋泥球｣使用在地芋頭的招牌人氣芋泥球。Photo from 誠品

擁有濃烈抹茶商品的還有「After Rain coffee & dessert」，抹茶蕨餅毛巾捲的濃郁滋味讓人擁有滿滿的幸福感；另外，以內餡紮實，吃得出芋頭顆粒感聞名的「馮千金 芋泥球」是芋泥控的福音，嚴選台灣在地芋頭推出6種人氣口味，也將獨家推出限定款ー炸芋泥球禮盒，曾線上搶購落空的芋友們別錯過。

可愛高顏值甜點

可愛爆擊的韓系「墨暮達｣夢幻少女心厚餡馬卡龍。Photo from 誠品

韓系歐膩風的「墨暮達｣特製造型馬卡龍。Photo from 誠品

顏控請進！不只口味甜，長相更甜！可愛爆擊的韓系「Momuda 墨暮達甜點工坊」把甜點當作畫布，帶來人氣蛋糕及厚餡馬卡龍精心創作可愛動物、人物手繪及風景畫，甜品外型獨特又精緻，可愛冒泡的瞬間喚醒少女心，同時滿足視覺與味蕾。

板橋在地「奶油先生 Mr. Butter Café｣維妙維肖的擬真柯基屁屁麵包。Photo from 誠品

萌犬出沒！以柯基為主題的手作甜點「奶油先生 Mr. Butter Café」以超擬真的柯基屁屁麵包與大家見面，任君挑選三種口味：香草卡士達、巧克力卡士達、奶酥，每一顆都是手捏而成，Q彈紮實，彷彿柯基就在眼前散步！搭配自養酵母及天然食材，讓您吃得安心又開心。

「OldSoul Coffee studio 老靈魂｣獨特的表情符號美式軟餅乾。Photo from 誠品

emoji與餅乾的可愛融合，就在有反差萌的「OldSoul Coffee studio 老靈魂」，獨特招牌就是手工製作、有8種口味的的美式軟餅乾，每一塊餅乾配上不同的表情符號，讓您擁有可愛好心情！

「2022 Melting Manifesto 夢幻甜點店」攤位一覽表。Photo from 誠品

作者／Ollie lin

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