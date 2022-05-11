桃園市立圖書館開幕日曝光 5大亮點一次看

台灣最美圖書館的「桃園市立圖書館新建總館」即將開幕！佔地面積約14,006坪，座落於中正藝文特區，鄰近桃園捷運綠線展演中心站（G11站），此處不僅是圖書館，屆時還會連通電影院棟，開幕後將成為未來桃園市重要的休閒生活場域外，也期待能帶動桃園市的觀光發展，吸引外地旅客到桃園走走、逛逛。

桃園市立圖書館開幕日公開

桃園市政府

桃園市政府

桃園市政府公開最新消息，「桃園市立圖書館新建總館」預計將於10月15日正式開幕！

桃園圖書館預計會有2棟，一個將是圖書館本館，另外一棟則是電影館。圖書館本館共計10層，包含地上8層與地下2層，共囊括了演講廳、會議室、文創市集、咖啡館、閱讀室、多功能活動室與數位學習等區域，相當多元。

以「生命樹」為設計概念

桃園市政府

當時在3D圖曝光時，就備受全台民眾期待！設計團隊特別以「生命樹」的概念，為這棟圖書館打造出綠色螺旋狀的陽台，讓人們能夠在綠意的環抱中盡情閱讀，此外還有圓錐狀環保節能通風採光井、環保外皮、書架耐震壁等五大元素。

內部空間也特別以「知識螺旋」為設計概念，八層樓高的室內空間因為有著層次交錯的知識螺旋，不僅有著視覺聯繫的效果，也為圖書館的寧靜氛圍帶入活力。

圖書館棟

桃園市政府

「圖書館棟」將有蔦屋書店等進駐，和文創市集、咖啡館等，2～7樓分別為期刊、樂齡閱讀區、親子及青少年閱覽區、館藏及一般閱讀區、多元文化區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區及雲端書屋等；８樓則是開放式景觀庭園。此外，圖書館內設有空橋可以連接至電影院。

電影院棟

桃園市政府

桃園市政府

「電影院棟」1樓為主題餐廳、２樓文創以國際動漫和潮玩公仔為主題，還有霹靂布袋戲展演空間、３樓創作坊，打造影視文創基地、４～５樓為國賓影城，共有8個影廳，其中5個國際級影廳、地下2層為停車場，可提供約400輛汽車及約400輛機車停放空間。此外，還利用電影院棟大面積外牆作為投影展示區，做為戶外劇場使用。

確定進駐品牌公開

桃園市政府

目前確認進駐品牌，除了有蔦屋書店外，影院也將是國賓影城替大家服務，另外還有台灣霹靂、星巴克等品牌進駐，台元市政府也期待桃園市立圖書館未來不只是圖書館，還同時具展演、商業、文化與休閒活動等多元功能。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。