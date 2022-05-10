雷諾瓦拼圖專注細節，有童趣更有藝術性

文／邱于瑄

距離師大夜市不遠的巷子內，有一家特別的店，幾米、維梅爾、克林姆等藝術家作品高掛，遠看如同畫廊一般，近看你會發現他們其實都是拼圖，但細節、筆觸等都不馬虎，這家店就是「雷諾瓦拼圖文化坊」。

走過31年，雷諾瓦從師大出發，至今已有30家分店，連中國都有據點，還有一家能邊喝咖啡邊拼圖的「葛樂蒂咖啡館」，已成台灣拼圖專賣店代表之一。

「看見拼圖的時候，我就會非常無法克制，一定會一直拼，」舉止優雅的創辦人黃麗娟，一談起拼圖卻充滿童心。

與拼圖的初相遇，是1989年在朋友聚會上，之後，黃麗意外接觸到畫家雷諾瓦《葛樂蒂磨坊》的藝術拼圖，從此結下不解之緣。隔一年，當時年僅28歲的黃麗娟，憑著一股熱情決心創業，並把店名命名成改變她一生的「雷諾瓦」。

圖／遠見雜誌提供

堅持品質，挺過倒店危機

其實1990年代時，台灣有一股拼圖熱，大大小拼圖店林立，雷諾瓦創業時就搭在拼圖熱潮上，以代理為主。但不幸的是，市場上開始削價競爭，盜圖、劣質拼圖猖獗，短短幾年內拼圖店倒閉潮席捲而來。當時，雷諾瓦也差點關門。黃麗娟坦言，能走到今日或許是運氣與傻氣，但其實更多的是對於品質的堅持。

黃麗娟說，拼拼圖時，我們一定會仔細觀察每塊拼圖的圖案、細節。每一塊拼圖也承載記憶，當把拼圖如畫一般掛起，它彷彿能將記憶保鮮。因此，黃麗娟不降價求售，反而畫面印刷更講求細膩，在手感、觸感上也不敢馬乎。

黃麗娟也發現：「拼圖，有時成為藝術欣賞的另一種方式。」像她在拼《葛樂蒂磨坊》時，就會觀察畫家在細節、筆觸的處理，陰影如何變化。這成為一個契機，讓她決定以藝術文化走出品牌特色。

2005年，黃麗娟開始打造自有品牌拼圖，就以藝術品味出發。從經典東方藝術，如郎世寧、趙孟頫，到西方的拉斐爾、梵谷，再攜手現代的繪圖家幾米、藝術家Marino Degano等，打造藝術拼圖王國，更陸續發展出木質、夜光、立體等不同材質與形式的拼圖。

雷諾瓦組成拼圖設計團隊，當拿到授權圖樣，團隊會開始思考、設計呈現形式。好比說克林姆的《The kiss》，畫面上男子擁抱並親吻女子，以黃色、咖啡色、紅褐色為主調，於是團隊將黃色上了金漆，在燈光照色下閃閃發亮，更顯精緻。

同時，雷諾瓦也透過補齊缺失片數、裱框、諮詢等售後服務完整消費體驗。

圖／遠見雜誌提供

舉辦拼圖大賽，集結同好分享成果

雷諾瓦最大眾的顧客來自28～45歲，但也積極朝著兒童與樂齡市場發展。

黃麗娟解釋，兒童通常喜愛色彩鮮豔、可愛樣式，有時雷諾瓦會在拼圖中加入找碴、尋物等益智遊戲增添樂趣。而樂齡族群，大多喜愛風景與藝術類型，建議從200片數以下開始著手。

黃麗娟回想起，一位音樂老師是30年來的老顧客，時常光臨並帶著拼圖與年邁的母親一起拼。母親身體不好，大多時間都在臥床休息，僅有看到拼圖時願意坐起，而此也讓黃麗娟感受到「興趣」重要性。

「興趣，是生活的調劑，」黃麗娟說，大多數人工作、打拚一輩子，尤其現代我們把閒暇時間投入在3C產品，卻忘了自己喜歡什麼。至今，拼圖依舊是黃麗娟的最愛，總能讓她專注、整理思緒，有時她會在拼圖旁擺上紙筆，在拼圖當下寫下迸發出的點子，也能在煩躁時沈澱心情。

為了集結同好，過去雷諾瓦時常舉辦拼圖大賽，讓大家組隊比賽拼圖速度，更在2010年開設「葛樂蒂咖啡館」，讓人邊喝咖啡邊享受拼圖樂趣。2021年因疫情肆虐，大家待在家的時間變長，拼圖市場反而逆勢成長，雷諾瓦將活動搬到線上，邀請大家把自己的拼圖過程記錄上網，與其他人分享技巧、成就。

如今，30年前的《葛樂蒂磨坊》拼圖依舊高掛在咖啡館吧台旁，雖然早已褪色，但黃麗娟對拼圖的熱情卻不減，她笑說：「拼圖已經是我人生的全部。」

【本文摘自遠見雜誌05月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】